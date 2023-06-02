США договорились с Токио о закупках тротила для производства снарядов и поставки их на Украину

Законодательство Японии запрещает прямые поставки в другие страны летальную продукцию, но это ограничение не распространяется на продукцию так называемого двойного назначения и оборудование, экспортируемое на коммерческой основе. Соединенные Штаты, эмиссары которых буквально рыщут по всему миру в поисках вооружений для Украины, не преминули воспользоваться этой лазейкой.Штаты уже закупают в Японии ноутбуки для украинских военных. Во время недавнего посещения Токио главой Пентагона Ллойдом Остином была достигнута договоренность на закупку США партии промышленного тротила, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, японское правительство сочло эту сделку легитимной, ведь взрывчатка не является продуктом исключительно военного назначения.Автор материала пишет, что Пентагон собирается использовать японский тротил для изготовления снарядов натовского калибра 155 миллиметров, которые будут поставляться Украине. Военнослужащие ВСУ неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов стандарта НАТО, что называется одной из причин переноса сроков контрнаступления.Министерство торговли, промышленности и экономики Японии отказалось сообщить, обращалась ли к нему какая-либо японская компания по поводу экспорта тротила, информирует Reuters. Агентство по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии вообще отказалось от комментариев по этому вопросу. При этом по закону японское правительство должно быть проинформировано о конечном получателе любой продукции двойного назначения, прежде чем разрешить ее экспорт из страны.В Госдепе США на запрос агентства обтекаемо ответили, что Вашингтон работает с союзниками и партнерами, «чтобы предоставить Украине поддержку, в которой она нуждается для самозащиты». При этом там подчеркнули, что Япония демонстрирует повышенное внимание к поддержке Украины законными способами.