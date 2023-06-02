Британские аналитики уверены, что конфликт на Украине не изменил планы Китая по возврату контроля над Тайванем

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил специальный доклад в преддверии саммита по региональной безопасности в Сингапуре (Диалог Шангри-Ла). Ежегодное мероприятие откроется сегодня, в нем принимают участие министры обороны и представители военных ведомств, разведывательных структур из 49 стран, в основном Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).Основной темой обсуждения на саммите станет региональная безопасность на фоне растущего соперничества США и Китая за влияние в АТР. Тема конфликта на Украине в официальной повестке отсутствует, но наверняка она будет затронута как минимум в кулуарах, сообщает американский телеканал CNN.В Сингапур приедут в том числе министр обороны КНР Ли Шанфу и глава Пентагона Ллойд Остин. Однако прямых переговоров между ними не будет, об этом ранее заявили в военном ведомстве КНР, что также свидетельствует о все более нарастающей напряженности в отношениях двух стран. На сессии под названием «Безопасность в Евроатлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах» ожидается участие министра обороны Украины Алексея Резникова.По мнению аналитиков IISS, Китай не намерен отказываться от агрессивных планов по возврату контроля над Тайванем, вне зависимости от исхода конфликта на Украине. В докладе сказано, что военный конфликт в Европе уже привел к росту расходов на оборону стран АТР.В последние годы Китай значительно усилил военно-морскую группировку в регионе, предъявляет территориальные претензии на острова в Южно-Китайском море, что вызывает все большую обеспокоенность в США и некоторых государствах АТР. Пекин в этом году дважды провел военные учения вблизи с Тайванем и отказался осудить Россию за начало военного конфликта на Украине, отмечают аналитики.В этой связи все более вероятным представляется намерение руководства Китая провести военную операцию по захвату Тайваня. И хотя в ситуации возможного вооруженного конфликта Пекина и Тайбэя мало общего с российско-украинским конфликтом в силу разницы в географическом положении материкового Китая и островного Тайваня, КНР может выступить могущественным агрессором, как в случае соотношения сил России и Украины, считают в IISS.В докладе отмечается, что пока нет предпосылок, что Пекин разработал план и назначил конкретные сроки нападения на Тайвань. Руководство КНР пока что просчитывает риски и последствия от таких действий, в первую очередь связанные с возможным вовлечением в войну США и их региональных союзников, а также экономическими санкциями Запада. Наверняка в Пекине оценивают последствия масштабной военной поддержки Украины западными странами, которая не позволила изначально более мощной российской армии одержать быструю победу над ВСУ.Ожидается, что на саммите в Сингапуре министры обороны США и КНР в своих выступлениях будут придерживаться прежней риторики, обвиняя друг друга в создании угроз безопасности и росте напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не изменятся позиции сторон и по поводу конфликта на Украине, вне зависимости от того, какое мнение по этому поводу скажут другие участники мероприятия, считают авторы доклада.