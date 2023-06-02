Военное обозрение
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Украинские боевики нанесли удар по эвакуированным из Шебекино гражданам

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Украинские боевики нанесли удар по эвакуированным из Шебекино гражданам

В Маслову Пристань, которая находится в 12 километрах от Шебекино, были переброшены мирные жители этого много страдального города в Белгородской области. И сегодня украинские боевики нанесли артиллерийский удар по эвакуированным из Шебекино гражданам.

Об этом сообщает корреспондент ВГТРК Александр Ревунов, который вместе со съемочной группой оказался обстрелянном ВСУ населенном пункте.

Он рассказал, что в результате обстрела было ранено не менее четырех человек. Всех их доставили в лечебное учреждение.

Ранее ночью два украинских дрона атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Врио губернатора Василий Анохин, который сообщил о происшествии в своем Telegram-канале, отмечает, что в атаке участвовали беспилотники большой дальности, так как место удара находится от границы Украины на расстоянии, превышающем 300 километров.

Сегодня в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района были атакованы двумя беспилотниками дальнего радиуса действия объекты топливно-энергетического комплекса

- написал руководитель региона.

Чиновник отметил, что пострадавших и серьезных разрушений удалось избежать.

Помимо этого, как сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram, ночью киевские силовики совершили беспилотную атаку на Курск. ПВО удалось отразить атаку. Никто не пострадал, но был поврежден один из подъездов многоэтажки.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:29
    +8
    Надо учитывать один непреложный факт.Они будут пытаться нас убивать покуда живы.Эта истина дойдет ли наконец до Кремля,решатся ли на уничтожение этого террористического образования как украинство?Если нет,тогда они уничтожат нас
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:35
      0
      Еврофашисты, как всегда, уничтожают мирное население. Каратели. am
  2. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 12:30
    +6
    Позор нынешней власти. Позор. Позор.
  3. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 12:32
    -1
    Власть, не способная защитить граждан своей страны, является недееспособной.
    Очень хорошо, что в РФ власти защищают своих граждан!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:38
      0
      Да,это Вы жителям Шебекино обьясните.Как они защитили своих граждан,уйдя из Харьковской области
  4. Lis_96
    Lis_96 Сегодня, 12:32
    +2
    Хохлостан однозначно должен быть стёрт с лица земли, всеми доступными способами, без малейшего намёка на жалость.
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 12:48
      0
      В список доступных средств вы записали самого себя в окопах ЛБС, я надеюсь?
  5. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:33
    +6
    Видимо "власть" "ждет" вилы от народа или... Анархия, безнаказанность, безответственность, беспросветная ложь...
  6. wervolf1981
    wervolf1981 Сегодня, 12:34
    +2
    Шойгу и вме его ведомство в отставку!!! Корумпированое правительство в отставку!!!! Всех в лагеря а лучше расстрел!!!!
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:35
    +5
    очень печально это все ! у меня вопрос для Путина это тоже провокация ???????
    1. Тима
      Тима Сегодня, 12:45
      +2
      Дзюдоиста-хоккеиста больше поставки аммиака беспокоят и его рейтинг.
  8. НСВ
    НСВ Сегодня, 12:35
    +6
    Позорище краснолинейщику!!!Неделю идёт война,а реакция нулевая!!! Страшно становится за детей!!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:44
      +2
      Про какую неделю Вы ооворите?Это все тащится с прошлого года..
  9. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:42
    +2
    при ударе по эвакуируемым в шебекин ском районе две женщины погибли на месте и двое мужчин в тяжелом состоянии.
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:48
    0
    Вот мне интересно, как ВВП собирается на выборах набрать 86%? Молодежь вряд-ли отдаст свои голоса за него, они просто не жили во времена алкаша. Не думаю, что и жители приграничных областей в восторге от происходящего. До выборов осталось меньше года и становится страшно за будущее страны. Ещё пугают частные армии, которые будут расти, как грибы после дождя. "Вагнер" и "Ахмат" это и есть частные армии. Хоть они сейчас и на стороне государства, но в последнее время между ними происходят непонятки. А что будет дальше? Не ждут ли нас времена Николашки 2?