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ВСУ нанесли удар по Бердянску: Взрыв в районе порта

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ВСУ нанесли удар по Бердянску: Взрыв в районе порта

Украинские военные продолжают вести ожесточенный обстрел тыловых населенных пунктов на территории новых регионов России. Сегодня под ударом ВСУ оказались Запорожская область и ДНР.


В частности, в местных ТГ-каналах сообщается о прилете в Бердянске. Удар пришелся по территории морского порта. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Между тем, исходя из материалов, опубликованных очевидцами, взрыв был довольно мощным.

Какое вооружение было использовано ВСУ – пока неизвестно. Впрочем, с учетом того, что у Киева имеются британские дальнобойные ракеты и БПЛА дальнего радиуса действия, безопасных районов на вновь присоединившихся территориях попросту не осталось.

В то же время, ранее сообщалось об ударе по селу Розовка в Куйбышевском районе Запорожской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сильно досталось сегодня и ДНР. Сообщается об обстреле Макеевки с использованием РСЗО и артиллерии калибра 155-мм. В результате данного террористического акта со стороны украинских военных погибли две женщины и ранения получил ребенок 4-х лет.

Также в течение дня фиксировалась работа российской ПВО в небе над Донецком и Мариуполем.

Стоит добавить, что, к сожалению, продолжаются обстрелы и Белгородской области. Как ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, сегодня под обстрел попали сразу несколько населенных пунктов, включая Козинку. При этом в результате артиллерийского удара ВСУ по участку автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа погибли два человека, еще два получили ранения.
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32 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:12
    +4
    И лупят и лупят ! Когда же это кончится ? Какая-то отрицательная демилитаризация происходит ! am
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:29
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      И лупят и лупят ! Когда же это кончится ? Какая-то отрицательная демилитаризация происходит ! am

      Враг огрызается, это понятно. При том что этот враг сидит в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне, поэтому подходить к СВО нужно серьёзно и понимать, что с кондачка защитить новые российские регионы не получится.
      Надо начинать работать нашей власти по-взрослому, а не уповать на то, что к т.н. бывшим "партнёрам" вернётся совесть и они пойдут на попятную.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 14:03
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      И лупят и лупят ! Когда же это кончится ? Какая-то отрицательная демилитаризация происходит !

      Кац предлагает сдаться?
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:15
    +3
    а по одесским портам РФ бить будет ???????? или нельзя хозяин запрещает портов ??????? вроде все логично логистику нужно уничтожать порты выносить ! ну или это все провокация как сказал Путин когда беспилоты мск атаковали ?
    1. wervolf1981
      wervolf1981 Сегодня, 13:25
      +6
      Да хозяин из Белого дома не дает добро!!!!,,,
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:35
      +4
      а по одесским портам бить будем ????????

      Как же по нему бить, если там аммиакопровод, по которому из Тольятти качают аммиак фирмы, принадлежащие хозяину "Яиц Фаберже" В.Вексельбергу.
      В России с аммиаком просто беда. Он прет и прет откуда-то и девать его некуда. Скоро весь Тольятти затопит и потом по Волге в сторону Москвы потечет. Хорошо, что хоть господа буржуины согласились его забирать, спасать Россию от аммиачного потопа.
      p.s. Некоторые "недруги нэзалэжной" уже 20 лет стараются отнять у "нэньки" этот "кусочек хлеба с маслом", построив терминал в Тамани.
      Но "руки у них коротки" против Вексельберга, его украинских подельников и московских ( а может и подмосковных) "крышевателей"
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:16
    +1
    Какое вооружение было использовано ВСУ

    Понятно, "джина" выпустили из бутылки и пробовать просто защищаться, БЕСПОЛЕЗНО!!! Где то, как то всё равно пролетит и ....
    Нужно гнать\размещать СВОИ ТАНКИ на аэродромы противника и везде, где ещё необходимо.
  4. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 13:16
    -2
    Надо было вокруг порта провести красную линию. Не смешно! Сам понимаю.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:27
      +1
      Шутка про красную линию устарела....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:57
        +1
        Какая же это шутка?Это произнесено из государевых уст.Только все это зря повторять,тут согласен.Это можно уже забыть,как и демилитаризацию с денацификацией.Получилось совсем наоборот
  5. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 13:18
    -2
    С каждым таким ударом по российской территории, осознание полного и необратимого достижения главной цели СВО, и столь же полного и необратимого решения её главных задач только укрепляется. Опять же, - необратимо...

    Так что, тем киевским бандеро - нациков, кому повезёт "уклониться" от утилизации в ходе российской СВО, придётся, в итоге, "обживаться" на территориях западнее бывшей Линии Керзона...
    1. Комментарий был удален.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:34
        -2
        Я как-то не замечаю того, чтобы со стороны ВС России кто-то чего-то "ждал". Во всяком случае, последние месяца два - два с половиной...

        Но вижу, что эффективность российских РЕГУЛЯРНЫХ ответок по киевским бандеро - нацикам, В РАЗЫ превосходит "одиночные попадания" последних по российским объектам...

        И, судя по всему, дело идёт к тому, что через месяц - другой, эта эффективность будет возрастать уже не "в разы", а на порядок...
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 13:40
          -1
          И ещё раз, в контексте всяких эмоциональных стенаний о "мск", напомню (повториться здесь не грех...)...

