Парламент Швейцарии не поддержал поправку о реэкспорте оружия на Украину

Судя по всему, Швейцария таки сумела сохранить свой нейтралитет и не станет поставлять оружие на Украину даже путем реэкспорта через третьи страны. Нижняя палата парламента страны не поддержала соответствующую поправку.
Напомним, что еще в середине мая Национальный совет и Совет кантов допускали экспорт швейцарского вооружения в другие страны, которые позднее могли перепродавать или поставлять его Киеву в виде помощи.
Между тем Совет кантов позднее отказался от рассмотрения данной идеи. Теперь, согласно информации от издания Tages-Anzeiger, инициатива провалилась и в ходе голосования в нижней палате – Национальном совете.
В материале говорится, что против поправки выступили 98 законодателей, 75 инициативу поддержали, а двое воздержались. В итоге, о законопроекте, на который так рассчитывал Владимир Зеленский, теперь можно забыть.
В то же время, в парламенте Швейцарии есть и другие инициативы касательно Украины. В частности, рассматривается вариант изменения срока действия декларации о нереэкспорте. В таком случае швейцарское оружие могло бы быть передано Киеву, например, через пять лет.
Впрочем, подобные инициативы вряд ли помогут президенту Украины, которому оружие нужно прямо сейчас. К слову, об украинском лидере. Примечательно то, что «неудачное» для киевских властей голосование швейцарского парламента произошло аккурат после встречи Владимира Зеленского с президентом страны Аленом Берсе в Молдове.