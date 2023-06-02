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Пресс-секретарь президента России: Предпосылок для диалога по Украине пока нет

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Пресс-секретарь президента России: Предпосылок для диалога по Украине пока нет

В настоящее время российское руководство не видит оснований для того, чтобы считать возможным начало диалога по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.


Очевидно, что киевский режим и его западные покровители не настроены на переговорный процесс и, наоборот, всячески способствуют дальнейшей эскалации конфликта. Поэтому такая реакция российского руководства вполне обоснована.

Насчет диалога мы неоднократно говорили - сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет

- подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Отдельное внимание Дмитрий Песков уделил просьбам президента Украины Владимира Зеленского принять Украину в состав НАТО. Вчера глава киевского режима заявлял об этом во время выступления в Кишиневе.

Как отметил Песков, Россия будет защищать свою безопасность, и это обстоятельство исключает возможность членства Украины в НАТО. Кроме того, представитель Кремля отметил, что подобные стремления Украины свидетельствуют о неспособности Украины решать свои проблемы посредством переговоров.

Остановился Песков и на вопросах взаимоотношений России и Польши. Он отметил, что история российско-польских отношений давняя и богатая, но сейчас они находятся на нулевой, если не на отрицательной отметке.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:16
    +4
    Такие заявления подтверждают опасения что кремль готов идти на переговоры с киевом,а значит,олигархи наплевав на интересы государства продавили Путина на как минимум",заморозку войны",иначе всё чаще появляющиеся в СМИ заявления с нашей стороны о переговорах трактовать нельзя. Выводы из таких заявлений самые негативные...
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:28
      +4
      Цитата: Бережливый
      всё чаще появляющиеся в СМИ заявления с нашей стороны о переговорах трактовать нельзя

      Любой здравомыслящий человек, глянув на состояние этого конфликта скажет, что РФ ждет переговоров, Украина - не согласна.
      А как иначе думать, если ВС РФ уже год никуда не наступают, значит РФ всё устраивает, надо лишь документально задокументировать нынешнее положение вещей.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 15:32
        +2
        Тут ещё очередной "морковкой" (аммиак) кому-то помахали перед мордой. Не знаешь уже, чего и ждать.
    2. arthh
      arthh Сегодня, 15:38
      0
      Вообще не факт кто кого давит, там страны брикс активно за мир топят да и некоторые с запада тоже вроде как хотят.
      Другое дело тут каждый по своему, вон Медведев одно говорит, Лавров другое и так далее нет единой цели
  2. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 15:19
    +1
    "Остановился Песков и на вопросах взаимоотношений России и Польши. Он отметил, что история российско-польских отношений давняя и богатая, но сейчас они находятся на нулевой, если не на отрицательной отметке"

    Ага на нулевой отметки .....))))
    Польша — нынче крупнейший в ЕС импортёр российского СУГ, объемы закупок растут. По итогам 2022 года туда уехало топлива на 710,3 млн. евро, тогда как весь остальной Евросоюз купил всего на 417 млн. евро.

    Поставки растут, в 2023-м они уже увеличились примерно в полтора раза, а ведь не прошло ещё и полугода!
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:23
    +1
    А вот Гарант и Лавров заявляют другое. Что пришло время для переговоров. Что ситуация созрела
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:26
    -1
    дк цель сво не достигнута да и ваше будут ли диалоги
  5. Nross
    Nross Сегодня, 15:28
    -1
    Для кого он всё это время говорит?
    Любому нормальному понятно, что пока не будет закатан доп асфальт Львов и пр. западенки - никакого перемирия не будет.
    В случае договорняков(заморозки в границах ДЛНР) нацисты объявят террор по всей России. Не представляю как при этом олигархи(если выживут) будут работать с буржуями. Последние все точки над i поставили ещё в 2007-м, всё доходчиво довели.
    Очень надеюсь, что единственной целью текста Пескова является успокоительная бравада для внутренних врагов России - 5-й и 6-й колонн власти, что типа договорняк просматривается, он возможен, он будет. Оч. надеюсь, что в Крепле понимают риски того, что реальная заморозка конфликта - это открытое предательство интересов России и русского народа.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 15:33
      +3
      Дмитрий Песков сам и есть та самая 5-ая колонна
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 15:34
      +1
      Он по делу говорил-для 1,2 и 3 колонны.
      Деньги к деньгам.
      А смерть стоит 10 млн и ден довольствие - 200труб /мес.
      Точка.
      Кто платит, тот заказывает крсные линии. Потому линии медведева и не сработали, что он не спонсор федеральных органов власти(крупнейшие налоплательщики приговорили к взаимовыгодному сотрудничеству, мир во всем мире)
  6. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:30
    -1
    разве не говорили, что украины не будет в таком виде, в каком она сейчас.
    Какие же тогда переговоры
    1. Ярославский
      Ярославский Сегодня, 15:41
      +2
      это говорит о том, что операция провалилась, и каждый шаг только ухудшает позицию.....все крайне печально, учитывая то что на переговоры с нами никто не пойдет, и ни на какие договорнячки тоже
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:22
    0
    это обстоятельство исключает возможность членства Украины в НАТО.
    Нас ведь НАТО со всех сторон окружило, но только Украину не сдаём, не смотря на оголтелую ненависть большинства её обитателей...