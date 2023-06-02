Поражение FPV-дроном огневой точки противника через окно дома попало в кадр

Иллюстративное фото
В сети появились кадры, запечатленные камерами FPV-дрона и разведывательного БПЛА, на которых можно увидеть, как беспилотник точно влетел через окно в дом, где находилась огневая точка боевиков киевского режима. В результате меткого попадания огневая точка была подавлена. Также на видео можно увидеть еще одно поражение FPV-дроном на этот раз блиндажа противника, где также имело место чрезвычайно точное попадание.
В условиях современной войны возникла необходимость использования высоких технологий, в частности FPV-дроны, коптеры-разведчики, БПЛА-камикадзе и антидроновые ружья являются средствами, без которых было бы крайне сложно успешно вести боевые действия.
Также сообщается, что согласно статистическим данным, опубликованным в мае текущего года, при помощи барражирующих боеприпасов "Ланцет" была поражена как минимум 61 цель, что является рекордным количеством. Из них 22 цели были полностью уничтожены, 23 получили повреждения, 9 результатов попаданий неизвестны, а 2 - имеют спорный результат. За этот период было зафиксировано всего 5 промахов "Ланцетов".
"Жертвами" "Ланцетов" преимущественно стали артиллерийские установки украинской армии, значительная часть которых поставлена киевскому режиму западными союзниками. Кроме того, было поражено 6 ЗРК, 3 РЛС, одна система РЭБ, 3 танка и некоторое количество другой военной техники противника.