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Генсек НАТО нашел оправдание для повышения расходов стран альянса на оборону до положенных 2 процентов ВВП

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Генсек НАТО нашел оправдание для повышения расходов стран альянса на оборону до положенных 2 процентов ВВП

В настоящее время страны Североатлантического альянса исчерпали свои запасы боеприпасов, поэтому арсеналы блока нуждаются в скорейшем пополнении. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


Как отметил руководитель альянса, странам, входящим в состав НАТО, необходимо как можно скорее увеличить свои расходы на военные нужды до 2% ВВП как минимум. То есть, генсек НАТО нашел оправдание для повышения расходов стран альянса на оборону. Ранее, напомним, многие европейские страны долго отказывались повышать военные расходы, ссылаясь на финансовые трудности.

Столтенберг призвал также подписать больше контрактов на закупку вооружений и боеприпасов с компаниями военно-промышленного комплекса. Это тоже будет способствовать наращиванию объемов и увеличению темпов производства военной продукции, считает генсек альянса.

Тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину

- подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генсек альянса подчеркнул, что увеличение производства снарядов и других боеприпасов, а также вооружений, необходимо для того, чтобы выполнять не только задачи по поставкам Украине, но и некие «более амбициозные цели». Для противостояния с Россией альянс готовится к увеличению своих военных запасов, пытается стимулировать развитие военного производства в европейских странах. Помимо этого, в европейских странах возрастает и милитаристская риторика. Например, в Чехии начальник генштаба местных вооруженных сил генерал Карел Ржегка ранее рассуждал о необходимости частичной мобилизации в стране, да и в Европе в целом, в случае прямой конфронтации с Россией.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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9 комментариев
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  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 11:22
    +1
    Интересная информация появилась

    В России сформируют два новых военных округа и две армии в 2023 году

    По данным замначальника Генштаба РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, в ВС РФ сформируют два военных округа — Московский и Ленинградский, а также общевойсковую и воздушную армии в 2023 году.

    Также планируется создание армейского корпуса, Азовского военно-морского района и формирование новых 5 дивизий и 26 бригад.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:49
      0
      Все правильно. Время военное. Нужно увеличивать армию, наращивать гонку вооружений. Фашисты не уймутся до тех пора, пока не отправятся к Бандере. am
      1. Brain_
        Brain_ Сегодня, 12:03
        +1
        Главное, чтобы держать баланс между армией и экономикой.

        Ибо если в ущерб экономике в один момент сделать всю ставку на армию, то есть шанс, что лет через 10 армия получит недофинансирование.
        Но в текущих реалиях, конечно, траты на армию на ближайшие лет 5 надо увеличить до 4,5-5,5% от ВВП.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:26
    +1
    удивительное рядом.... еще "оправдание" требуется? стукнул по столу кулаком и вперед- исполнять... по крайней мере так и поступают.....
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:01
      +1
      У них эти 2% в уставе наты записаны, так что и оправданий никаких не надо.
      Как отметил руководитель альянса, странам, входящим в состав НАТО, необходимо как можно скорее увеличить свои расходы на военные нужды до 2% ВВП как минимум. То есть, генсек НАТО нашел оправдание для повышения расходов стран альянса на оборону.

      ...Скушать-то может, да кто ж яму дасть???
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:33
    +1
    В настоящее время страны Североатлантического альянса исчерпали свои запасы боеприпасов

    Странно, мне тут пару веток ниже на это сообщили, что "выфсеврети", мол, это все путинская пропаганда))) Не ценят Нато-овцы местных овец, раз за разом их в луже купают...
    Кстати, немцы при Меркель были не против увеличить до 2%, но с условием, что закупать будут в Европе - резко не устроило уже США, и почему вдруг... Им же укрепление альянса надо? Ну вот, немцы за...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:47
    0
    Столтенберг призвал также подписать больше контрактов на закупку вооружений и боеприпасов с компаниями военно-промышленного комплекса.
    . Ну да, с теми, которые в полосатии осели... хотя, перепадет и другие, если все кинут я закупать все и сразу.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:48
    0
    СВО подкинула работу для NATO. Плюс, в NATO пробудились дискуссии между стран участников альянса и взгляд на будущее. И некоторые страны пожимают плоды.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:06
    0
    На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину
    Так какие запасы были у "союзников" готовившихся к войне с Россией если они их истощили только помогая Украине? Как-то не серьезно подошли к сдерживанию и противостоянию с Россией. При этом Столтенберг говорит о каких-то "амбициозных целях". Это наверное захватить весь мир? Генсек НАТО с приветом, у отдельных генералов и политиков крыша поехала полностью - и не остановишь.