Вашингтон: О нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем говорить рано, но первые шаги уже сделаны

На прошлой неделе в новостях 12-го израильского канала вышло в эфир несколько материалов о переговорах по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
В первом утверждалось, что Белый дом обусловливает возможную сделку тем, что правительство Биньямина Нетаньяху откладывает в долгий ящик свои усилия по пересмотру судебной системы в дополнение к возобновлению мирных переговоров с Палестинской администрацией.
Днем позже СМИ Израиля сообщили, что премьер-министр Нетаньяху и министр иностранных дел Израиля Эли Коэн разговаривали по телефону в рамках «очень сложных» переговоров об открытии в следующем месяце прямых рейсов между аэропортами Израиля и саудовской Джиддой для ежегодного мусульманского паломничества хадж.
Чиновник администрации Байдена в среду осудил «ложные сообщения» в израильской прессе об усилиях США по посредничеству в соглашении о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Замечания последовали за несколькими сообщениями, призванными раскрыть прорывы в переговорах и новые подробности о предполагаемых условиях, которые США и Саудовская Аравия поставили в обмен на заключение сделки с Израилем.
В прессе много недостоверной информации и много гипервентиляции, много возбужденных размышлений
— заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф во время выступления перед комитетом сената по иностранным делам.
Лиф пояснила, что израильско-саудовское соглашение по-прежнему «без сомнения является важной целью» для администрации Байдена, и что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман также заявил:
Это явно то, что я имею в виду как шаг, который хочу сделать.
Помощник госсекретаря отметила, что США всё ещё видят промежуточные соглашения, которые могут быть достигнуты с израильским правительством и Эр-Риядом до подписания официального соглашения о нормализации отношений. Лиф указала на решения Саудовской Аравии и Омана открыть свое воздушное пространство для израильских полетов как на своего рода переходную сделку, которую администрации Байдена уже удалось заключить.
По словам дипломата, Саудовская Аравия также обусловила соглашение о нормализации отношений с Израилем значительным расширением оборонных связей с США, включая систему гарантий, чтобы предотвратить выход будущих администраций из уже подписанных соглашений о поставках оружия.
При этом в США продолжают ревностно относиться к тому, что при посредничестве Китая Саудовской Аравии удалось урегулировать многолетние, мягко говоря, споры с Ираном.