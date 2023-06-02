В настоящее время украинские вооруженные силы уже готовы к началу контрнаступления в Запорожской области. Об этом заявил в комментарии РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов.
По словам политика, войска сейчас ждут команды от киевского режима для начала наступательных действий. Силы и средства ВСУ для этого собраны и подготовлены.
Формирование ударной группировки ВСУ на запорожском направлении завершено. У них все готово, они ждут отмашки, команды
- заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Российские войска, находящиеся в регионе, как отметил политик, готовы к отражению любого контрнаступления противника. Ведь с тех пор, как Украина стала готовиться к контрнаступлению, Запорожское направление рассматривалось как наиболее вероятное для наступательных действий ВСУ.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в северной части региона, оккупированной киевским режимом, сосредоточена внушительная группировка ВСУ. За месяцы она никуда не делась, а только прирастала в численности.
Однако и российские военные готовились к отражению возможного нападения. Для защиты от контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении выстроили несколько линий глубокоэшелонированной обороны, личный состав месяцами проходил подготовку, также осуществлялся набор добровольцев. Поэтому контрнаступление ВСУ на данном направлении, считает Рогов, повлечет очень большие потери, станет «самоубийственным» для киевского режима.