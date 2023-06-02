Британская разведка: Вторая попытка прорыва заставит Минобороны РФ перебросить часть подразделений с фронта для закрытия границы

Российское военное командование встало перед выбором: укреплять оборону приграничных областей, чтобы нейтрализовать вылазки украинских диверсионных отрядов, или оставить подразделения российской армии на своих позициях на линии соприкосновения. Об этом сообщает британская разведка.
В Лондоне пришли к выводу, что вторая попытка украинских вооруженных формирований, действующих по чужим флагом, заставит российское командование делать выбор между защитой приграничных районов и укреплением позиций на фронте в преддверии контрнаступления ВСУ. По мнению британских аналитиков, Киев сумел поставить перед Москвой вопрос, решение которого подразумевает переброску части подразделений Минобороны в приграничные регионы.
В то же время британцы противоречат сами себе. Совсем недавно британская разведка утверждала, что для закрытия приграничных регионов подразделения российской армии с линии соприкосновения сниматься не будут, необходимые для этого силы будут переброшены с Дальнего Востока. Теперь же в Лондоне утверждают совсем обратное.
При этом британцы признают, что вчерашний рейд с украинской территории на Белгородскую область российским войскам удалось пресечь "более успешно", чем майский. Не забыв добавить "вероятно".
Как сообщало накануне российское Минобороны, 1 июня 2023 года противник предпринял три попытки перейти границу, но все они стали неудачными. Атаку ВСУ отражали подразделения российской армии, пограничники и другие подразделения из структуры ФСБ. Наши применяли артиллерию, ТОСы и авиацию. Возможно, что часть границы с Украиной уже закрыта подразделениями Минобороны.