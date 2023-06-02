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Зеленский заявил о намерении решать судьбу Приднестровья вместе с Молдавией, но только после «победы над Россией»

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Зеленский заявил о намерении решать судьбу Приднестровья вместе с Молдавией, но только после «победы над Россией»

Дальнейшую судьбу непризнанной Приднестровской молдавской республики будет решать Украина вместе с Молдавией, после того, как Киев одержит окончательную победу над Россией. Об этом заявил украинский президент.


У Зеленского ярко выраженная мания величия, глава киевского режима намерен решать судьбу Приднестровья вместе с Молдавией. Объяснил он это желание тем, что Украина и Молдавия являются соседями. Естественно, что вопрос Приднестровья Зеленский намерен решить сразу же после победы над Россией. Об этом всем он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

Нужно говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю. В этот момент и будем говорить

- заявил украинский президент.

Судьбу находящегося в Приднестровье российского миротворческого контингента Зеленский тоже намерен решить, причем кардинальным образом. По его словам, если они, т.е. российские военные, заходят жить, то уйдут сами. В ином случае их всех ждет гибель.

Стоит отметить, что Зеленский высказал давнюю мечту Киева - захватить не само Приднестровье, а склады с боеприпасами в Колбасне, где хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, оставшихся с советских времен. В Киеве была разработана операция по захвату арсеналов, но вмешалась Молдавия, считающая Приднестровье своей территорией. Пока Кишинев сдерживает Киев, а возомнивший себя великим полководцем Зеленский раздает обещания. В то же время не исключено, что ВСУ попробуют захватить склады, если ситуация на линии фронта будет складываться не в их пользу.
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25 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:58
    +6
    Нужно говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю. В этот момент и будем говорить
    Сегодня еще не "принимал". К обеду будет хуже. request
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 11:15
      +1
      Зеленский заявил о намерении решать судьбу Приднестровья вместе с Молдавией

      "Рамблер" сообщил, что в четверг, 1 июня, в Кишиневе начался саммит Европейского политического сообщества. На него прибыли делегации 47 стран. В ходе мероприятия лидеры государств обсудили вопросы текущей международной политической и экономической повестки.

      В частности, украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, президентами Молдавии, Сербии и Франции - Майей Санду, Александром Вучичем и Эммануэлем Макроном.

      Причёмв Р.Молдова уже всера поздно вечером опровергли сообщения о якобы разрешении Республикой Молдова на этом молдавском саммите для ВСУ использовать территорию Р.Молдова.

      ИТОГО. Надо полагать, что Зеленский на саммите как раз и вёл переговоры с Санду о захвате силами ВСУ советского вооружения на складах в Преднестровье! Но пока ещё от Р.Молдова этого разрешения для Киева он не получил.

      См. подробно - https://news.rambler.ru/world/50846768/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:59
    +5
    Вот же его колбасит Колбасная не по-детски....
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:09
      +3
      Игорь Борисов_2....Вот же его колбасит Колбасная не по-детски....

      Мал клоп, да вонюч. Придавить бы эту гниду, чтобы не воняла.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:20
      -1
      Этот персонаж весьма прошарен.Играет на публику не только на вна ,но и в той же Молдавии.
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:59
    +5
    Украина ничего не решает и решать не будет. Она всего лишь исполняет чужие приказы.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:59
    +6
    А при чем тут Украина и Зелибоба в частности ? Каким образом тут судьба Приднестровья, коснулась государства Украина .Наркоман конченный
    Судьбу Шотландии не желаете решить ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:21
      0
      Если бы в Шотландии жили руссаие,то он и ее судьбу взялся решать
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:01
    +3
    После этого боррелька и урсулка должны выпить яду, потому как следующими на разборку будут уже они - ЕС.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:01
    +2
    Это всё равно что обещать слетать на Альфа-Центавра, но после победы над Россией.
    Легко обещать то, че го ты сделать не можешь.
    Ходжа Насреддин тоже обещал осла научить разговаривать.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:01
    +4
    он судьбу своих фаберже не в состоянии решить
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:01
    +1
    Дальнейшую судьбу непризнанной Приднестровской молдавской республики будет решать Украина вместе с Молдавией, после того, как Киев одержит окончательную победу над Россией. Об этом заявил украинский президент.

    Читая подобное, вспоминаю крылатые слова Сергея Викторовича!
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:03
    +2
    свою судьбу для начала решил-бы..... прежде ,чем за чужие браться........ yes тебя вот-вот поделят..........
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:04
    0
    Надо посмотреть если у нас в армии однофамилец генерал Суворов или Кутузов и ему поручить решать судьбу Молдавии и Приднестровья. История как говорится повторяется. soldier
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:08
    +3
    Ое, Зеленский должен стать целью для наших ВКС, его надо уничтожить, как Шамиля Басаева, Масхадова и Джохара Дудаева.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:08
    +3
    Ну, пока у зеленского есть некоторые основания надувать щеки, примерять лавры Наполеона и упиваться своей значимостью в свете мировых софитов. Ёрничать, издеваться, гримасничать и хамить. Основания эти, дает ему наша СВО, вернее джентельментские методы ее ведения. И, гарантии некой личной безопасности , которые ему кто-то дал. И эти гарантии, видимо веские и убедительные. В противном случае инстинкт самосохранения сработал бы.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    0
    Дальнейшую судьбу непризнанной Приднестровской молдавской республики будет решать Украина вместе с Молдавией, после того, как Киев одержит окончательную победу над Россией
    Значит Приднестровье сегодня может спать спокойно. И конечно, как обычно со стороны Зеленского высокомерие, угрозы и любование собой-любимым.
    если они, т.е. российские военные, заходят жить, то уйдут сами. В ином случае их всех ждет гибель.
    В пору уже о себе задуматься, т.к. если российский удар не застанет, то от наркоты ласты завернет.
  14. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 11:19
    0
    Анекдот

    Зе, 2 июня обращается к ВСУ.
    — От всей души поздравляю Вас с Международным днём бега!
    Побежали!
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:19
    +1
    Передоз. Теперь и Приднестровье - часть Окраины, про которую Император Всея Голактиге Янелох Первый что-то там решать будет. Это еще что, он потом США Англии вернет, а Канаду - Франции. Если санитары не догонят
  16. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:19
    0
    Зеленский заявил о намерении решать судьбу Приднестровья вместе с Молдавией, но только после «победы над Россией»
    - то есть другими словами - никогда! laughing
  17. Жнец
    Жнец Сегодня, 11:28
    0
    Какие у нашего МО планы на случай попытки захватить боеприпасы в Приднестровье? Что делать- то в этом случае? Вертолетный десант туда отправлять?
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37
    0
    У Зеленского ярко выраженная мания величия,
    . У него мозги от "кокса" расплавились... если там было, чему плавится.
  19. Napayz
    Napayz Сегодня, 11:40
    0
    Нужно говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю. В этот момент и будем говорить...
    - это о России
  20. PValery53
    PValery53 Сегодня, 11:56
    0
    Киев уж как год должен плясать под дудку России, а он до сих пор симулирует космополитизм, свои мрии(мечты) про Приднестровье!
  21. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:11
    +1
    Из-за неправильно изначально спланированной военной операции нашими ломпасами из генштаба, мы все теперь слушаем бредни этого наркомана и нетрадиционного пианиста.