Генсек НАТО нашел оправдание для повышения расходов стран альянса на оборону до положенных 2 процентов ВВП

Тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину

В настоящее время страны Североатлантического альянса исчерпали свои запасы боеприпасов, поэтому арсеналы блока нуждаются в скорейшем пополнении. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Как отметил руководитель альянса, странам, входящим в состав НАТО, необходимо как можно скорее увеличить свои расходы на военные нужды до 2% ВВП как минимум. То есть, генсек НАТО нашел оправдание для повышения расходов стран альянса на оборону. Ранее, напомним, многие европейские страны долго отказывались повышать военные расходы, ссылаясь на финансовые трудности.Столтенберг призвал также подписать больше контрактов на закупку вооружений и боеприпасов с компаниями военно-промышленного комплекса. Это тоже будет способствовать наращиванию объемов и увеличению темпов производства военной продукции, считает генсек альянса.- подчеркнул Столтенберг.Кроме того, генсек альянса подчеркнул, что увеличение производства снарядов и других боеприпасов, а также вооружений, необходимо для того, чтобы выполнять не только задачи по поставкам Украине, но и некие «более амбициозные цели». Для противостояния с Россией альянс готовится к увеличению своих военных запасов, пытается стимулировать развитие военного производства в европейских странах. Помимо этого, в европейских странах возрастает и милитаристская риторика. Например, в Чехии начальник генштаба местных вооруженных сил генерал Карел Ржегка ранее рассуждал о необходимости частичной мобилизации в стране, да и в Европе в целом, в случае прямой конфронтации с Россией.