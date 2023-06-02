Военное обозрение
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США договорились с Токио о закупках тротила для производства снарядов и поставки их на Украину

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США договорились с Токио о закупках тротила для производства снарядов и поставки их на Украину

Законодательство Японии запрещает прямые поставки в другие страны летальную продукцию, но это ограничение не распространяется на продукцию так называемого двойного назначения и оборудование, экспортируемое на коммерческой основе. Соединенные Штаты, эмиссары которых буквально рыщут по всему миру в поисках вооружений для Украины, не преминули воспользоваться этой лазейкой.


Штаты уже закупают в Японии ноутбуки для украинских военных. Во время недавнего посещения Токио главой Пентагона Ллойдом Остином была достигнута договоренность на закупку США партии промышленного тротила, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, японское правительство сочло эту сделку легитимной, ведь взрывчатка не является продуктом исключительно военного назначения.

Автор материала пишет, что Пентагон собирается использовать японский тротил для изготовления снарядов натовского калибра 155 миллиметров, которые будут поставляться Украине. Военнослужащие ВСУ неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов стандарта НАТО, что называется одной из причин переноса сроков контрнаступления.

Министерство торговли, промышленности и экономики Японии отказалось сообщить, обращалась ли к нему какая-либо японская компания по поводу экспорта тротила, информирует Reuters. Агентство по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии вообще отказалось от комментариев по этому вопросу. При этом по закону японское правительство должно быть проинформировано о конечном получателе любой продукции двойного назначения, прежде чем разрешить ее экспорт из страны.

В Госдепе США на запрос агентства обтекаемо ответили, что Вашингтон работает с союзниками и партнерами, «чтобы предоставить Украине поддержку, в которой она нуждается для самозащиты». При этом там подчеркнули, что Япония демонстрирует повышенное внимание к поддержке Украины законными способами.
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21 комментарий
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  1. Влад 63
    Влад 63 Сегодня, 11:13
    +7
    Затягивание конфликта выгодно РФ? Ну-ну.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:25
      +2
      Мы Японии ресурсы поставляем, а она поставляет снаряды нашим врагам. Вот такой бизнес. am
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:46
        +1
        Мы Японии ресурсы поставляем, а она поставляет снаряды нашим врагам.

        Ну мы много чего кому поставляем нашим так сказать дружественным и не дружественным странам. В итоге и те и эти что то да поставляют нашим врагам. Этакий бумеранг.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:14
    +2
    Стервозный вопрос: нефть продуктом переработки, которой является тротил, Япония у кого покупает?
    1. Frettaskyrandi
      Frettaskyrandi Сегодня, 12:36
      0
      Стервозный вопрос: нефть продуктом переработки, которой является тротил, Япония у кого покупает?

      Не переживайте, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар и Оман обеспечивают японский импорт нефти на 95 процентов. Из России Япония импортирует всего лишь около одного процента.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:14
    0
    Надо просто японцев предупредить, что рыбу ловить они у нашей экономической зоне они больше не будут никогда!. angry
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:21
      0
      Браконьерить тогда начнут, без лицензий без всего.....
      Впрочем они и раньше это делали
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:26
        0
        Цитата: Nexcom
        Браконьерить тогда начнут, без лицензий без всего.....
        Впрочем они и раньше это делали

        Топить браконьеров. am
        Рыбки тоже кушать хотят.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:17
    -1
    Тротил - это серьезно. Но что то мне напомнило про бомбейский взрыв в порту. 1943 год. Судно Форт-Стайкин. Груженое тротилом и хлопком. Для Бомбея это стало точкой отсчета до и после.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:18
    0
    Со всего мира,и хряку на хавчик..Это к теме "операции на истощение всук"
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:19
    0
    США договорились с Токио о закупках тротила для производства снарядов

    Сам тротил будет поступать в разноразмерных металлических капсулах, по форме напоминающие снаряды.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:19
    -1
    С нетерпением жду взрывов японских заводов по производству взрывчатки.
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:33
    0
    Да. А Россия ещё не начинала.
    Интересно, как далеко президент может пойти для получения отрицательного результата?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:50
      +2
      Да. А Россия ещё не начинала.

      Да пора забыть это выражение "Мы ещё не начинали". Мы давно начали, просто как оказалось то начина особо и нечем всё итак в действии.
  9. Tim666
    Tim666 Сегодня, 11:34
    +1
    Цитата: Бородач
    Мы Японии ресурсы поставляем, а она поставляет снаряды нашим врагам. Вот такой бизнес. am

    А если ресурсы не продавать откуда деньги брать? Компьютеры и медтехника есть на продажу?
  10. KCA
    KCA Сегодня, 11:34
    0
    Тротил в снарядах? Они что, в 19 веке живут? Ещё как минимум со времён второй мировой боеприпасы гексогеном снаряжают, тротил это у них как, нитроглицерин с глиной? Или автор топика в 19 веке живёт?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    -1
    была достигнута договоренность на закупку США партии промышленного тротила
    Нельзя (а нельзя ли?) снарядами готовы взять промышленным тротилом. Даже ноутбуки в Японии закупают для ВСУ. Ни чего не жалко, только воюйте. Теперь о японцах. Санкции против России поддержали, помощь Украине оказывают, но при этом вынуждены покупать российские ресурсы. Так может хотя бы на часть ресурсов ввести ответные ограничительные меры?
    1. Frettaskyrandi
      Frettaskyrandi Сегодня, 12:47
      0
      но при этом вынуждены покупать российские ресурсы. Так может хотя бы на часть ресурсов ввести ответные ограничительные меры?

      Вы бы, для начала, поинтересовались, какие ресурсы "вынуждена" покупать Япония у России. Среди стран - импортеров в Японию Россия занимает почетное 13-е место с объемом аж 14 миллиардов долларов. Для сравнения - Китай, который на первом месте - 190 миллиардов. Даже такой "экономический монстр", как Вьетнам, имеет объем в два раза больше. Поэтому "ответные ограничительные меры" со стороны России Япония даже не заметит.
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:55
    0
    Цитата: Tim666
    Цитата: Бородач
    Мы Японии ресурсы поставляем, а она поставляет снаряды нашим врагам. Вот такой бизнес. am

    А если ресурсы не продавать откуда деньги брать? Компьютеры и медтехника есть на продажу?

    Администрация сайта, день добрый hi 1.Когда же администрация вернёт колокольчик (хотя толку от него) или ответ должен быть с цитатой .
    А ресурсы достаются или их создают для : продажи, использования, нецеленаправленого действия, уничтожения ?
  13. Tim666
    Tim666 Сегодня, 12:09
    0
    Цитата: KCA
    Тротил в снарядах? Они что, в 19 веке живут? Ещё как минимум со времён второй мировой боеприпасы гексогеном снаряжают, тротил это у них как, нитроглицерин с глиной? Или автор топика в 19 веке живёт?

    В ВМВ 90% всех снарядов снаряжались ТНТ, нитроглицерин с глиной всегда был динамитом))) Как говорится учите матчасть.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:25
      0
      Да осознал, так, второпях, с чего вдруг тротилом снаряжались? Если только накопления времён РИ, у гексогена при одинаковой массе заряда с тротилом мощность взрыва в два раза больше, скорость подрыва тоже, естественно выше, сейчас все тяжёлые бомбы, типа GBU-43, снаряжаются, почему-то, гексогеном с серебрянкой, а отнюдь не тротилом