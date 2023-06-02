Военное обозрение
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Британские аналитики уверены, что конфликт на Украине не изменил планы Китая по возврату контроля над Тайванем

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Британские аналитики уверены, что конфликт на Украине не изменил планы Китая по возврату контроля над Тайванем

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил специальный доклад в преддверии саммита по региональной безопасности в Сингапуре (Диалог Шангри-Ла). Ежегодное мероприятие откроется сегодня, в нем принимают участие министры обороны и представители военных ведомств, разведывательных структур из 49 стран, в основном Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).


Основной темой обсуждения на саммите станет региональная безопасность на фоне растущего соперничества США и Китая за влияние в АТР. Тема конфликта на Украине в официальной повестке отсутствует, но наверняка она будет затронута как минимум в кулуарах, сообщает американский телеканал CNN.

В Сингапур приедут в том числе министр обороны КНР Ли Шанфу и глава Пентагона Ллойд Остин. Однако прямых переговоров между ними не будет, об этом ранее заявили в военном ведомстве КНР, что также свидетельствует о все более нарастающей напряженности в отношениях двух стран. На сессии под названием «Безопасность в Евроатлантическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах» ожидается участие министра обороны Украины Алексея Резникова.

По мнению аналитиков IISS, Китай не намерен отказываться от агрессивных планов по возврату контроля над Тайванем, вне зависимости от исхода конфликта на Украине. В докладе сказано, что военный конфликт в Европе уже привел к росту расходов на оборону стран АТР.

В последние годы Китай значительно усилил военно-морскую группировку в регионе, предъявляет территориальные претензии на острова в Южно-Китайском море, что вызывает все большую обеспокоенность в США и некоторых государствах АТР. Пекин в этом году дважды провел военные учения вблизи с Тайванем и отказался осудить Россию за начало военного конфликта на Украине, отмечают аналитики.

В этой связи все более вероятным представляется намерение руководства Китая провести военную операцию по захвату Тайваня. И хотя в ситуации возможного вооруженного конфликта Пекина и Тайбэя мало общего с российско-украинским конфликтом в силу разницы в географическом положении материкового Китая и островного Тайваня, КНР может выступить могущественным агрессором, как в случае соотношения сил России и Украины, считают в IISS.

В докладе отмечается, что пока нет предпосылок, что Пекин разработал план и назначил конкретные сроки нападения на Тайвань. Руководство КНР пока что просчитывает риски и последствия от таких действий, в первую очередь связанные с возможным вовлечением в войну США и их региональных союзников, а также экономическими санкциями Запада. Наверняка в Пекине оценивают последствия масштабной военной поддержки Украины западными странами, которая не позволила изначально более мощной российской армии одержать быструю победу над ВСУ.

Ожидается, что на саммите в Сингапуре министры обороны США и КНР в своих выступлениях будут придерживаться прежней риторики, обвиняя друг друга в создании угроз безопасности и росте напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не изменятся позиции сторон и по поводу конфликта на Украине, вне зависимости от того, какое мнение по этому поводу скажут другие участники мероприятия, считают авторы доклада.
Использованы фотографии:
Сайт НОАК
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10 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:54
    +3
    Не только тайвань. Но и плимут будет захвачен китаем.
    Контроль ламанша.
    Отомстить за опиумные войны.
    Тауэр и бигбен разберут по камню-кирпичику и перевезут в шанхай.
    Бриты замутят (оне умеют) - отдадут барельефы акрополя в пекин. Пусть с греками др разбираютсч.
    Подешевке пусть, но др проблем подкинуть.
    Китайцы будьте бдительны - берите только своё
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:04
      -1
      вероятным представляется намерение руководства Китая провести военную операцию по захвату Тайваня.
      А может и нет !
      "Осел груженый золотом возьмет любую крепость" ! - Козьма Прутков, военспец, мысль № 2 !
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:16
      0
      Что бриты, что янки одного поля "ягодки", поставив своё безбедное существование в зависимость от стравливания народов между собой, но вдали от США и Великобритании.
      С Тайванем как и с Украиной они хотят провернуть один и тот же сценарий ввергнув Китай как и Россию в войну, а самим снимать сливки и предаваться написанию "аналитических" пасквилей в обоснование своих чёрных мыслей.

      Что же нам делать с англосаксами?
      Может действовать по предложению Осла из м/ф "Шрек":
      — Что нам с ним делать? — спросил Шрек.
      — Думаю, нужно сократить популяцию бродячих котов, — заявил Осел.


      Думаю время пришло. good
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:59
    0
    Такое впечатление, что в Британии только британские ученые, британские аналитики и британская разведка.... yes работать то есть кому? wassat
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:00
    0
    На саммит по безопасности в Антарктиде тоже окраину пригласят? Где окраина и где АТР? Таскают полосатые по миру этот чемодан без ручки (списанная торба). В каждой бочке затычка. Аллегорий множество, но ни одного добропорядочного.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:01
    -1
    а за Китай.... он знает, что ему в приоритете... и будет переть....
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:15
    0
    Британские аналитики уверены, что конфликт на Украине не изменил планы Китая по возврату контроля над Тайванем
    Как одно с другим связано??? Эт только наглые аналитики могли связать такое и озаботится.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:27
    0
    пока нет предпосылок, что Пекин разработал план и назначил конкретные сроки нападения на Тайвань.
    А Китай будет делиться своими планами, а тем более военными с Западом? Или может китайские СМИ расскажут о секретных планах, как это принято на Западе? Поэтому предполагать можно многое, но пока не располагаешь конкретной информацией строить предположение на своих выкладках наверное не стоит.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:31
    -1
    Хозяин приказал гавкнуть - вот и гавкнули. А почему приказал?
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 13:34
    0
    Не будут китайцы воевать.
    Им же нужны не развалины Тайваня, а его преуспевающая экономика и инвестиции с острова.