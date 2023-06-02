Премьер Армении: В войне с Украиной мы не являемся союзником России

В войне с Украиной мы не являемся союзником России

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе интервью американскому каналу высказал озабоченность тем, что конфликт на Украине негативно сказывается на его стране. В частности, Еревану все сложнее маневрировать в политическом поле, сохраняя нейтралитет в текущей ситуации.Со слов Пашиняна, то, что сегодня происходит на Украине, напрямую вредит взаимоотношениям Армении с другими странами. Как он выразился, на Западе считают Ереван союзником Москвы. В то же время, российские власти, наоборот, считают, что Армения не является их союзником в украинском конфликте. В итоге, по мнению политика, его страна сегодня остается «уязвимой».Стоит отметить, что мнение Запада по поводу того, что Армения является союзником России, вполне обоснованно. Ведь страна входит в ОДКБ. Видимо, именно поэтому, Пашинян решил расставить все точки над «i».- заявил армянский премьер журналистам.В целом, то, что Никол Пашинян является прозападным политиком и намерен вести свою страну именно по этому курсу, уже давно ни у кого не вызывает сомнений.В то же время, когда у Армении возникают проблемы с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, Ереван буквально требует от Москвы вмешаться и решить ситуацию, ведь Россия должна выполнять свои «обязательства», как союзник по ОДКБ. При этом свои проблемы Россия должна решить сама, ведь Армения будет «слишком уязвима», если выполнит свои обязательства и займет сторону союзника.