Военное обозрение
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«Необходимо уничтожить сам режим»: Генерал в отставке прокомментировал удары БПЛА ВСУ по российской территории

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«Необходимо уничтожить сам режим»: Генерал в отставке прокомментировал удары БПЛА ВСУ по российской территории

Украина продолжает наносить удары по "старым" российским территориям с помощью беспилотников и останавливаться не намерена. Как на это будет реагировать военное командование и какие меры принимаются для устранения этой угрозы уже сейчас, мы попросили прокомментировать специально для "Военного обозрения" главу центрального исполкома организации "Офицеры России" генерал-лейтенанта Александра Михайлова.


Киевский режим не прекратит нанесение ударов по российским регионам, в офисе Зеленского хотели бы перенести боевые действия на российскую территорию, но в наземных операциях у ВСУ это не получается, поэтому остается только атаковать по воздуху с помощью дронов, которых у Украины большое количество.

По словам Александра Георгиевича, Запад продолжает поставлять на Украину различные вооружения, в том числе и новинки, которые откатываются в боевых условиях. Киев часть этого применяет в своих разработках, что помогает дронам обойти зоны ПВО и т.д.

Применяемое по территории России количество беспилотников не большое, но важен сам факт применения их по территории России, в том числе и по новым территориям. Мы рассматриваем Запорожскую, Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР, как неотъемлемую часть России. Поэтому все прилеты со стороны Украины без ответа не останутся, да мы и так "долбим" украинских нацистов постоянно и систематически. Меры по организации защиты наших территорий с помощью систем ПВО предпринимаются, пока их недостаточно, но работы ведутся.

С другой стороны, отвечать на каждый прилет украинского беспилотника бесполезно, этим ситуацию не исправить. Необходимо уничтожать сам режим и его представителей, засевших в Киеве. После того как мы уничтожим украинских нацистов, так и прилеты беспилотников прекратятся.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:44
    +3
    Тут и спорить нечего.Украинство обязано быть втоптано в ад
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 13:58
      +4
      Вы себе рейтинг на ВО поднимаете такими комментариями что ли ? Никакой другой причины не видно
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:09
      0
      Александр Михайлов_ ...Необходимо уничтожать сам режим и его представителей, засевших в Киеве.

      Ну вот начали появляться адекватные высказывания о которых на ВО указывали еще год назад. Хотя взамен Зели-1, назначат Зелю-2 и никого об этом назначении не спросят. Там много преступников у власти и экс, главное чтобы они поняли, что на них объявлена охота и вертелись как ужи на сковородке.
      1. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: frruc
        Александр Михайлов_ ...Необходимо уничтожать сам режим и его представителей, засевших в Киеве.

        Ну вот начали появляться адекватные высказывания о которых на ВО указывали еще год назад. Хотя взамен Зели-1, назначат Зелю-2 и никого об этом назначении не спросят. Там много преступников у власти и экс, главное чтобы они поняли, что на них объявлена охота и вертелись как ужи на сковородке.

        Знаете, на Кавказе, лет 15 назад, тоже после смерти одного "эмира", другой бандит тут же объявлял себя новым "эмиром" и сразу после этого его дни становились сочтены. И здесь должно быть так. Надо объявить украинское государство террористическим и планомерно уничтожать всё его руководство. Но для этого у руководства России должна быть на это политическая воля, а её, к сожалению, нет... А нет её потому, что капиталы и имущество российской элитки хранятся по-прежнему на Западе и там у них никто еще ничего не отнимал.
    3. ian
      ian Сегодня, 14:22
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Тут и спорить нечего.Украинство обязано быть втоптано в ад

