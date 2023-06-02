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Губернатор Белгородской области: «Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются»

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Губернатор Белгородской области: «Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются»

Губернатор Белгородской области заявил, что, несмотря на то, что ночь в регионе прошла относительно спокойно, в Шебекинском районе сообщают, что продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов со стороны боевиков киевского режима.


Глава региона также добавил, что в настоящее время в пунктах временного размещения находятся более 2,5 тысяч мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов украинских обстрелов. Люди находятся в непростых условиях - их временно разместили в спортзалах, установив туда сотни кроватей. Областные власти намерены искать возможность разместить людей в более комфортных условиях. Так, первые 200 человек будут перевезены в Яковлевский округ, где уже определены места для их размещения.

Кроме того, по словам Гладкова, существует необходимость решить ряд вопросов, которыми задаются жители Шебекино и других приграничных населенных пунктов. В их число входят проблемы, связанные с охраной оставленного жителями имущества, с потерей работы, оплатой коммунальных услуг и выплатами по ипотечным кредитам. Администрация области пообещала вплотную заняться решением возникших в результате террористических атак со стороны Украины проблем.

Также Гладков сообщил, что дети из приграничных сел, в частности Шебекинского округа, будут временно перемещены в другие регионы страны. Так, по приглашению губернатора Липецкой области около ста семей с детьми будут размещены на территории этого региона.
Использованы фотографии:
Telegram/Настоящий Гладков
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14 комментариев
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  1. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:49
    +4
    Что-то не пойму. Ориентировочные координаты, откуда ведётся обстрелы известны? Так какого (цензура) сопли жуём? Ковровые бомбардировки (минимум) = буферная зона. Нефиг с фашистами церемониться!
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 12:09
      +2
      Цитата: Alexandr2637
      Что-то не пойму. Ориентировочные координаты, откуда ведётся обстрелы известны? Так какого (цензура) сопли жуём? Ковровые бомбардировки (минимум) = буферная зона. Нефиг с фашистами церемониться!

      Вы что? Мы не такие. Тогда могут пострадать мирные бандеровцы.
    2. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:50
    +2
    Временно перемещены в другие регионы.Нет ничего более постоянного,того,что сделано временно.Просто вижу,как эвакуированные жители Херсона и правобережья получают сертификаты на жилье.
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 11:50
    +1
    Они и будут продолжаться до тех пор, пока еврофашистов не отбросят от границы.
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 12:09
      +5
      Походу отбрасывать некому. Вон самые боеспособные наши формирования, Вагнер с Ахматом отбрасывать навоз друг в друга начали. А ещё кто отбрасывать будет? Гвардейцы - Кантемировцы? Или Лапин?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:51
    0
    До Смоленской области добрались мерзавцы, там по двум обьектам ударили...совершенно очевидно что вся западная часть России будет постоянно находиться под ударами БПЛА врага.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:54
      +3
      Песков, тем не менее и несмотря ни на что, заявляет что всё идет по плану.....
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: Nexcom
        Песков, тем не менее, заявляет что всё идет по плану.....

        На Пескова лучше не ссылаться...все его заявления ничего не стоят.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:06
          +2
          Я как раз не в положительном аспекте упомянул Пескова....
          Наверно надо было так мне написать: Несмотря на очередную напасть, Песков всё-равно продолжает заявлять что всё идет по плану.....
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 12:05
        +1
        Песков заявляет что всё идет по плану

        а песков кто у нас, президент?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:08
          0
          Песков у нас пургомёт, если вспомнить общеизвестный ролик с комментом высказываний Пескова от ВВП
        2. Alexandr2637
          Alexandr2637 Сегодня, 12:09
          +1
          а песков кто у нас, президент?

          Он - балабол.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:54
      0
      А что Вас удивляет?Есть места в России гораздо дальше от границы.Дивасы,практически пригород Смоленска-газокомпрессорная станция.Под Починком находится НПЗ,кстати достаточно новый.Его пустили лет пятнадцать назад
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 12:30
    0
    Вот Гладкова действительно жалко. Вынужден самостоятельно решать реальные проблемы своего населения, в то время,как другие телеграм потрясают безумными высказываниями.