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ВКС России нанесли групповой удар по системам ПВО, прикрывающим ключевые военные объекты Украины - Минобороны

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ВКС России нанесли групповой удар по системам ПВО, прикрывающим ключевые военные объекты Украины - Минобороны

Российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и военным объектам ВСУ, на этот раз целью для ударов высокоточным оружием были выбраны системы ПВО, прикрывающие объекты Минобороны Украины. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.


В ночь с четверга на пятницу российские ВКС нанесли групповой удар по ранее выявленным целям, в роли которых выступили системы ПВО, прикрывающие важные военные объекты. Удар наносился высокоточными ракетами воздушного базирования, цели были поражены. Подробности ночного налета отсутствуют, в Киеве, как всегда, утверждают, что ничего не случилось, все ракеты и беспилотники были сбиты теми самыми комплексами, которые они и должны были поразить. Однако, несмотря на запреты СБУ снимать результаты прилетов, на украинских ресурсах расходится видео с моментом поражения одной из зенитных систем, размещенной в Киеве. Зарево от взрыва и стартовавшие в сторону жилых домов зенитные ракеты видно хорошо. Вообще же, в Киеве полыхало и взрывалось сразу в нескольких местах, да и не только в столице Украины.

Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены

- заявили в Минобороны.

Основные боевые действия, на фоне затишья под Бахмутом, переместились под Авдеевку, где наши предпринимают попытки продвинутся вперед и прорвать обороны ВСУ. На Марьинском направлении подразделения отряда специального назначения "Ахмат" продолжают продвигаться вперед. Противник несет большие потери, как в живой силе, так и в технике.

На Купянском и Красно-Лиманком направлениях тоже имеется продвижение, но в сводке оно почему-то отражения не нашло. Противник продолжает действовать небольшими группами, одну из ДРГ наши нейтрализовали в районе Новоселовское. В районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады ТРО. Активно работает авиация и артиллерия.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях продвижения не отмечено, идут позиционные бои. Артиллерия и авиация работают по позициям ВСУ, сообщается о большом количестве уничтоженных всушников, на одном из участков уничтожена станция управления БПЛА. На Херсонском продолжается контрбатарейная борьба, активных наступательных действий не отмечено. В районе Золотой Балки сбит украинский штурмовик СУ-25, пытавшийся нанести удары по нашим позициям. Как отмечается, средствами противовоздушной обороны. Других подробностей нет.

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9 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:59
    +8
    Давите авиацией и артиллерией на Харьков, надоел этот сброд обстреливающий Брянскую, Курскую, Белгородскую области. Необходима не жилая буферная полоса в приграничье шириной не меее 100 км, уничтожайте все что там шевелится. Все одно этот город они без боя не отдадут разрушения будут не меньше Мариуполя и Артемовска. Почему мы не трогаем их города ? Ведь паника это союзник нашей победы. Пусть толпы чубатых беженцев ринутся в западную часть Окраины и на Запад. Пусть там царит хаос.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:03
    -5
    на дворе 21 век хотя бы снимки со спутников показывали плюсам заявлениям !
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:04
    +1
    ВКС нанесли групповой удар по ранее выявленным целям, в роли которых выступили системы ПВО, прикрывающие важные военные объекты.
    После удара Киеву срочно необходимо пополнить своею ПВО. Будут забирать из др. городов или как? Судя по всему и эта ночь в Киеве пройдет под звуки воздушной тревоги и взрывы.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:08
    +6
    Сижу сейчас в машине, во Франкфурте на Майне.
    По радио, сообщение о массированных ударах по Киеву ракетами и дронами.
    Абсолютно спокойно немцы заявляют о том, что ВСЕ российские ракеты и беспилотники были уничтожены и очень сожалеют, что их обломки повредили жилые дома. Слава системам "Patriot"! Калька заявлений ВСУ.
    И ведь бюргеры верят в этот бред!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:13
      +3
      бюргеры верят в этот бред!
      В Англии БиБиСы первые полгода показывали тысячи сожженных танков и сотни сбитых самолетов ВС РФ. В день. Потом перестали- даже самые неумные зрители начали задаваться вопросом- а они Владивосток еще не взяли с такими успехами wassat ?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:09
    +1
    Цитата: Silver99
    Давите авиацией и артиллерией на Харьков, надоел этот сброд обстреливающий Брянскую, Курскую, Белгородскую области. Необходима не жилая буферная полоса в приграничье шириной не меее 100 км, уничтожайте все что там шевелится. Все одно этот город они без боя не отдадут разрушения будут не меньше Мариуполя и Артемовска. Почему мы не трогаем их города ? Ведь паника это союзник нашей победы. Пусть толпы чубатых беженцев ринутся в западную часть Окраины и на Запад. Пусть там царит хаос.

    Согласен: нечего их там жалеть, пусть, как кроты сидят в подвалах и молятся, чтоы следующая ракета была не ядерной.
  6. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 15:21
    0
    Вообще то самая ж@па на белгородском направлении. Шебекино и тд
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:42
      0
      Это определение "самая ж...", это, по Вашему, для какой из сторон? Если не трудно, разъясните. Официальные сообщения, а также "Телеграмм" известны... Может что ещё Вам известно.
      Спасибо hi
  7. German Brit
    German Brit Сегодня, 16:03
    0
    Верим! Но слова бы в фотографиях. Тут каждый раз Киев бомбят.По сводкам должен уже быть в руинах. А на деле всё цело.Все резвятся Веселятся.Всё цело.Даже Рада- Центр принятия решений под охраной ПУ цела! Закрыл её красной линией. Нельзя сказал трогать! А нас не жалеют.Каждый день люди в России погибают. Над масквабадом уже кружат. А гарант обещал-защитить.Где защита?