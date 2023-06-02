ВСУ нанесли удар по Бердянску: Взрыв в районе порта

Украинские военные продолжают вести ожесточенный обстрел тыловых населенных пунктов на территории новых регионов России. Сегодня под ударом ВСУ оказались Запорожская область и ДНР.
В частности, в местных ТГ-каналах сообщается о прилете в Бердянске. Удар пришелся по территории морского порта. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Между тем, исходя из материалов, опубликованных очевидцами, взрыв был довольно мощным.
Какое вооружение было использовано ВСУ – пока неизвестно. Впрочем, с учетом того, что у Киева имеются британские дальнобойные ракеты и БПЛА дальнего радиуса действия, безопасных районов на вновь присоединившихся территориях попросту не осталось.
В то же время, ранее сообщалось об ударе по селу Розовка в Куйбышевском районе Запорожской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Сильно досталось сегодня и ДНР. Сообщается об обстреле Макеевки с использованием РСЗО и артиллерии калибра 155-мм. В результате данного террористического акта со стороны украинских военных погибли две женщины и ранения получил ребенок 4-х лет.
Также в течение дня фиксировалась работа российской ПВО в небе над Донецком и Мариуполем.
Стоит добавить, что, к сожалению, продолжаются обстрелы и Белгородской области. Как ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, сегодня под обстрел попали сразу несколько населенных пунктов, включая Козинку. При этом в результате артиллерийского удара ВСУ по участку автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа погибли два человека, еще два получили ранения.