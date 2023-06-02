Блинкен: конфликт на Украине не ослабил возможности США для противостояния Китаю

Конфликт на Украине не ослабил возможности США для противостояния Китаю. Он даже помог Вашингтону более эффективно реагировать на угрозы со стороны Пекина.
Об этом секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил в своей речи, которую он произнес перед городской администрацией Хельсинки.
Глава американской дипломатии заявил, что сосредоточенность США на украинской проблеме не привела к тому, что они перестали уделять внимание Индо-Тихоокеанскому региону.
Госсекретарь Соединенных Штатов также отметил, что в Вашингтоне не считают Россию враждебным государством. Американцы готовы поддержать любые предложения, которые способны приблизить Москву и Киев к началу переговорного процесса. США одобрительно относятся к кандидатурам Китая, Бразилии или других стран, которые могли бы стать посредниками в российско-украинских переговорах.
Во время своего визита в столицу Финляндии Блинкен встретился с министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Коллеги подписали американо-финское соглашение о сотрудничестве в сфере 6G-технологий.
Ранее российские дипломаты выразили свой протест представителям стран Североатлантического альянса, поставляющим оружие, боеприпасы и военную технику киевскому режиму. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также осудил западные поставки вооружений Киеву. По его словам, они отрицательно влияют на перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной.