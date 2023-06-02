Военное обозрение
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Кличко ответил Зеленскому, который ранее пообещал ему «нокаут» за запертые бомбоубежища в Киеве

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Кличко ответил Зеленскому, который ранее пообещал ему «нокаут» за запертые бомбоубежища в Киеве

После серии ударов ВС РФ по военным объектам и одному из центров принятия решений в столице Украины, разгорелся скандал между президентом страны и мэром Киева. Так, недавно Владимир Зеленский пообещал Виталию Кличко (бывшему боксеру) «нокаут» за то, что во время воздушной атаки в городе были заперты бомбоубежища.


В свою очередь, мэр украинской столицы «в долгу» не остался. Правда, Кличко ответил Зеленскому опосредованно и исключительно по делу, использовав факты вместо спортивной терминологии.

Так, со слов градоначальника, за содержание укрытий отвечают главы районов, а не мэр. Более того, из 10 вышеупомянутых чиновников, 9 назначены непосредственно президентом Украины, а один – офисом Зеленского.

Кличко подчеркнул, что он не обладает полномочиями не то, что уволить одного из глав районов, но даже сделать ему выговор.

Но и это ещё не всё. Мэр Киева напомнил, что в общей сложности на обустройство убежищ, многие из которых оказались нефункционирующими, было выделено 1,2 млрд гривен. Средства поступили в распоряжение главам районов столицы, 9 из которых являются представителями правящей партии «Слуга народа».

Таким образом, в «первом раунде» противостояния победу явно одерживает Кличко, который, к слову, не снимает с себя ответственности за произошедшее.

Ответственность – общая. Всех служб и моя как мэра города

- подчеркнул украинский чиновник.
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19 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:00
    +9
    А Кличко, не совсем уж глупый. По крайней мере умнее Зеленского.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:02
      +7
      Если Кличко -не глупый,то кто же тогда Зеленский в этой ситуации?Вспомнился момент из "Операции Ы"-"И д и о т!"
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:04
        +5
        Цитата: dmi.pris1
        то кто же тогда Зеленский в этой ситуации?

        В любой ситуации, Зеленский остается наркоманом.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:10
        +3
        Неужели пауки в банке начинают кушать друг друга?
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 14:49
          0
          Неужели пауки в банке начинают кушать друг друга?

          Милые бранятся ,только чешутся .
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:07
      +4
      обустройство убежищ, многие из которых оказались нефункционирующими,

      Некоторые наверное давно приватизированы, и сдаются в аренду коммерсантам
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 14:22
        +4
        А мне другое интересно
        со слов градоначальника, за содержание укрытий отвечают главы районов, а не мэр. Более того, из 10 вышеупомянутых чиновников, 9 назначены непосредственно президентом Украины, а один – офисом Зеленского.
        Кличко подчеркнул, что он не обладает полномочиями не то, что уволить одного из глав районов, но даже сделать ему выговор.

        Странная вертикаль власти у них в Куеве, кто кем командует, и кто кого на какие должности назначает.
        Кажется в этом дурдоме власть у дуриков. fool wassat
    3. ian
      ian Сегодня, 14:37
      0
      Сильно кажется, что это "не только лишь" он ответил. Ответ явно хитрого матерого чиновника, видимо подготовлен "аппаратом". Сам бывший боксер на такие формулировки как известно, не способен....
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: carpenter
      А Кличко, не совсем уж глупый. По крайней мере умнее Зеленского.

      С чего вы взяли? Кто-то из его помощников отписался. Ума у Кличко от этого не прибавилось. У Зелинского остатки мозга в наркотическом угаре.
      Тупой и ещё тупее тупого.
    5. Венд
      Венд Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: carpenter
      А Кличко, не совсем уж глупый. По крайней мере умнее Зеленского.

      Кличко свой зад спасает, понимает, что в современных реалиях его могут списать на раз. Значит надо переложить ответственность.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:01
    -1
    Аа!Гонг!Чье то тело валяется на ринге!..А серьезно,кому в данный момент интересны убежища в Киеве?Тут у себя бы в городах найти что то подобное.Все может быть,вдруг да понадобятся
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 14:05
      -4
      Цитата: dmi.pris1
      серьезно,кому в данный момент интересны убежища в Киеве?

      Ну, не знаю. Тут на серьёзных щах спустили в местные СМИ посмеяться как в очередной раз упал Байден (видимо федеральных пропагандонов уже не достаточно). А то, что в Шебекинском районе постоянно гибнуть граждане РФ и его уже почти полностью отселили - то тут всё идёт по плану.
      Цитата: dmi.pris1
      Все может быть,вдруг да понадобятся

      Не знаю где у вас, а в центральной России уже нужны. И радиус расширяется и время использования убежищ.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:02
    +6
    Президентом Украины
    Быть, поверьте, нелегко...
    Вот и станет президентом
    Супертяж В.В. Кличко....
    Он здоровая оглобля
    И ему все нипочем,
    Даже если его стукнуть
    По башке вдруг кирпичом-
    Все равно башка пустая
    От ударов, что не счесть
    Для Кличко она нужна лишь,
    Чтобы пить и чтобы есть!!!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:03
    +9
    Твою мать, это просто абзац - Селянского прилюдно и по делу выпорол фактами отбитый на всю голову Педалик, который двух слов связать не может. То есть вы понимаете, какое дно Моника Селянски, когда косноязычный привокзальный "цицерон" его ставит в угол, причем по делу? wassat
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:06
    +7
    Цитата: Bingo
    То есть вы понимаете, какое дно Моника Селянски, когда косноязычный привокзальный "цицерон" его ставит в угол, причем по делу?

    Грамотные советники у Кличко завелись...шибко умный стал.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:18
    +2
    Ответственность – общая. Всех служб и моя как мэра города
    На этот раз Кличко действительно оказался более умнее Зеленского, а главное смог четко выразить свою мысль и не важно, что возможно с посторонней помощью. Главное, что Зеленский со своим "нокаутом" сам "поплыл"
  7. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 14:24
    0
    Есть мэр города, но за районы города он не отвечает??? А за что тогда мэр отвечает?
    1. uralex
      uralex Сегодня, 14:38
      0
      Видимо, в его понимании, он голова города, в которую он ест...
  8. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 14:35
    +1
    Занимательный квест: найди хоть одно оборудованное убежище в Волгограде, Красногорске, Воронеже, Энгельсе, Тольятти, Анапе)))