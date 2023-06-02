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Глава британского Минобороны: Нужно быть реалистами - в Вильнюсе одобрения украинской заявки в НАТО точно не будет

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Глава британского Минобороны: Нужно быть реалистами - в Вильнюсе одобрения украинской заявки в НАТО точно не будет

У главы британского министерства обороны Бен Уоллеса, не так давно посещавшего Киев с рабочим визитом, американские журналисты поинтересовались вопросами несостоявшегося весеннего и обещанного теперь летнего контрнаступления. Также у Уоллеса поинтересовались на предмет того, примут ли Украину в НАТО на ближайшем саммите. Вопросы Уоллесу задавали журналисты издания The Washington Post.


Уоллес заявил о том, что «нужно быть реалистами». По его словам, Украину в НАТО в ближайшее время не примут.

Министр обороны Британии:

В Вильнюсе одобрения украинской заявки точно не будет. Это не будет в ближайшее время.

По словам Уоллеса, в НАТО не принимаются страны, которые ведут вооружённые конфликты.

Таким образом, в очередной раз в отношении Украины проявляет себя лицемерная политика Запада. Та же Британия накачивает Украину оружием, требуя воевать против России, невзирая на огромные потери, и из Лондона при этом звучат заявления, что в случае войны принимать Украину в военный блок никто не будет. Получается патовая ситуация для Украины: остановиться в этой войне ей не позволяют западные спонсоры, а если не останавливаться, то может не оказаться не только Украины в составе НАТО, но и Украины как таковой.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:20
    0
    Ну,не хотят они лить свою кровь за бандеровских утырков
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:22
    +1
    По его словам, Украину в НАТО в ближайшее время не примут.

    подождут пока сдохнет.... и вопрос отпадет сам собой.... winked
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:24
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Ну,не хотят они лить свою кровь за бандеровских утырков

    Так страшно же...одно дело когда со своей жизнью расстаются вассалы, совсем другое дело когда скатывается в корзину голова господина из золотого миллиарда.
  4. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 12:25
    0
    Короче по пользуются и выбросят! Эти кружевные грязные трусы
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:30
    0
    В Вильнюсе одобрения украинской заявки точно не будет. Это не будет в ближайшее время.
    Одно дело обещать, а другое сделать. И вот тут западный мозг на секундочку включается и говорит: "А нам это надо если сегодня украинцы воюют против русских, для достижения наших целей, а мы только помогаем не жертвуя своими солдатами? Терпели до этого потерпят и сейчас"
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:36
    0
    Ну и нафига окраине ната? После победы над Россией клоун у молдован обещал "пчелке" разобраться с Приднестровьем....Какая ната, зачем она самой сильной армии мира?
  7. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 12:38
    0
    Цитата: Mouse
    По его словам, Украину в НАТО в ближайшее время не примут.

    подождут пока сдохнет.... и вопрос отпадет сам собой.... winked

    Так оно и будет, лишний гемморой западу уж точно не нужен, падение уровня жизни сказывается, а скоро зима, не за горами, вот тогда и взвоют как наглия так и цеЭвропа!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:39
    0
    Вся проблема в 5ой статье НАТО.Уоллесу ,хочется умереть за Европейские ценности?Сомневаюсь.Нам надо заставить Украину остановиться ,зачем нам такое государство?Странный смысл статьи,Мыкола не вюноватый, его обманули заставив быть убийцей ,причём за чужие интересы.Мыкола должен сдохнуть в таком случае ,при любом раскладе.