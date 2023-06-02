Кличко ответил Зеленскому, который ранее пообещал ему «нокаут» за запертые бомбоубежища в Киеве

Ответственность – общая. Всех служб и моя как мэра города

После серии ударов ВС РФ по военным объектам и одному из центров принятия решений в столице Украины, разгорелся скандал между президентом страны и мэром Киева. Так, недавно Владимир Зеленский пообещал Виталию Кличко (бывшему боксеру) «нокаут» за то, что во время воздушной атаки в городе были заперты бомбоубежища.В свою очередь, мэр украинской столицы «в долгу» не остался. Правда, Кличко ответил Зеленскому опосредованно и исключительно по делу, использовав факты вместо спортивной терминологии.Так, со слов градоначальника, за содержание укрытий отвечают главы районов, а не мэр. Более того, из 10 вышеупомянутых чиновников, 9 назначены непосредственно президентом Украины, а один – офисом Зеленского.Кличко подчеркнул, что он не обладает полномочиями не то, что уволить одного из глав районов, но даже сделать ему выговор.Но и это ещё не всё. Мэр Киева напомнил, что в общей сложности на обустройство убежищ, многие из которых оказались нефункционирующими, было выделено 1,2 млрд гривен. Средства поступили в распоряжение главам районов столицы, 9 из которых являются представителями правящей партии «Слуга народа».Таким образом, в «первом раунде» противостояния победу явно одерживает Кличко, который, к слову, не снимает с себя ответственности за произошедшее.- подчеркнул украинский чиновник.