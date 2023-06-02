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В Киеве сообщили о формировании «основы» европейской части истребительной коалиции

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В Киеве сообщили о формировании «основы» европейской части истребительной коалиции

В так называемую "истребительную коалицию", созданием которой так озабочены на Украине, вошло уже восемь европейских стран. В Киеве надеются, что в ближайшее время к ним присоединятся и другие члены Евросоюза и не только. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы.


В Киеве объявили о формировании "основы" европейской части коалиции, которая должна предоставить Украине истребители, а также обучить украинских пилотов. На сегодняшний день в коалицию вступили: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция и Швеция. Причем Дания и Нидерланды являются основными странами, которые и будут поставлять Украине истребители. По крайней мере, заявления такого рода уже прозвучали.

Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран, вскоре будет больше

- заявил Жовква.

Пока идут предварительные переговоры, конкретных предложений не принималось ни по истребителям, ни по обучению пилотов. Планируется, что первые результаты появятся после очередного заседания контактной группы по Украине. В Киеве надеются, что следующий "Рамштайн" станет решающим в вопросе поставок боевой авиации Украине.

Как ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников, на первом этапе Киев хотел бы получить не менее 120 современных истребителей, основную часть из которых должны составлять американские F-16. Также в Киеве желают видеть в составе Воздушных сил ВСУ шведские и немецкие истребители. Речь идет о Gripen и Eurofighter Typhoon.
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10 комментариев
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  1. А. К.
    А. К. Сегодня, 13:05
    +1
    F35 ему в "Ангар" сразу загнать и дело с концом.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:07
      -2
      Киев хотел бы получить не менее 120 современных истребителей
      А хотелка не развяжется ? what
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 13:14
        +1
        да по ходу нет не развяжется если дают все что можно и нельзя ракеты дали танки дали и самы дадут а их уже дают !
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 13:54
          0
          Цитата: opuonmed
          а их уже дают !

          Дають, то дають ! Но не стока же ! Вот в чем суть !
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:22
      -1
      То есть англосаксы закусили удила и решили идти вабанк.
      Надо бы и нам принимать нетривиальное решение, чтобы СВО не перешло в реальную войну с НАТО. Простым возвратом Донбасса видимо СВО не закончится.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:08
    -2
    Аппетиты у нацисткой Украины отменные, сразу видно, что президент iuadaeum.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:10
    -2
    скора и ядерную коалицию создадут во главе зелей если так и дальше РФ не чего делать не будет ! мы уничтожать все и вся будем в укрр ??????????
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13
    0
    В Киеве сообщили о формировании «основы» европейской части истребительной коалиции
    Не жилось им спокойно, мирно ... а теперь "Драку заказывали?
    Если ответ НЕТ, ПОФИГ, ОПЛАЧЕНО!"
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:33
    0
    Украина требует полного вхождения, но члены НАТО тычутся вслепую...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:38
    0
    В Киеве надеются, что следующий "Рамштайн" станет решающим
    Для Киева каждый "Рамштайн" решающий и ведь не мытьем, так катанием добиваются своего. Так было с танками, английскими ракетами (на подходе американские), "Пэтриотами"... Поэтому и аппетит киевский растет.