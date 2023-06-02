Военное обозрение
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Ночной удар по Киеву попал в кадр уличных камер

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Ночной удар по Киеву попал в кадр уличных камер

В кадр киевских уличных камер попали ночные удары, нанесенные по украинской столице российскими ВКС. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть, как непосредственно после начала работы украинских систем ЗРК, их позиции были выявлены и по месту расположения средств ПВО прилетела ракета, вслед за чем последовал взрыв и последующее возгорание.


Также на кадрах видно, как уже после попадания по месту дислокации ЗРК, из пораженной установки самопроизвольно вылетает ракета, которая летит по жилым домам, расположенным рядом с местом базирования.

Несмотря на то, что украинские власти традиционно заявили о сбитии всех атаковавших Киев ракет и беспилотников-камикадзе, согласно многочисленным сообщениям очевидцев и просочившимся в сеть видеозаписям, в украинской столице поражен ряд военных объектов, в том числе установок ПВО, что свидетельствует о значительном ослаблении противовоздушной обороны Киева.

Помимо столицы, ночная воздушная тревога была объявлена практически по всей территории Украины. ВКС РФ уже традиционно нанесли удары по расположениям живой силы и военной техники противника, а также по другим военным объектам украинской армии.

Украинские власти в попытках скрыть последствия прилетов ввели уголовную ответственность за съемку и публикацию подобных видеоматериалов, что привело к существенному снижению количество попадаемой в публичное пространство информации.







Использованы фотографии:
Wikipedia
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15 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:10
    +6
    Сегодня ночью наши ВКС наконец то смогли показать, как они могут уничтожать систему ПВО противника... Хотелось бы продолжения.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 15:15
      +2
      После поражения ПВО будет и продолжение по объектам, которые они прикрывали. Поэтому бомбоубежища в Киеве должны быть открыты.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:28
        +1
        Цитата: rotmistr60
        Поэтому бомбоубежища в Киеве должны быть открыты.

        Постоянно 24 часа в сутки, а лучше бежать из Киева.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:34
        +1
        После поражения ПВО
        Привезут другое.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 15:16
      +2
      Если так, то мои поздравления. Долго мы этого ждали.
      1. DMB_95
        DMB_95 Сегодня, 15:38
        +1
        Только вот , почему то редко прилетает по объетам во Львове .. А надо бы почаще и помощнее .
    3. KCA
      KCA Сегодня, 15:29
      +2
      Попадания по Пэтриоту, не считая С-300 и прочего вас убеждали что наши ВКС не способны бороться с окраинским ПВО? И только сейчас вы поверили?
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 16:35
        0
        1) до этого удара уже две батареи Пэтритов получили по щщам с огромным уроном
        2) это уже третий Пэтриот, а янки поставили на украину всего три комплекса на 7,5 млрд.долл. с боекомплектами...ФСЁ!
        3) если посмотреть первоисточник и его длинное видео, полностью, в панорамном развороте, то очень интересное "кино" было этой ночью: сначала ПВО лупили как и положено Пэтриотам под углом 40% к горизонту над защищаемым ими объектом, пытаясь сбить ракеты, но.....две ракеты мощно раздолбали сам объект, пройдя через "защиту", а буквально менее минуты - и по Пэтриотам налетело "подарков" и они "зажгли город", то есть боекомплект Пэтриотов вырвался "на свободу" и сам стал мочить Киев.
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:18
    +1
    Опять "сбили", сразу видать, специалисты! wassat
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:20
    0
    Надо же, какие-то уличные камеры ещё остались, но теперь-то уж точно сбушники всё скрутят, и уж тогда перемога попрёт
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:23
    +1
    Не моё авторство,без комментариев.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:37
      0
      Цифра неправильная, у них скорей один-четыре-восемь-восемь)))
    2. Световит
      Световит Сегодня, 15:47
      +3
      А по факту выходит как-то так. ППО працюэ.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:30
    +2
    Теперь зеля будет просить ПВО для защиты ПВО, а потом ещё немного ПВО, ну вы понимаете
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:36
    +1

    Вместо тысячи слов)))
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