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Военнослужащая ВС РФ: Украинский режим использовал саранчу для уничтожения посевов зерновых в России

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Военнослужащая ВС РФ: Украинский режим использовал саранчу для уничтожения посевов зерновых в России

Власти Украины целенаправленно занимались разведением саранчи для ее последующего использования с целью уничтожения посевов на территории России. Об этом сообщила РИА Новости военнослужащая Вооруженных сил Российской Федерации.


Разведением саранчи занимались в местах дислокации ВСУ на находившейся под контролем киевского режима части Луганской Народной Республики (ЛНР). Это подтверждают российские военные, которые нашли на месте базирования украинского формирования следы разведения саранчи в больших количествах.

Исследованиями возможности применения саранчи в военных целях на Украине занимались совместно с одной из американских исследовательских организаций.

Если посмотреть в интернете в открытых источниках, то вот этот университет и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. И груз именно этого университета, согласно документам прибыл на территорию данного рыбхоза, где базировались ВСУ

- рассказала российская военнослужащая РИА Новости.

Речь идет о Вашингтонском исследовательском университете в штате Миссури, где давно занимаются изучением «военных» возможностей саранчи. Украинские военные разводили саранчу в ангаре на территории бывшего рыбхоза. Затем саранчу гнали путем поджога ближайших лесопосадок и воздействием химикатов в сторону ЛНР и далее к российской границе.

В 2019 году в Луганской Народной Республике и соседней Ростовской области наблюдалось массовое нашествие саранчи, которая портила поля. Ущерб для сельского хозяйства был колоссален. Это был результат соответствующей деятельности украинских военных.
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28 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:33
    +12
    Если это правда,то просто нет слов. Дикое хуторянское " украинство". Мстительное,жадное,завистливое и малограмотное государство " Украина". ВВП был трижды прав,начиная СВО.
    1. Rom8681
      Rom8681 Сегодня, 15:38
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Мстительное,жадное,завистливое и малограмотное государство " Украина".

      Согласен, только доказательства надо предоставить и всем государствам их всунуть.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:40
        0
        Украина применила инсектокоптеры. am
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 16:10
        -1
        Цитата: Rom8681
        доказательства надо предоставить и всем государствам их всунуть.

        Все государства совершенно "не замечают" огромному количеству бесспорных доказательств в отношении биолабораторий и разработок биооружия американцами на Украине... а вы думаете, что они "заметят" какую-то саранчу?
      3. стар
        стар Сегодня, 16:11
        -1
        доказательства надо предоставить и всем государствам их всунуть.

        Государствам, снабжающим Украину оружием это не интересно. Часть из них вообще в курсе. А остальные не сомневаются в способностях англосаксов нагадить кому-угодно не останавливаясь ни перед чем.
    2. Монтажник
      Монтажник Сегодня, 15:41
      +2
      Похоже из разряда- «одна бабка сказала».
      Хотя может быть и правдой. Полосатые и не на такое способны. А если в купе с бандерами, то круче.
    3. Попандос
      Попандос Сегодня, 15:44
      +2
      Дикое хуторянское " украинство". Мстительное,жадное,завистливое и малограмотное государство " Украина".

      Это просто полигон, на котором америкатосы проверяют своё оружие.
      От папуасов (хуторян) ничего не зависит, что хозяева прикажут, то и будут делать.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:54
        +1
        Полигон выбран надо сказать удачно.Львиная доля зерновых России выращивается на Дону,на Кубани и Ставрополье,до которых рукой подать с мест дислокации ВСУ на находившихся под контролем киевского режима частях ДНР и ЛНР.

        Ставрополье традиционно замыкает тройку российских лидеров производителей зерновых культур. По валовому объёму край уступает только Кубани и Ростовской области. Однако региону удалось опередить соседей по важнейшему для мирового рынка критерию: ставропольское зерно признано лучшим в России по качеству. Это позволяет говорить о высоком экспортном потенциале Ставрополья.

        https://www.apk-news.ru/stavropolskoe-zerno-samoe-kachestvennoe-v-rossii/

        На карте это видно.

