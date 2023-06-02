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Премьер-министр Венгрии: нельзя допустить контрнаступления ВСУ

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Премьер-министр Венгрии: нельзя допустить контрнаступления ВСУ

Свое мнение по поводу контрнаступления вооруженных сил Украины, которое постоянно анонсируется киевским режимом, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик обосновал его в эфире венгерского радио Kossuth.


Как отметил глава венгерского правительства, нужно не допустить контрнаступления ВСУ. По его мнению, анонсируемое Киевом контрнаступление приведет к новым человеческим жертвам. При этом, считает Орбан, основную часть потерь будет нести именно украинская армия.

Большие стратегические наступления, по словам премьера Венгрии, станут лишь «бойней» для ВСУ. Ведь атакующая сторона всегда несет куда большие потери, чем обороняющаяся.

Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров

- подчеркнул Орбан.

Напомним, что киевский режим постоянно анонсирует контрнаступление и, в то же время, сдвигает сроки его начала. То контрнаступление обещали начать в апреле, то в мае, потом в июне. Некоторые украинские политики говорили и о контрнаступлении в середине лета.

Причины неразберихи со сроками начала контрнаступления могут быть разными, и в то же время, все они вполне объяснимы. У Киева нет должного количества подготовленных войск, мало вооружений, российские войска выстроили хорошие оборонительные позиции.

Наконец, некоторые аналитики считают, что постоянные разговоры о предстоящем контрнаступлении являются компонентом информационной войны Запада и Украины против России и призваны держать российские силы в напряжении, перебрасывать их с одного участка фронта на другой. Но то, что Украина столкнется с колоссальными потерями личного состава ВСУ при контрнаступлении, очевидно многим западным и даже украинским военным экспертам.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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3 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:48
    +1
    По его мнению, анонсируемое Киевом контрнаступление приведет к новым человеческим жертвам. При этом, считает Орбан, основную часть потерь будет нести именно украинская армия.

    Почему? Пусть наступают,сами приблизят свой конец.
  2. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:49
    0
    А кто то мне подскажет сколько времени анонсируется это эпическое наступление ВСУ? Точно могу сказать,что за это время мы взяли Соледар и Бахмут...
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:51
    0
    Да, чревато климатическим коллапсом... Говорят, всвязи с опозданием весеннего контрнахрюка, постановили считать нынешний день - 33им мая... Шел 3585ый день весны, все ближе становилась дата окончательного наступления