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Офис Зеленского не утвердил новый план контрнаступления под Бахмутом, предложенный Сырским

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Офис Зеленского не утвердил новый план контрнаступления под Бахмутом, предложенный Сырским

Новое контрнаступление под Бахмутом снова откладывается на неопределенное время, предложенный командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским план не устроил офис президента Украины. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.


В Киеве состоялось очередное заседание ставки, где рассматривался новый план Сырского по контрнаступлению на Бахмутском направлении. По информации источника, принят он не был, Зеленскому не понравилось предложение генерала, он потребовал от Сырского результата, а не новой мясорубки на долгие месяцы с большими потерями ВСУ.

Подробности предложенного Сырским плана не раскрываются, известно, что ранее он хотел привлечь для прорыва обороны российских войск на флангах Бахмута танки западного производства, которые в Киеве стараются сберечь как можно дольше. Командующему СВ ВСУ кровь из носу нужен реванш, так как первое контрнаступление, под которое он получил карт-бланш, с треском провалилось. Обещание Зеленскому, что он возьмет Бахмут не выполнено, продвижения на флангах нет, все операции ВСУ на данном направлении остановлены. Повторить прошлогодний успех, как под Харьковом, генералу не удалось.

Сейчас Сырский находится в опале, и это на фоне проходящих в Минобороны Украины событий, когда должность главкома ВСУ буквально маячит перед глазами. Офис Зеленского закусился с Залужным, главком находится под угрозой снятия с должности и это может случиться в любой момент. Как известно, Сырский давно метит на это место, а операция по захвату Бахмута должна была стать его счастливым билетом на вышестоящую должность.
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7 комментариев
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  1. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:39
    -2
    вообще пох на чубатый генералитет,пора уже нашему, за херсон и харьков отмазываться....
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:40
    -2
    Видите, Зеленский не хочет "мясорубки"! Значит, он заботится о дорогих его сердцу украинцах! wink
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:50
    +1
    как то пофиг что они говорят у РФ должен быть свой план и разведка работать ! им верить ваше нельзя !
  4. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 16:02
    0
    Что творится в ставке зеленского и о чем говорят на секретных совещаниях,может только знать один источник это "Резидент".За счёт этого и живет
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 16:07
    0
    А что, в офисе зеленского кто -то в военном деле разбирается? На уровне Генштаба?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 16:25
      0
      руководство ВСУ условно живо и прячется, Зеля по заграницам от Кинжалов тарится...зато "совещания" чуть не кажный день :)
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:30
    0
    Ну так и что с того? Лапин за Изюм, Лиман, Балаклею и Купянск, например, тоже так и не отмазался и не оправдался... но в отличие от Сырского, Лапин живет в самом гуманном и справедливом государстве - здесь за провалы на поле боя в опалу не опускают, здесь за провалы наоборот, даже повышают в должности!