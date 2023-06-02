В Киеве сообщили о формировании «основы» европейской части истребительной коалиции

В так называемую "истребительную коалицию", созданием которой так озабочены на Украине, вошло уже восемь европейских стран. В Киеве надеются, что в ближайшее время к ним присоединятся и другие члены Евросоюза и не только. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы.
В Киеве объявили о формировании "основы" европейской части коалиции, которая должна предоставить Украине истребители, а также обучить украинских пилотов. На сегодняшний день в коалицию вступили: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция и Швеция. Причем Дания и Нидерланды являются основными странами, которые и будут поставлять Украине истребители. По крайней мере, заявления такого рода уже прозвучали.
Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран, вскоре будет больше
- заявил Жовква.
Пока идут предварительные переговоры, конкретных предложений не принималось ни по истребителям, ни по обучению пилотов. Планируется, что первые результаты появятся после очередного заседания контактной группы по Украине. В Киеве надеются, что следующий "Рамштайн" станет решающим в вопросе поставок боевой авиации Украине.
Как ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников, на первом этапе Киев хотел бы получить не менее 120 современных истребителей, основную часть из которых должны составлять американские F-16. Также в Киеве желают видеть в составе Воздушных сил ВСУ шведские и немецкие истребители. Речь идет о Gripen и Eurofighter Typhoon.