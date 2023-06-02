Премьер-министр Венгрии: нельзя допустить контрнаступления ВСУ

Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров

Свое мнение по поводу контрнаступления вооруженных сил Украины, которое постоянно анонсируется киевским режимом, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик обосновал его в эфире венгерского радио Kossuth.Как отметил глава венгерского правительства, нужно не допустить контрнаступления ВСУ. По его мнению, анонсируемое Киевом контрнаступление приведет к новым человеческим жертвам. При этом, считает Орбан, основную часть потерь будет нести именно украинская армия.Большие стратегические наступления, по словам премьера Венгрии, станут лишь «бойней» для ВСУ. Ведь атакующая сторона всегда несет куда большие потери, чем обороняющаяся.- подчеркнул Орбан.Напомним, что киевский режим постоянно анонсирует контрнаступление и, в то же время, сдвигает сроки его начала. То контрнаступление обещали начать в апреле, то в мае, потом в июне. Некоторые украинские политики говорили и о контрнаступлении в середине лета.Причины неразберихи со сроками начала контрнаступления могут быть разными, и в то же время, все они вполне объяснимы. У Киева нет должного количества подготовленных войск, мало вооружений, российские войска выстроили хорошие оборонительные позиции.Наконец, некоторые аналитики считают, что постоянные разговоры о предстоящем контрнаступлении являются компонентом информационной войны Запада и Украины против России и призваны держать российские силы в напряжении, перебрасывать их с одного участка фронта на другой. Но то, что Украина столкнется с колоссальными потерями личного состава ВСУ при контрнаступлении, очевидно многим западным и даже украинским военным экспертам.