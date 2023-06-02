Если посмотреть в интернете в открытых источниках, то вот этот университет и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. И груз именно этого университета, согласно документам прибыл на территорию данного рыбхоза, где базировались ВСУ

Власти Украины целенаправленно занимались разведением саранчи для ее последующего использования с целью уничтожения посевов на территории России. Об этом сообщила РИА Новости военнослужащая Вооруженных сил Российской Федерации.Разведением саранчи занимались в местах дислокации ВСУ на находившейся под контролем киевского режима части Луганской Народной Республики (ЛНР). Это подтверждают российские военные, которые нашли на месте базирования украинского формирования следы разведения саранчи в больших количествах.Исследованиями возможности применения саранчи в военных целях на Украине занимались совместно с одной из американских исследовательских организаций.- рассказала российская военнослужащая РИА Новости Речь идет о Вашингтонском исследовательском университете в штате Миссури, где давно занимаются изучением «военных» возможностей саранчи. Украинские военные разводили саранчу в ангаре на территории бывшего рыбхоза. Затем саранчу гнали путем поджога ближайших лесопосадок и воздействием химикатов в сторону ЛНР и далее к российской границе.В 2019 году в Луганской Народной Республике и соседней Ростовской области наблюдалось массовое нашествие саранчи, которая портила поля. Ущерб для сельского хозяйства был колоссален. Это был результат соответствующей деятельности украинских военных.