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На Украине назвали три основные версии переноса начала масштабной контрнаступательной операции ВСУ

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На Украине назвали три основные версии переноса начала масштабной контрнаступательной операции ВСУ

Контрнаступление украинской армии, анонсированное офисом Зеленского и Генштабом ВСУ еще зимой, все никак не может начаться. Изначально заявлялось о его начале весной, а к концу мая украинская армия уже должна была "отдыхать" в Крыму, такие заявления делали представители Киева. Затем начало операции перенесли на конец весны, потом на начало лета, теперь говорят о конце июня - начале июля.


Несмотря на неоднократные заявления представителей киевского режима о каких-то переносах сроков начала наступления, в действительности на Украине никто не понимает причин долгого ожидания. Высказываются различные версии, но основными считаются три, одна из которых оптимистичная, вторая тоже более-менее, а третья негативная.

Начнем с первой. Итак, перенос сроков контрнаступления плановый, никаких задержек нет. В рамках подготовки к масштабной операции ВСУ проводят подготовительные мероприятия: наносят удары по тылам российских войск, уничтожают склады с вооружениями, бронетехнику и авиацию, растягивают силы ВС России, проводя отвлекающие удары и т.д. Одновременно накапливаются запасы боеприпасов и вооружений, массово поступающих от западных спонсоров. Как только командование поймет, что все готово, так сразу контрнаступление и начнется.

Вторая версия гласит о том, что руководство Украины не хочет начинать наступление без получения дополнительных вооружений, в частности, дальнобойных ракет и истребителей. Кроме того, в Киеве планируют получить как можно больше систем ПВО, чтобы не только прикрыть тылы, но воздушное пространство над линией соприкосновения для нивелирования преимущества российской авиации в воздухе. Без всего этого существует большая вероятность негативного развития ситуации.

Ну, и, третья версия, самая пессимистическая. Согласно ей, у Украины нет реальных сил для проведения контрнаступления. Срыв мобилизации не позволил восполнить потери, западные союзники не предоставляют необходимых объемов вооружений и техники, а Россия продолжает наносить удары по складам, уничтожая и так небольшие запасы боеприпасов и оружия, подготовленные для наступления. На сегодняшний день ВСУ менее готовы к боевым действиям, чем летом прошлого года. Поэтому контрнаступление поставлено на паузу, в Киеве ждут какой-нибудь форс-мажор, который позволит им победить. Например, смену власти в России, или развал российской армии.

Какая из версий "правильная", сказать сложно, но в любом случае ВСУ в скором времени будут вынуждены начать контрнаступление, так как Запад подталкивает. Вложенные средства в Украину должны быть окуплены, пускай и смертями украинских солдат.
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12 комментариев
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  1. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 11:50
    -6
    ВСУ уже начали наступательную операцию. Не читайте дезинформацию из бандеровских СМИ!!!
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:04
      -1
      ВСУ уже начали наступательную операцию.

      Ну наступательная операция для простого обывателя это армады танков и сотни тысячи рвущихся в бой солдат противника. А реалии нашего времени таковы что воюют сейчас мелкими ДРГ ,обстрелами РСЗО и артиллерией да ударами БПЛА по тылам и только потом нащупав брешь в обороне всуки введут в бой свою основную "гвардию наступления" с ништяками подаренными западом. А так наступление да уже идёт.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:10
        +1
        Вложенные средства в Украину должны быть окуплены, пускай и смертями украинских солдат.

        Даже тараканы жить хотят, но похоже для опухшего наркомана жизни тысяч (миллионов) соотечественников не в счет. Хотя допускаю, что его соотечественники живут в другой стране.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:37
      0
      Допускаю, что киевские "стратеги" и их начальники на Западе, придумали такой "хитрый" план как психологическое давление на Россию через бесконечный вброс о вот-вот начинающемся контрнаступлении ВСУ.

      Возможно, что они рассчитывают таким незамысловатым образом, а также диверсиями в северных (для Украины) областях России вынудить России психануть и рвануть в наступление по всей линии фронта с целью выйти к Днепру и Киеву и тем самым нарваться на эшелонированную оборону ВСУ.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +1
    Вложенные средства в Украину должны быть окуплены, пускай и смертями украинских солдат.
    . Вот уж, полезные дурни... покомандовать такими желающие всегда найдутся.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:52
    +3
    Дьявол всегда заставляет, продавших ему души, расписаться кровью: так и здесь; платить придёться, отдавая души своих граждан. А причина? Я бы сказал, что третья.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:57
      -1
      Это американские души,то?Отнюдь.Дьявол жертвует отнюдь не своими гражданами.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:55
    0
    Ну в общем, все по традициям - три стаканчика, угадай, под каким шарик...
    У нас наперсточники еще в конце 90-х исчезли, теперь понятно - на окраину перебрались, Генштаб теперь называется
  5. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 12:05
    +2
    Потому что Армия РФ не дремлет и методично уничтожает боеприсы, оружие и военную инфраструктуру. Если летаки и появится то ещё не скоро. Минимум к осени, а может вообще не появятся. Я думаю в июне должны начать. Потому что осенью снова будет распутица и оттягивать дальше будет нельзя.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:20
      0
      Сергей Т19 .....Если летаки и появится то ещё не скоро. Минимум к осени......

      Если для укров дело будет дрянь, то авиация появится гораздо раньше, западным партнерам придется пойти во-банк.
  6. Brain_
    Brain_ Сегодня, 12:12
    0
    уничтожая и так небольшие запасы боеприпасов и оружия, подготовленные для наступления.


    На это не приходится надеяться. Запасы им подвозят регулярно. И вряд ли они небольшие.
    То, что приличное количество уничтожили - другой вопрос. Ну и вопрос с логистикой, конечно, стоит остро, когда у тебя куча видов вооружения из разных стран, разных эпох и разных калибров.
    Но это не наши проблемы.
    Наши проблемы - активно выбивать поступающее вооружение, а также продолжать душить их морально, выбивая правительственные здания, электросеть и оставшиеся оружейные производства на территории Украины. Если не будет экономики, то и работы не будет. Население продолжит разъезжаться. Нет населения - нет возможности активно проводить дальнейшую мобилизацию.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:14
    0
    третья версия, самая пессимистическая. Согласно ей, у Украины нет реальных сил для проведения контрнаступления.
    И на это указывают потери при непрекращающихся российских ударов по тылам ВСУ и на ЛБС. Теряют не только л/с и б/т. но и запасы б/п, ГСМ подготовленные к наступлению. А украинские атаки БПЛА, попытки прорыва границы, как раз и нужны, чтобы заретушировать неспособность ВСУ начать крупномасштабное наступление с прорывом российской обороны да еще в нескольких местах. Очевидно этот месяц расставит все точки над I по поводу украинского "контрнаступа".