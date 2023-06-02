Ночной удар по Киеву попал в кадр уличных камер

В кадр киевских уличных камер попали ночные удары, нанесенные по украинской столице российскими ВКС. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть, как непосредственно после начала работы украинских систем ЗРК, их позиции были выявлены и по месту расположения средств ПВО прилетела ракета, вслед за чем последовал взрыв и последующее возгорание.
Также на кадрах видно, как уже после попадания по месту дислокации ЗРК, из пораженной установки самопроизвольно вылетает ракета, которая летит по жилым домам, расположенным рядом с местом базирования.
Несмотря на то, что украинские власти традиционно заявили о сбитии всех атаковавших Киев ракет и беспилотников-камикадзе, согласно многочисленным сообщениям очевидцев и просочившимся в сеть видеозаписям, в украинской столице поражен ряд военных объектов, в том числе установок ПВО, что свидетельствует о значительном ослаблении противовоздушной обороны Киева.
Помимо столицы, ночная воздушная тревога была объявлена практически по всей территории Украины. ВКС РФ уже традиционно нанесли удары по расположениям живой силы и военной техники противника, а также по другим военным объектам украинской армии.
Украинские власти в попытках скрыть последствия прилетов ввели уголовную ответственность за съемку и публикацию подобных видеоматериалов, что привело к существенному снижению количество попадаемой в публичное пространство информации.