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Премьер Армении: В войне с Украиной мы не являемся союзником России

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Премьер Армении: В войне с Украиной мы не являемся союзником России

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе интервью американскому каналу высказал озабоченность тем, что конфликт на Украине негативно сказывается на его стране. В частности, Еревану все сложнее маневрировать в политическом поле, сохраняя нейтралитет в текущей ситуации.


Со слов Пашиняна, то, что сегодня происходит на Украине, напрямую вредит взаимоотношениям Армении с другими странами. Как он выразился, на Западе считают Ереван союзником Москвы. В то же время, российские власти, наоборот, считают, что Армения не является их союзником в украинском конфликте. В итоге, по мнению политика, его страна сегодня остается «уязвимой».

Стоит отметить, что мнение Запада по поводу того, что Армения является союзником России, вполне обоснованно. Ведь страна входит в ОДКБ. Видимо, именно поэтому, Пашинян решил расставить все точки над «i».

В войне с Украиной мы не являемся союзником России

- заявил армянский премьер журналистам.

В целом, то, что Никол Пашинян является прозападным политиком и намерен вести свою страну именно по этому курсу, уже давно ни у кого не вызывает сомнений.

В то же время, когда у Армении возникают проблемы с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, Ереван буквально требует от Москвы вмешаться и решить ситуацию, ведь Россия должна выполнять свои «обязательства», как союзник по ОДКБ. При этом свои проблемы Россия должна решить сама, ведь Армения будет «слишком уязвима», если выполнит свои обязательства и займет сторону союзника.
Использованы фотографии:
primeminister.am
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:32
    +6
    Пашинян ты либо крестик сними либо трусы...мы это уже проходили по Януковичу.
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 12:33
    +1
    Многовекторную Украину уже порвали, как тузик грелку. Многовекторный Пашинян ничему не учиться. Не тому его в Америках учили. wassat
  3. Грица
    Грица Сегодня, 12:33
    +2
    Сколько можно с этим проамериканским ставленников цацкаться? Да и подавляющее большинство граждан Армении тоже не совсем друзья России, а совсем наоборот.
    Для начала нужно предупредить. Громко и на самом высоком уровне. Что Россия может не вытерпеть и вывести своих миротворцев с Карабаха. Да и всю группировку из Армении. Предоставив Азербайджану и Турции возможность действовать по своему усмотрению. Умные армяне сразу поймут, что после этого существовать их стране в лучшем случае - месяц. И вынесут вперед ногами этого Пашиняна.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:34
    +1
    двуликий анус.........................
  5. KCA
    KCA Сегодня, 12:37
    +1
    Ввести визовый режим с Арменией и довести до всех армян в России о предстоящей депортации
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:38
    +3
    "В войне с Украиной мы не являемся союзником России"
    Не удивил.
    С такими друзьями и врагов не надо...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    +2
    Пашинян решил расставить все точки над «i»: В войне с Украиной мы не являемся союзником России
    Пашинян пустился во все тяжкие желая получить поддержку Запада, что было понятно еще после его выступления несколько дней назад в Москве. Будем его уговаривать или все же пора послать подальше? Да в Армении наша база, но кто даст гарантию, что этот "истинный армянин" завтра не устроит у ее ворот провокацию с пролитием крови и последующим "возмущением Запада действиями России"? Судя по всему он со своим вектором уже определился.