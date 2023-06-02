На Украине назвали три основные версии переноса начала масштабной контрнаступательной операции ВСУ

Контрнаступление украинской армии, анонсированное офисом Зеленского и Генштабом ВСУ еще зимой, все никак не может начаться. Изначально заявлялось о его начале весной, а к концу мая украинская армия уже должна была "отдыхать" в Крыму, такие заявления делали представители Киева. Затем начало операции перенесли на конец весны, потом на начало лета, теперь говорят о конце июня - начале июля.
Несмотря на неоднократные заявления представителей киевского режима о каких-то переносах сроков начала наступления, в действительности на Украине никто не понимает причин долгого ожидания. Высказываются различные версии, но основными считаются три, одна из которых оптимистичная, вторая тоже более-менее, а третья негативная.
Начнем с первой. Итак, перенос сроков контрнаступления плановый, никаких задержек нет. В рамках подготовки к масштабной операции ВСУ проводят подготовительные мероприятия: наносят удары по тылам российских войск, уничтожают склады с вооружениями, бронетехнику и авиацию, растягивают силы ВС России, проводя отвлекающие удары и т.д. Одновременно накапливаются запасы боеприпасов и вооружений, массово поступающих от западных спонсоров. Как только командование поймет, что все готово, так сразу контрнаступление и начнется.
Вторая версия гласит о том, что руководство Украины не хочет начинать наступление без получения дополнительных вооружений, в частности, дальнобойных ракет и истребителей. Кроме того, в Киеве планируют получить как можно больше систем ПВО, чтобы не только прикрыть тылы, но воздушное пространство над линией соприкосновения для нивелирования преимущества российской авиации в воздухе. Без всего этого существует большая вероятность негативного развития ситуации.
Ну, и, третья версия, самая пессимистическая. Согласно ей, у Украины нет реальных сил для проведения контрнаступления. Срыв мобилизации не позволил восполнить потери, западные союзники не предоставляют необходимых объемов вооружений и техники, а Россия продолжает наносить удары по складам, уничтожая и так небольшие запасы боеприпасов и оружия, подготовленные для наступления. На сегодняшний день ВСУ менее готовы к боевым действиям, чем летом прошлого года. Поэтому контрнаступление поставлено на паузу, в Киеве ждут какой-нибудь форс-мажор, который позволит им победить. Например, смену власти в России, или развал российской армии.
Какая из версий "правильная", сказать сложно, но в любом случае ВСУ в скором времени будут вынуждены начать контрнаступление, так как Запад подталкивает. Вложенные средства в Украину должны быть окуплены, пускай и смертями украинских солдат.