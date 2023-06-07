Почему поражение России опаснее для Запада, чем ее ограниченная победа

Развенчивание мифов

Отношение россиян к поражению

«для духовно сильной страны сознание своей военной неудачи бывает очень полезным: начинается пересмотр всего военного, а иногда и политического, и социального уклада; национальное самолюбие и чувство ответственности вызывают к жизни творческую волю; все чистится, подтягивается, улучшается. Горе, стыд и потери гонят вперед; а патриотизм и чувство собственного достоинства не позволяют предаваться отчаянию и бесчестию. Проигранная война обнажает язвы, учит выдержке и строгости к себе; она и учит и лечит…»

Что значит для Запада наша победа?