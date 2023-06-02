Губернатор Белгородской области: «Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются»

Губернатор Белгородской области заявил, что, несмотря на то, что ночь в регионе прошла относительно спокойно, в Шебекинском районе сообщают, что продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов со стороны боевиков киевского режима.Глава региона также добавил, что в настоящее время в пунктах временного размещения находятся более 2,5 тысяч мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов украинских обстрелов. Люди находятся в непростых условиях - их временно разместили в спортзалах, установив туда сотни кроватей. Областные власти намерены искать возможность разместить людей в более комфортных условиях. Так, первые 200 человек будут перевезены в Яковлевский округ, где уже определены места для их размещения.Кроме того, по словам Гладкова, существует необходимость решить ряд вопросов, которыми задаются жители Шебекино и других приграничных населенных пунктов. В их число входят проблемы, связанные с охраной оставленного жителями имущества, с потерей работы, оплатой коммунальных услуг и выплатами по ипотечным кредитам. Администрация области пообещала вплотную заняться решением возникших в результате террористических атак со стороны Украины проблем.Также Гладков сообщил, что дети из приграничных сел, в частности Шебекинского округа, будут временно перемещены в другие регионы страны. Так, по приглашению губернатора Липецкой области около ста семей с детьми будут размещены на территории этого региона.