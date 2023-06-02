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Британская разведка: Вторая попытка прорыва заставит Минобороны РФ перебросить часть подразделений с фронта для закрытия границы

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Британская разведка: Вторая попытка прорыва заставит Минобороны РФ перебросить часть подразделений с фронта для закрытия границы

Российское военное командование встало перед выбором: укреплять оборону приграничных областей, чтобы нейтрализовать вылазки украинских диверсионных отрядов, или оставить подразделения российской армии на своих позициях на линии соприкосновения. Об этом сообщает британская разведка.


В Лондоне пришли к выводу, что вторая попытка украинских вооруженных формирований, действующих по чужим флагом, заставит российское командование делать выбор между защитой приграничных районов и укреплением позиций на фронте в преддверии контрнаступления ВСУ. По мнению британских аналитиков, Киев сумел поставить перед Москвой вопрос, решение которого подразумевает переброску части подразделений Минобороны в приграничные регионы.

В то же время британцы противоречат сами себе. Совсем недавно британская разведка утверждала, что для закрытия приграничных регионов подразделения российской армии с линии соприкосновения сниматься не будут, необходимые для этого силы будут переброшены с Дальнего Востока. Теперь же в Лондоне утверждают совсем обратное.

При этом британцы признают, что вчерашний рейд с украинской территории на Белгородскую область российским войскам удалось пресечь "более успешно", чем майский. Не забыв добавить "вероятно".

Как сообщало накануне российское Минобороны, 1 июня 2023 года противник предпринял три попытки перейти границу, но все они стали неудачными. Атаку ВСУ отражали подразделения российской армии, пограничники и другие подразделения из структуры ФСБ. Наши применяли артиллерию, ТОСы и авиацию. Возможно, что часть границы с Украиной уже закрыта подразделениями Минобороны.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:40
    0
    Собственно говоря этого хинзеры и добиваются.Растягиванием частей с фронта для прикрытия границы
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    +3
    Решение вопроса не верное, ответ на вылазку - сносить в щебень львив и куев, по 1 кварталу за село.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:46
    0
    Всё правильно.
    У России же больше других войск нет!
    Вот и приходится выбирать: или Украину побеждать или своих защищать?
    Шпагат... Отвлечёшь силы - начнётся наконец контрнаступ. Не отвлечёшь - будут долбить мирняк.
    Для непонятливых: это сарказм.
    Кстати... про контрнаступ.
    А почему вокруг этого такой движ?
    Кто сказал, что он будет? Или должен быть?
    Их очередь что ли?..
    Почему СВО остановилась из-за этого?
    Ладно... не остановилась. Но инициатива (в ожидании) потеряна.
  4. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 12:48
    0
    Росгвардия у нас есть для этого, зачем войска с передовой снимать.
    Да и с теробороной надо что-то делать,не боятся властям выдавать им оружие
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48
    0
    заставит Минобороны РФ перебросить часть подразделений с фронта для закрытия границы
    Британская разведка желает выдать желаемое за действительное. Ни кто не будет снимать войска с ЛБС, для этого есть другие возможности в восточных округах.
  6. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:48
    0
    Конечно, если этого хотят натовские стратеги, вы поступаете как раз наоборот, т.е. не выводите войска с линий соприкосновения и затыкаете дыру резервами. Думаю, у России есть 2-3 тысячи человек из резерва и немного бойцов и разведчиков, чтобы восполнить пробел.