      Все плюсуют и аплодируют. А после идут дружно осуждать высказывания типа "Россия должна быть уничтожена" или "Мы будем убивать русских везде". Это ж терроризм и фашизм. А то нет, то другое....
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:50
    +2
    Солидарен: чумная язва укронацизма должна быть выжжена калёным железом или любым иным способом.
  3. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 13:57
    +1
    У Фанерного сейчас более важные занятия - книги писать.
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 13:57
    +3
    Какая глубокая мысль, неужели дошло до российских военных ? А, да, это же какой-то экс, значит ещё не дошло
  5. мазута
    мазута Сегодня, 14:00
    +3
    Как то мягко говоря "странно"ведет себя наш Гарант.Ежедневно со всех стволов долбят по территории страны(какая разница "старой или новой"),мы что то куда то пуляем в ответ,с сомнительным эффектом,гибнут граждане РФ по западной границе,где миллионная армия не совсем понятно,в войска срочников регулярно отправляем(годовалый призыв тренировался и постигал военную науку в условиях СВО),границу за год с лишним операции укрепили,так что танки врага заходят...Гарант вроде должен что то обеспечивать гражданам.Или ошибаюсь?Или к выборам начнем???
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 14:05
      0
      "мы ещё не начинали" (с) smile
    2. al3x
      al3x Сегодня, 14:19
      0
      Или к выборам начнем

      Как бы не после..
    3. KCA
      KCA Сегодня, 14:21
      +2
      СССР победил в ВОВ в 1945 году, бандеровцев и прочих западенцев, официально, победили в 1955 году, потом хрущ амнистировал и понеслось заново, вы считаете что можно загасив полностью ВСУ и всё руководство прекратить теракты? У этих слизняков никогда не будет лидера вроде Кадырова, который сможет или перевести на свою сторону, или тихо того, в окраине только крысы, все,как страна могла избрать в президенты клоуна? В России полковник КГБ, председатель ФСБ, а в окраине игрок на рояле писюном
    4. frruc
      frruc Сегодня, 14:22
      -4
      .......где миллионная армия не совсем понятно

      Вы уважаемый, не хотите ли пополнить ряды этой самой армии или вы только бубнить с дивана готовы и ждать когда вам что-то обеспечат, А ?
      1. мазута
        мазута Сегодня, 14:37
        +2
        Я уважаемый отслужил,мне 60,здоровье уже давно не то по люкам танковым скакать.Сейчас два племянника в войсках.Никто из моих не прятался от призыва,по "грузиям и армениям"не бегал.На диване лежу когда "прихватит"серчишко.На досуге помогаю ПВРу,лично встречал и помогал мариупольцам и в зону СВО регулярно делаю вливания и финансово и материально.Удовлетворены?А?Зятя за свой счет собрал туда же.Поэтому и задаюсь вопросом об армии,границах и действиях Гаранта.
  6. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:03
    +2
    После того как мы уничтожим украинских нацистов...

    ...придут польские, британские, серо-буро-малиновые в крапинку... Берегите пенсне, Киса, сейчас начнётся!(с) А потом ещё раз начнётся и ещё. А потом власти опять плакаться будут: опять мы к войне не готовы, чего у нас только нету - куда ни глянь, ничего нету. А раз нету, так и войны нету - СВО. А чего есть, тем ударить страшно - с кем нам потом взаимовыгодно торговать прикажете?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 14:08
      0
      Вот поэтому я всегда пишу, что ставки нужно поднимать уже сейчас. Про яо. Они с нас не слезут так просто. Если бы подняли в феврале того года, то 80000 граждан России остались бы живы. Давайте ещё подождем, года полтора, пусть ещё столько же погибнет. А зачем ? У нас , что, лишние мужчины в России ?
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:05
    +6
    для адекватных и думающих своей головой людей , это было ясно ещё в 2014 году, но у нас есть великий и могучий ум всех времен и народов с супер ХПП, ему конечно виднее, он же обладает всей информацией и на него работает лучшая разведка в мире, поэтому он сейчас и щёлкает всё как орешки, но пока он ещё даже не начинал, тьфу ...
  8. Сергей_С0710
    Сергей_С0710 Сегодня, 14:06
    +6
    Согласен с автором, но вот в Кремле видимо иное мнение...
  9. Lis_96
    Lis_96 Сегодня, 14:34
    -1
    Хохляцкие свиные головы бандеровцев, обязаны быть насажены на колья, для всеобщего обозрения.