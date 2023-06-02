Украинские боевики нанесли удар по эвакуированным из Шебекино гражданам

В Маслову Пристань, которая находится в 12 километрах от Шебекино, были переброшены мирные жители этого много страдального города в Белгородской области. И сегодня украинские боевики нанесли артиллерийский удар по эвакуированным из Шебекино гражданам.
Об этом сообщает корреспондент ВГТРК Александр Ревунов, который вместе со съемочной группой оказался обстрелянном ВСУ населенном пункте.
Он рассказал, что в результате обстрела было ранено не менее четырех человек. Всех их доставили в лечебное учреждение.
Ранее ночью два украинских дрона атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Врио губернатора Василий Анохин, который сообщил о происшествии в своем Telegram-канале, отмечает, что в атаке участвовали беспилотники большой дальности, так как место удара находится от границы Украины на расстоянии, превышающем 300 километров.
Сегодня в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района были атакованы двумя беспилотниками дальнего радиуса действия объекты топливно-энергетического комплекса
- написал руководитель региона.
Чиновник отметил, что пострадавших и серьезных разрушений удалось избежать.
Помимо этого, как сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram, ночью киевские силовики совершили беспилотную атаку на Курск. ПВО удалось отразить атаку. Никто не пострадал, но был поврежден один из подъездов многоэтажки.