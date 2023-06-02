Пресс-секретарь президента России: Предпосылок для диалога по Украине пока нет

В настоящее время российское руководство не видит оснований для того, чтобы считать возможным начало диалога по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
Очевидно, что киевский режим и его западные покровители не настроены на переговорный процесс и, наоборот, всячески способствуют дальнейшей эскалации конфликта. Поэтому такая реакция российского руководства вполне обоснована.
Насчет диалога мы неоднократно говорили - сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет
- подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Отдельное внимание Дмитрий Песков уделил просьбам президента Украины Владимира Зеленского принять Украину в состав НАТО. Вчера глава киевского режима заявлял об этом во время выступления в Кишиневе.
Как отметил Песков, Россия будет защищать свою безопасность, и это обстоятельство исключает возможность членства Украины в НАТО. Кроме того, представитель Кремля отметил, что подобные стремления Украины свидетельствуют о неспособности Украины решать свои проблемы посредством переговоров.
Остановился Песков и на вопросах взаимоотношений России и Польши. Он отметил, что история российско-польских отношений давняя и богатая, но сейчас они находятся на нулевой, если не на отрицательной отметке.