Прекрасно знающие русский язык президенты Украины и Азербайджана на встрече в Молдавии демонстративно общались на английском

Вчера в молдавском селе Бульбоака на территории винодельни «Мими» (шато Castel Mimi ), что в часе езды от Кишинева, состоялся второй саммит Европейского политического сообщества. На него съехались не только лидеры европейских государств и вся верхушка ЕС, но и президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, которые вроде как к Европе даже географически никакого отношения не имеют. В ставшей традиционной для зарубежных выездов обстановке секретности на мероприятие прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.Азербайджанская пресса сообщает, что вчера президенты Украины и Азербайджана провели двусторонние переговоры. Во время их публичной части лидеры двух стран, прекрасно знающие русский язык, демонстративно общались на английском. Как всегда неопрятно одетый Зеленский поприветствовал радостно улыбающегося Алиева, после чего, обменявшись комплиментами, лидеры двух стран приступили к закрытой части переговоров.Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних связей, вспомнили январский визит Алиева в Киев. Президент Азербайджана сообщил о назначении нового посла республики на Украине, который вскоре приступит к работе.Зеленский выразил признательность за гуманитарную помощь Азербайджана Украине, заботу об украинских детях и организацию их поездок в Азербайджан, высоко оценив эту поддержку со стороны Баку.В ходе беседы стороны с удовлетворением отметили, что руководство обеих стран поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках международных организаций.Вот так, весьма ненавязчиво и в то же время демонстративно, считающиеся «дружественными» России лидеры некоторых государств показывают свое истинное отношение к нашей стране. Кстати, большой неожиданностью для организаторов и участников форума стал отказ недавно переизбранного на пост президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приехать на саммит. Зато приехала делегация не всеми признанного Косово. Присутствовала на мероприятии и делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.А вот встреча Зеленского с президентом Сербии Александром Вучичем, весьма короткая, для украинского президента оказалась нерезультативной. Руководитель балканской страны заявил, что его переговоры с украинским коллегой никак не повлияли на позицию Белграда относительно санкций против России.Зато премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью CNN Prima News заявил, что Ереван «не является союзником России в войне с Украиной».