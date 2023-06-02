«Необходимо уничтожить сам режим»: Генерал в отставке прокомментировал удары БПЛА ВСУ по российской территории

Украина продолжает наносить удары по "старым" российским территориям с помощью беспилотников и останавливаться не намерена. Как на это будет реагировать военное командование и какие меры принимаются для устранения этой угрозы уже сейчас, мы попросили прокомментировать специально для "Военного обозрения" главу центрального исполкома организации "Офицеры России" генерал-лейтенанта Александра Михайлова.
Киевский режим не прекратит нанесение ударов по российским регионам, в офисе Зеленского хотели бы перенести боевые действия на российскую территорию, но в наземных операциях у ВСУ это не получается, поэтому остается только атаковать по воздуху с помощью дронов, которых у Украины большое количество.
По словам Александра Георгиевича, Запад продолжает поставлять на Украину различные вооружения, в том числе и новинки, которые откатываются в боевых условиях. Киев часть этого применяет в своих разработках, что помогает дронам обойти зоны ПВО и т.д.
Применяемое по территории России количество беспилотников не большое, но важен сам факт применения их по территории России, в том числе и по новым территориям. Мы рассматриваем Запорожскую, Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР, как неотъемлемую часть России. Поэтому все прилеты со стороны Украины без ответа не останутся, да мы и так "долбим" украинских нацистов постоянно и систематически. Меры по организации защиты наших территорий с помощью систем ПВО предпринимаются, пока их недостаточно, но работы ведутся.
С другой стороны, отвечать на каждый прилет украинского беспилотника бесполезно, этим ситуацию не исправить. Необходимо уничтожать сам режим и его представителей, засевших в Киеве. После того как мы уничтожим украинских нацистов, так и прилеты беспилотников прекратятся.