          ВС России ПРИОРИТЕТНО и СРОЧНО, надо взять под "плотное прикрытие" российской ПВО/ПРО немногочисленные предприятия, осуществляющие производство микроэлектронных комплектующих. Их, увы, крайне немного. При этом, они, пока, "специализированы" по номенклатуре... Технологическое оборудование по выпуску, - КРАЙНИЙ ДЕФИЦИТ и СТОИТ ОФИГЕННО ДОРОГО...

          О "обрушат" завод по производству микроэлектронных комплектующих (да что "завод", просто монтажное производство (т.е. "сборку"), или, "производство кристаллов" при наличии полного цикла...), в отраслях ВПК, производящих конечный продукт, и предприятиях производящих узлы, блоки и детали для производителей конечного продукта, встанет многое и надолго...

          И никакая "трёхсменка" не поможет...
        2. Кронос
          Кронос Сегодня, 14:08
          +1
          И где же это она превосходит ? Можно примеры ?
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:27
      0
      И, кстати, ещё один объективный аргумент к форсированному началу создания "платформ" на основе аэростатов - дирижаблей, с интеграцией на их основе суммарного потенциала платформ Е3 и Е8...

      Т.е. непрерывного "дальнего" мониторинга, как в ВП, так и на поверхности (водной или наземной...). "Мимо" глаза такой платформы, "подвешенной" на высоте, 3 - 5 км. ни одна КР противника не "пролетит". Хоть она "по земле ползи" на траектории выхода на цель...

      Технических проблем здесь, по сути нет. Это лишь вопрос организации и интеграции...
    3. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 13:33
      +2
      Надо было это делать год назад а не ждать неизвестно чего........а так они нас буду обстреливать ....мы их бомбить ....и толку не будет ....все закончится какими то там переговорами ....вот это будет необратимо
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:48
        -3
        Ещё раз...

        Эффективность ударов ВС России В РАЗЫ превосходит ущерб от единично - разовых "налетов" киевских бандеро - нациков на российские объекты. За сим, никакого "паритета" в формате, мы . "их бомбить", а они нас "обстреливать" не будет...

        Ибо мы их не только "бомбим" С НАРАСТАЮЩЕЙ ИНЕТЕСИВНОСТЬ и ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, но и непреклонно "двигаем" в направлении Линии Керзона...
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:51
        0
        Надо было это делать не "год назад", а уже в 2014-м...

        Но то, что, по политическим просчетам, не сделано "вчера", не причина к отказу от необратимого устранения последствий допущенного просчета сегодня, другим - военно силовым путем...
        1. Датчанин
          Датчанин Сегодня, 13:57
          0
          А военный путь которым пытались исправить просчеты 2014г начался именно год назад.... И назвали его СВО....что то не видно прогресса .......сделки...договоры....как я писал это все несерьёзно и может продолжаться годы и закончится это только одним переговорами
  6. bubalik
    bubalik Сегодня, 13:20
    +3
    Удар пришелся по территории морского порта.


    При обстреле Бердянска есть пострадавшие. Пока известно о 4 раненых.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:30
      -1
      Какой смысл был по нему бить request
      Наверное такой же как от обстрелов Донецка и Шебекино. Террор
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 13:52
        +2
        Ну "Саратов" другого мнения https://topwar.ru/194324-gibel-bdk-saratov-v-portu-berdjanska-i-reakcija-minoborony.html

        Интересно, он там так и остался?
  7. al3x
    al3x Сегодня, 13:25
    +2
    безопасных районов на вновь присоединившихся территориях попросту не осталось


    Без комментариевrecourse am
  8. g_ae
    g_ae Сегодня, 13:25
    +7
    А что там с зерновой бзделкой? Все выполняется?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:30
      +7
      Всё по плану. На очереди аммиачная сделка.
    2. Тима
      Тима Сегодня, 13:33
      +2
      Что вы, там же ещё обнулённый вопрос по поставкам аммиака решает, что им до обстрелов Бердянска или там Белгородской области, так выразит озабоченность.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:27
    0
    Хватит миндальничать: пора уничтожить нацисткую верхушку и их адептов.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 13:33
      +1
      эт вы Путину скажите он же принимает решение что делать РФ !
    2. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 13:48
      +1
      Как спрашивал один профессор : Вы и способ знаете? (С)
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:50
    +1
    С территории Польши, Румынии чубатые палить будут или нет?
    Просто вот думаю, имеет ли смысл их туда "выдавливать"?
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 14:14
      0
      "Просто вот думаю, имеет ли смысл их туда "выдавливать"?"

      А как их туда вы хотите выдавливать?.....обстрелами вот как сейчас это ни как не получится....это вот как два соседа по участку которые кое что не поделили и теперь у них конфликт.....и каждый со своего участка камнями в другого кидает нанося повреждение постройкам ...
      Только у одного камни побольше вот и все и значит и урон поболее .....но вот прогнать соседа этим никак не получится , кроме как пойти туда и набить морду , что бы он кидаться уже не мог......ну или переговорами дело уладить .....других путей нет
  11. uav80
    uav80 Сегодня, 14:22
    0
    Украинские паблики пишут:
    После прилета над портом сразу поднялся столб дыма. Ранее сообщалось, что именно в порту оккупанты хранят военную технику, и установили ПВО "Панцирь С".

    На одном из видео в соцсетях, датированного 28.05.2023 г., на причале №10 удалось разглядеть скопление российской военной техники, очевидно, под охраной зенитно-ракетного комплекса ПВО Панцирь-С1.




    ЗЫ: короче помогателей у них там еще дофига, ФСБ надо поактивнее чистить ряды "свежих" россиян..