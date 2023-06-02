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Политик Рогов: Формирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено

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Политик Рогов: Формирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено

В настоящее время украинские вооруженные силы уже готовы к началу контрнаступления в Запорожской области. Об этом заявил в комментарии РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов.


По словам политика, войска сейчас ждут команды от киевского режима для начала наступательных действий. Силы и средства ВСУ для этого собраны и подготовлены.

Формирование ударной группировки ВСУ на запорожском направлении завершено. У них все готово, они ждут отмашки, команды

- заявил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Российские войска, находящиеся в регионе, как отметил политик, готовы к отражению любого контрнаступления противника. Ведь с тех пор, как Украина стала готовиться к контрнаступлению, Запорожское направление рассматривалось как наиболее вероятное для наступательных действий ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в северной части региона, оккупированной киевским режимом, сосредоточена внушительная группировка ВСУ. За месяцы она никуда не делась, а только прирастала в численности.

Однако и российские военные готовились к отражению возможного нападения. Для защиты от контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении выстроили несколько линий глубокоэшелонированной обороны, личный состав месяцами проходил подготовку, также осуществлялся набор добровольцев. Поэтому контрнаступление ВСУ на данном направлении, считает Рогов, повлечет очень большие потери, станет «самоубийственным» для киевского режима.
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6 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:56
    -1
    Идет информационное нагнетание, для того что б наступать в Запорожье надо иметь шапки невидимки или по крайней мере армию пару-тройку миллионов голов. Голимая степь и этим все сказано.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 15:18
      -1
      Идет информационное нагнетание, для того что б наступать в Запорожье надо иметь шапки невидимки или по крайней мере армию пару-тройку миллионов голов. Голимая степь и этим все сказано.

      Будут жаться к лесополосам и идти ночью ( потерь все же меньше, чем средь бела дня). Вся надежда у них будет на системы разминирования и по максимуму свою артиллерию- видимо цели уже разведаны. sad Надеемся встретят их правильно - где пойдут там и останутся.
    2. Senator Om
      Senator Om Сегодня, 15:37
      +2
      Если бы вы хоть немного знали историю то запорожская степь никогда не годилась для обороны. Любой враг ее легко пробивал и наступал дальше. В степи легко наступать и тяжело обороняться. А учитывая что у всу есть хаймерсы и три семерки то они будут бить по штабам и складам. Учитывая разведку нато и военные спутники которые мониторят каждый метр украины это будет легко. Или вы забыли изюм, купянск, балаклея, херсон?
  2. сайгон
    сайгон Сегодня, 15:02
    +3
    Ну вот от куда политик и гадальщик знает о том что у Всук творться ну откуда с каких источников ? Зачем всякие бла-бла размещать .
  3. dementor873
    dementor873 Сегодня, 15:12
    0
    Цитата: Silver99
    Идет информационное нагнетание, для того что б наступать в Запорожье надо иметь шапки невидимки или по крайней мере армию пару-тройку миллионов голов. Голимая степь и этим все сказано.

    С нашими неумными стратегами и степь украм может помочь.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:48
    0
    Складывается впечатление, что в наиглавнейший штаб движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области стекается вся информация от космической ,воздушной наземной, радиотехнической и агентурной разведок, поэтому Владимир Рогов об этом столь авторитетно заявляет. По этому поводу РИА Новости разослало это заявление с пометкой "СРОЧНО". Может стоит и в информационном поле навести порядок?