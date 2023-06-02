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Блинкен: конфликт на Украине не ослабил возможности США для противостояния Китаю

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Блинкен: конфликт на Украине не ослабил возможности США для противостояния Китаю

Конфликт на Украине не ослабил возможности США для противостояния Китаю. Он даже помог Вашингтону более эффективно реагировать на угрозы со стороны Пекина.


Об этом секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил в своей речи, которую он произнес перед городской администрацией Хельсинки.

Глава американской дипломатии заявил, что сосредоточенность США на украинской проблеме не привела к тому, что они перестали уделять внимание Индо-Тихоокеанскому региону.

Госсекретарь Соединенных Штатов также отметил, что в Вашингтоне не считают Россию враждебным государством. Американцы готовы поддержать любые предложения, которые способны приблизить Москву и Киев к началу переговорного процесса. США одобрительно относятся к кандидатурам Китая, Бразилии или других стран, которые могли бы стать посредниками в российско-украинских переговорах.

Во время своего визита в столицу Финляндии Блинкен встретился с министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Коллеги подписали американо-финское соглашение о сотрудничестве в сфере 6G-технологий.

Ранее российские дипломаты выразили свой протест представителям стран Североатлантического альянса, поставляющим оружие, боеприпасы и военную технику киевскому режиму. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также осудил западные поставки вооружений Киеву. По его словам, они отрицательно влияют на перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной.
Использованы фотографии:
Госдепартамент США
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:39
    +1
    Отрицательный результат ,это тоже результат.Результат достигается сейчас на ЛБС .
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:40
    0
    российские дипломаты выразили свой протест представителям стран Североатлантического альянса, поставляющим оружие, боеприпасы и военную технику киевскому режиму. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также осудил западные поставки вооружений Киеву.

    Самое действенное оружие применили. Теперь точно победим...прямо завтра сдадутся вороги
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:45
    0
    Blinken...!!

    Wenn ich diese abgefeimte jüdische Fresse nur schon sehe,
    bekomme ich einen fast unwiderstehlichen Brechreiz...!!!

    Jetzt wo Kiew schon bald am Boden ist, glaubt diese US-Ratte
    moderatere Töne spucken zu können...!!?

    Russland sollte - wenn überhaupt - erst verhandeln, wenn Selenski
    von seinen eigenen Leuten gelyncht wurde, oder wenn Russland
    schon bald selbst den "Verhandlungspartner" in Kiew bestimmen
    wird...!!!

    Die Völkermörder und Sklavenhalter aus den USA sind so
    oder so unerwünscht; genau so wie in Südafrika...!!!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:45
    0
    Конфликт на Украине не ослабил возможности США для противостояния Китаю. Он даже помог Вашингтону более эффективно реагировать на угрозы со стороны Пекина.
    Интересно, а в чем же заключается эффективность реагирования Вашингтона? Наверное в поставках оружия Тайваню, полетами американских самолетов над Южно-Китайским морем и заходом кораблей? А дальше заявления, которые даже удивительно слышать от Блинкена
    США одобрительно относятся к кандидатурам Китая, Бразилии или других стран, которые могли бы стать посредниками в российско-украинских переговорах.
    Хотя совсем недавно звучало совершенно противоположное.