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Поражение FPV-дроном огневой точки противника через окно дома попало в кадр

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Поражение FPV-дроном огневой точки противника через окно дома попало в кадр

Иллюстративное фото



В сети появились кадры, запечатленные камерами FPV-дрона и разведывательного БПЛА, на которых можно увидеть, как беспилотник точно влетел через окно в дом, где находилась огневая точка боевиков киевского режима. В результате меткого попадания огневая точка была подавлена. Также на видео можно увидеть еще одно поражение FPV-дроном на этот раз блиндажа противника, где также имело место чрезвычайно точное попадание.

В условиях современной войны возникла необходимость использования высоких технологий, в частности FPV-дроны, коптеры-разведчики, БПЛА-камикадзе и антидроновые ружья являются средствами, без которых было бы крайне сложно успешно вести боевые действия.

Также сообщается, что согласно статистическим данным, опубликованным в мае текущего года, при помощи барражирующих боеприпасов "Ланцет" была поражена как минимум 61 цель, что является рекордным количеством. Из них 22 цели были полностью уничтожены, 23 получили повреждения, 9 результатов попаданий неизвестны, а 2 - имеют спорный результат. За этот период было зафиксировано всего 5 промахов "Ланцетов".

"Жертвами" "Ланцетов" преимущественно стали артиллерийские установки украинской армии, значительная часть которых поставлена киевскому режиму западными союзниками. Кроме того, было поражено 6 ЗРК, 3 РЛС, одна система РЭБ, 3 танка и некоторое количество другой военной техники противника.



Использованы фотографии:
Pixabay
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6 комментариев
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  1. Tektor
    Tektor Сегодня, 13:45
    +2
    Вундерваффе. Если таких FPV штучек будет ни одна тысяча, то произойдёт радикальное снижение боевых потерь в наших частях. Говорят, что стоимость одного такого дрона 60 тыр, и она может опуститься в 2 раза при массовом производстве. Скорость дрона достигает 150 км/ч, что делает его малоуязвимым для обороняющихся. Абсолютно смертельная дичь.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 14:03
      +1
      Да, хорошая штука. Оружие нового поколения. Оно требует и подготовки нового вида спецов.
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 14:12
        +1
        Je pense que la génération "jeux video" ( c'est à dire clairement pas la mienne :-) ) ne devrait pas avoir de problèmes pour diriger ce genre d'objet.
        Question : que représente une valeur de 60 tyr ?

        Я думаю, что у поколения "видеоигр" (т.е. явно не моего :-)) не должно возникнуть проблем с направлением такого рода объектов. Вопрос: Что означает значение 60 tyr?
        1. barclay
          barclay Сегодня, 14:17
          0
          Это 60 тысяч рублей, уважаемый француз. wink
      2. frruc
        frruc Сегодня, 14:34
        0
        barclay.....Да, хорошая штука.

        Штука хорошая. Меня бы больше удовлетворило видео ликвидации пулеметчика-нациста хозяйственными вилами.
    2. ian
      ian Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Tektor
      Если таких FPV штучек будет ни одна тысяча, то произойдёт радикальное снижение боевых потерь в наших частях.

      Или радикальное увеличение. Смотря в чьих руках будет пульт дрона. Той стороне их просто дают. Плюс они делают их сами, свободно приобретая комплектуху. Нам приходится искать, кто ее продаст, завозить "левыми путями" и судорожно налаживать производство своего. Кто в более выгодной ситуации? И у кого ожидаются высокие потери....