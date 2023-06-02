В Великобритании растет количество бездомных украинских беженцев

В Великобритании за период прошедших шести месяцев в два раза выросло количество ставших бездомными беженцев из Украины.Как сообщает издание Local Government Chronicle, граждане Украины оказываются на улице потому, что у беженцев заканчивается срок действия заключенных ранее договоров о так называемом "спонсорстве", согласно которым украинцы проживали в принимающих британских семьях. Местные власти предлагают фактически ставшим бездомными беженцам переселиться во временное муниципальное жилье, условия в котором значительно менее комфортные, чем в жилищах "спонсоров".В конце прошлого года украинские беженцы и их британские "спонсоры" подали правительству страны петицию, в которой содержалась просьба в помощи в поиске жилья для украинцев ввиду того, что программа "Дом для Украины" подходила к концу. Британские власти обещали рассмотреть возможность увеличения размера пособия, выплачиваемого домовладельцам, предоставляющим жилье украинским беженцам.Согласно официальным данным, представленным британскими властями, в настоящее время бездомными являются более двух тысяч украинских семей с детьми, а также еще 900 украинских беженцев, прибывших в страну самостоятельно. С каждым месяцем количество оказавшихся на улице беженцев продолжает стремительно расти.В настоящее время в предоставленном британскими властями временном жилье проживают около 700 украинских семей и почти две тысячи беженцев, прибывших в страну без семей.