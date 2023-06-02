Британский эксперт предложил ВСУ нанести «хук слева» по Белгородской области во время контрнаступления

Вторжение на территорию «старых» регионов Российской Федерации, то есть входивших в ее состав до 2014 года, может стать очень интересным для ВСУ потенциальным направлением ожидаемого контрнаступления. Об этом заявил британский военный эксперт Стюарт Кроуфорд в интервью газете Express.
Аналитик предложил ВСУ нанести «хук слева», как он выразился, по Белгородской области во время контрнаступления. Этот ход, считает Кроуфорд, будет самым рискованным, но он позволит обойти подготовленные к отражению контрнаступления позиции российских войск.
Британский эксперт предлагает напасть на Белгородскую область, а затем пойти на юг, обходя российские укрепления с фланга и избегая лобовых атак. Тем самым, по мнению Кроуфорда, украинские формирования избегут масштабных потерь личного состава и военной техники.
Если украинцы достаточно смелы, а Запад не слишком брезгует «эскалацией», то это снимает все трудности прямого штурма подготовленных российских позиций
- подчеркнул Кроуфорд.
Таким образом, на Западе уже начинают звучать голоса в поддержку нападения на «старые» российские территории, против чего сначала якобы возражали и американские, и европейские руководители. Но теперь Запад явно готовит общественное мнение к тому, что нападение на Белгородскую и, вероятно, ряд других областей России является лучшей альтернативой лобовым штурмам укрепленных позиций ВС РФ в Донбассе и Запорожской области, форсированию реки Днепр в Херсонской области.
Не исключено, что активизация обстрелов Белгородчины и атак беспилотников ВСУ вглубь российской территории связана именно с постепенным воплощением в жизнь этого плана, а не только со стремлением переключить внимание ВС РФ с обороны в новых регионах на защиту Белгородской и других областей.