    4. Венд
      Венд Сегодня, 15:52
      0
      Вот же неумные люди, получится тоже что и с боеприпасами с обедненным ураном. Саранче без разницы, какие и где поля жрать laughing Выпускать то саранчу они будут на территории Украины и куда она полетит ещё неизвестно laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:12
        -1
        Действовали по принципу Бог с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла.
    5. barclay
      barclay Сегодня, 16:34
      0
      Если это правда,то просто нет слов.
      Я скажу вам больше. С большой долей вероятности и леса у нас горят не только от бестолковых любителей шашлыка. Помню, меня за высказывание такого предположения жёстко заминусовали. Теперь, я думаю факт с саранчой откроет некоторым глазки...
  2. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 15:41
    +1
    Разум возмущенный казалось бы вскипает от такого, однако источник странный.
  3. свой1970
    свой1970 Сегодня, 15:44
    +1
    Вообще странно- а если она завтра ломанулась бы обратно?не понравилось бы ей у нас или поля обработанные были бы ??
    Чтоб они тогда делали?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:45
    +2
    Можно и разводить, наверное, но так то, если с ней не бороться, как должно, она и сама прекрасно разводится, да и с Казахстана налетает, регулярно ... сама, сама! У нас так.
    Кстати ... саранча размножается ТОЛЬКО В ЖАРУ!
    Разве что каких то мутантов, холоднолюбивых вывели???
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:46
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    Если это правда,то просто нет слов. Дикое хуторянское " украинство". Мстительное,жадное,завистливое и малограмотное государство " Украина". ВВП был трижды прав,начиная СВО.

    ВВП был трижды неправ, похоронив в 14-15 годах "Русскую весну". Да и по проведению СВО вопросов не меньше.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:47
    +6
    Автор вы о чем пишете? Какая российская военнослужащая ? Если уж на то пошло чтобы прикрыть свои фантазии пишут про анонимный источник . "Гнали саранчу" вы саранчу видели? "Пожарами и ядами направляли в нужную сторону " да вам Нобелевская премия полагается за открытие зачатков разума у саранчи.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 15:54
      +5
      Автор вы о чем пишете?

      Ну что Вы?! Вы же видите, что местным читателям подобные "новости" создают условия для "праведного гнева", а в суть темы никто даже не вникает. Не удивлюсь, что многие дешних саранчу видели только на картинках.
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:48
    +5
    Зачем такие глупости писать, непонятно. Тем более в таком серьезном ресурсе, как ВО. Какая боевая саранча ?
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:55
      +1
      Какая боевая саранча ?

      Использование саранчи в боевых действиях не глупость и абсолютно серьезно рассматривалось во времена Холодной войны.
      Но сама новость глупость.
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 15:56
      +5
      Тем более в таком серьезном ресурсе, как ВО.

      Что-то, в последнее время в серьезности ВО у меня возникли большие сомнения.
  8. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:59
    +4
    ,а где сцука ,наши военные сверчки с кузнечиками.....))
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 16:00
    +1
    Глупость какая-то! Если бы у укров была бы саранча, то они бы ее в Гейропу продали. Там сейчас это самый деликатес, как лягушачьи лапки и улитки.
  10. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:00
    +1
    Очень эффективным, просто невероятно эффективным, препаратом против саранчи является запрещенный теми же англосаксами ДДТ.
    Если отбросить предрассудки и возобновить производство и применение этого препарата, саранча относительно легко побеждается.
  11. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 16:06
    0
    Во блин, а я только недавно думал о возможном применении БЧ-зажигалок для поджига наших лесов, когда жаркая погода установится. Ущерб будет куда выше, чем по белгородским деревням бить.
  12. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:07
    +2
    У нас в Башкирии гусеницы листорезы, похоже тоже бандеровцы с пин-досами постарались, с прошлого года пошли, в этом году весь лес съедят, ладно на даче опрыскиваю, но такого не видел 50 лет!
  13. garik77
    garik77 Сегодня, 16:10
    0
    Цитата: Rom8681
    Цитата: Андрей Николаевич
    Мстительное,жадное,завистливое и малограмотное государство " Украина".

    Согласен, только доказательства надо предоставить и всем государствам их всунуть.

    Именно! Но саранча такая штука, что сожрав всё у соседа, она придёт закусывать посевами к тем, кто её послал..
  14. Максим Шалак
    Максим Шалак Сегодня, 16:11
    +1
    Бред какой-то! Хватит, господа, публиковать ерунду. Всегда считал ВО серьезной площадкой. Убили просто...
  15. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 16:11
    0
    Био оружие. Вопреки этому, удалось достичь рекордных урожаев.