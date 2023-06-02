Глава британского Минобороны: Нужно быть реалистами - в Вильнюсе одобрения украинской заявки в НАТО точно не будет

В Вильнюсе одобрения украинской заявки точно не будет. Это не будет в ближайшее время.

У главы британского министерства обороны Бен Уоллеса, не так давно посещавшего Киев с рабочим визитом, американские журналисты поинтересовались вопросами несостоявшегося весеннего и обещанного теперь летнего контрнаступления. Также у Уоллеса поинтересовались на предмет того, примут ли Украину в НАТО на ближайшем саммите. Вопросы Уоллесу задавали журналисты издания The Washington Post.Уоллес заявил о том, что «нужно быть реалистами». По его словам, Украину в НАТО в ближайшее время не примут.Министр обороны Британии:По словам Уоллеса, в НАТО не принимаются страны, которые ведут вооружённые конфликты.Таким образом, в очередной раз в отношении Украины проявляет себя лицемерная политика Запада. Та же Британия накачивает Украину оружием , требуя воевать против России, невзирая на огромные потери, и из Лондона при этом звучат заявления, что в случае войны принимать Украину в военный блок никто не будет. Получается патовая ситуация для Украины: остановиться в этой войне ей не позволяют западные спонсоры, а если не останавливаться, то может не оказаться не только Украины в составе НАТО, но и Украины как таковой.