Нужно говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю. В этот момент и будем говорить

Дальнейшую судьбу непризнанной Приднестровской молдавской республики будет решать Украина вместе с Молдавией, после того, как Киев одержит окончательную победу над Россией. Об этом заявил украинский президент.У Зеленского ярко выраженная мания величия, глава киевского режима намерен решать судьбу Приднестровья вместе с Молдавией. Объяснил он это желание тем, что Украина и Молдавия являются соседями. Естественно, что вопрос Приднестровья Зеленский намерен решить сразу же после победы над Россией. Об этом всем он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду.- заявил украинский президент.Судьбу находящегося в Приднестровье российского миротворческого контингента Зеленский тоже намерен решить, причем кардинальным образом. По его словам, если они, т.е. российские военные, заходят жить, то уйдут сами. В ином случае их всех ждет гибель.Стоит отметить, что Зеленский высказал давнюю мечту Киева - захватить не само Приднестровье, а склады с боеприпасами в Колбасне, где хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, оставшихся с советских времен. В Киеве была разработана операция по захвату арсеналов, но вмешалась Молдавия, считающая Приднестровье своей территорией. Пока Кишинев сдерживает Киев, а возомнивший себя великим полководцем Зеленский раздает обещания. В то же время не исключено, что ВСУ попробуют захватить склады, если ситуация на линии фронта будет складываться не в их пользу.