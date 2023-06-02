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В Великобритании растет количество бездомных украинских беженцев

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В Великобритании растет количество бездомных украинских беженцев

В Великобритании за период прошедших шести месяцев в два раза выросло количество ставших бездомными беженцев из Украины.


Как сообщает издание Local Government Chronicle, граждане Украины оказываются на улице потому, что у беженцев заканчивается срок действия заключенных ранее договоров о так называемом "спонсорстве", согласно которым украинцы проживали в принимающих британских семьях. Местные власти предлагают фактически ставшим бездомными беженцам переселиться во временное муниципальное жилье, условия в котором значительно менее комфортные, чем в жилищах "спонсоров".

В конце прошлого года украинские беженцы и их британские "спонсоры" подали правительству страны петицию, в которой содержалась просьба в помощи в поиске жилья для украинцев ввиду того, что программа "Дом для Украины" подходила к концу. Британские власти обещали рассмотреть возможность увеличения размера пособия, выплачиваемого домовладельцам, предоставляющим жилье украинским беженцам.

Согласно официальным данным, представленным британскими властями, в настоящее время бездомными являются более двух тысяч украинских семей с детьми, а также еще 900 украинских беженцев, прибывших в страну самостоятельно. С каждым месяцем количество оказавшихся на улице беженцев продолжает стремительно расти.

В настоящее время в предоставленном британскими властями временном жилье проживают около 700 украинских семей и почти две тысячи беженцев, прибывших в страну без семей.
Использованы фотографии:
Pixabay
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13 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:30
    +4
    А они еще на Майдане тренировались жить на улице. Ну, как показывает жизнь, тренировка прошла успешно
  2. ORE
    ORE Сегодня, 15:30
    +4
    Вообще плевать. Пусть там дохнут. И не надо про детей их говорить, если они в 2-3года москаляку на гиляку. Про алею ангелов надо помнить. Написал бы еще , да админы тут либералы какие то.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:36
      +6
      Пусть там дохнут.
      Сдохнуть им тут не дадут- в социальные общаги расселят. Самое интересное, что запросы бедныхбеженцев за все это время не стали адекватными- они все так же ждут дома на южном взморье и квартиры в центре Лондона, а отправлять детей в государственные школы не хотят- там негров много laughing . Видимо, в Хогвартс хотят своих чад пристроить.
      У принимающих семей укропы почти всегда ведут себя как хозяева- поэтому их вытуривают.
    2. cast iron
      cast iron Сегодня, 15:46
      +4
      А я считаю, что те кто уехал из Украины гораздо лучше, тех кто остался и воюет против нас. Гораздо лучше быть живым бомжом в Англии, чем мертвым ВСУшником в окопе. Пускай в Англию едут еще больше беженцев из Украины.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:26
        0
        А я считаю, что многие уз уехавших не заслужили социальное жильё. Только окоп и то не на долго.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:31
    +4
    Pour paraphraser un humoriste Français (Coluche)
    "Tout les hommes sont égaux mais si vous êtes petit, moche et pauvre vous l'êtes un peu moins."
    Je pense que les jeunes et jolies Ukrainiennes ne font pas partie de ces sans abris ! :-)

    Перефразируя французского юмориста (Колюш) «Все люди равны, но если вы невысоки, уродливы и бедны, вы немного меньше». Я думаю, что молодые и симпатичные украинки не из этих бомжей! :-)
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 16:14
      0
      «Все люди равны, но если вы невысоки, уродливы и бедны, вы немного меньше».

      В России бытует немного другой афоризм: "все люди равны, но некоторые равнее":-)
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:34
    +9
    Авторы! По-русски пишется не ИЗ Украины, а С Украины! Уважайте наш родной русский язык!
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:36
    +4
    Сбылась вековая мечта украинского народа. Укры- ,,в УЭвропе"!) Правда, в качестве бомжей. Но это не так важно. Важен-" результат"!)
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:39
    +2
    По большому счету мне на это плевать с высокой колокольни!Пусть они там хоть дерьмо едят,они выбрали то что заслужили.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:53
    0
    В Великобритании растет количество бездомных украинских беженцев
    Надо было свой дом ХРАНИТЬ, а не скакать и радоваться, когда всякие панасюки и зелебобики хвастались, как плохо тем, кто не склонился перед бандеровской, бандитской властью ...
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:58
    +1
    Принцип- "Халява, сэр", начинает заканчиваться, вместе с деньгами на это выделяемые.
  9. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:15
    0
    Постепенно численность беженцев превысит численность коренного населения и Клоун организует в Лондоне майдан. После объявления его президентом, страна станет называться Великоукраиния.
    Это очень тонкий ход, англичане просто еще не догадываются.