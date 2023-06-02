ВКС России нанесли групповой удар по системам ПВО, прикрывающим ключевые военные объекты Украины - Минобороны

Российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и военным объектам ВСУ, на этот раз целью для ударов высокоточным оружием были выбраны системы ПВО, прикрывающие объекты Минобороны Украины. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.
В ночь с четверга на пятницу российские ВКС нанесли групповой удар по ранее выявленным целям, в роли которых выступили системы ПВО, прикрывающие важные военные объекты. Удар наносился высокоточными ракетами воздушного базирования, цели были поражены. Подробности ночного налета отсутствуют, в Киеве, как всегда, утверждают, что ничего не случилось, все ракеты и беспилотники были сбиты теми самыми комплексами, которые они и должны были поразить. Однако, несмотря на запреты СБУ снимать результаты прилетов, на украинских ресурсах расходится видео с моментом поражения одной из зенитных систем, размещенной в Киеве. Зарево от взрыва и стартовавшие в сторону жилых домов зенитные ракеты видно хорошо. Вообще же, в Киеве полыхало и взрывалось сразу в нескольких местах, да и не только в столице Украины.
Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены
- заявили в Минобороны.
Основные боевые действия, на фоне затишья под Бахмутом, переместились под Авдеевку, где наши предпринимают попытки продвинутся вперед и прорвать обороны ВСУ. На Марьинском направлении подразделения отряда специального назначения "Ахмат" продолжают продвигаться вперед. Противник несет большие потери, как в живой силе, так и в технике.
На Купянском и Красно-Лиманком направлениях тоже имеется продвижение, но в сводке оно почему-то отражения не нашло. Противник продолжает действовать небольшими группами, одну из ДРГ наши нейтрализовали в районе Новоселовское. В районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады ТРО. Активно работает авиация и артиллерия.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях продвижения не отмечено, идут позиционные бои. Артиллерия и авиация работают по позициям ВСУ, сообщается о большом количестве уничтоженных всушников, на одном из участков уничтожена станция управления БПЛА. На Херсонском продолжается контрбатарейная борьба, активных наступательных действий не отмечено. В районе Золотой Балки сбит украинский штурмовик СУ-25, пытавшийся нанести удары по нашим позициям. Как отмечается, средствами противовоздушной обороны. Других подробностей нет.