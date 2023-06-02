В районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области ВСУ готовятся к переброске бронетехники через Северский Донец. Там продолжает действовать вражеская паромная переправа.
Конечно, командованию виднее, но, наверное, данная переправа является вполне подходящей целью для нанесения удара ВС России.
Хотя Харьковской области достойных целей хватает. Так, за прошедшие сутки российские ВКС нанесли целую серию ракетно-бомбовых ударов по вражеской инфраструктуре на Харьковщине. В частности, военная авиация РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, где ремонтировалась техника для украинской армии.
Также было применено ракетное вооружение и беспилотники «Герань-2» для ударов по объектам противника на Харьковщине, а также по целям в Запорожской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.
Судя по количеству пораженных целей, украинская противовоздушная и противоракетная оборона не способны отражать массированные удары ВС России. ПВО ВСУ не удается даже защитить украинскую столицу – взрывы звучали как минимум в трех районах города.
Наземные подразделения ВС России при поддержке артиллерии осуществили попытку наступления на Купянском направлении, направив удар на населенный пункт Двуречная. Ряд источников заявляет, что российские силы существенно продвинулись к Купянску и ведут бои недалеко от города.