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Парламент Швейцарии не поддержал поправку о реэкспорте оружия на Украину

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Парламент Швейцарии не поддержал поправку о реэкспорте оружия на Украину

Судя по всему, Швейцария таки сумела сохранить свой нейтралитет и не станет поставлять оружие на Украину даже путем реэкспорта через третьи страны. Нижняя палата парламента страны не поддержала соответствующую поправку.


Напомним, что еще в середине мая Национальный совет и Совет кантов допускали экспорт швейцарского вооружения в другие страны, которые позднее могли перепродавать или поставлять его Киеву в виде помощи.

Между тем Совет кантов позднее отказался от рассмотрения данной идеи. Теперь, согласно информации от издания Tages-Anzeiger, инициатива провалилась и в ходе голосования в нижней палате – Национальном совете.

В материале говорится, что против поправки выступили 98 законодателей, 75 инициативу поддержали, а двое воздержались. В итоге, о законопроекте, на который так рассчитывал Владимир Зеленский, теперь можно забыть.

В то же время, в парламенте Швейцарии есть и другие инициативы касательно Украины. В частности, рассматривается вариант изменения срока действия декларации о нереэкспорте. В таком случае швейцарское оружие могло бы быть передано Киеву, например, через пять лет.

Впрочем, подобные инициативы вряд ли помогут президенту Украины, которому оружие нужно прямо сейчас. К слову, об украинском лидере. Примечательно то, что «неудачное» для киевских властей голосование швейцарского парламента произошло аккурат после встречи Владимира Зеленского с президентом страны Аленом Берсе в Молдове.
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5 комментариев
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  1. Brain_
    Brain_ Сегодня, 12:05
    +1
    Ну полного нейтралитета Швейцария добиться не смогла. Теперь пытается удержать хотя бы остатки.

    Похвально, эта тактика вполне может окупиться лет через 10-20.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:14
      0
      Нейтралитет у Швейцарии так себе. Деньги-то арестовали. Бабло отжали, свои бабки тратить не хотят, крутят деньги еврофашистов.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:12
    0
    Примечательно то, что «неудачное» для киевских властей голосование швейцарского парламента произошло аккурат после встречи Владимира Зеленского с президентом страны Аленом Берсе в Молдове.
    . Вряд д мутные глаза и не бритый фэйс может, реально, на что то повлиять в их сумасшедшем мире... что то другое, возможно и скорее всего это страх за свои шкурки и бабло.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    0
    Парламент Швейцарии не поддержал поправку о реэкспорте оружия на Украину
    Ну хоть на это ума хватило, правда не у всех. Судя по голосованию в парламенте у некоторых ума как не было, так и нет
    против поправки выступили 98 законодателей, 75 инициативу поддержали, а двое воздержались.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:20
    0
    Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил отказ в поставке Украине американских истребителей F-16

    Парламент Швейцарии не поддержал поправку о реэкспорте оружия на Украину

    это жжжжжж не спроста.... не находите? what