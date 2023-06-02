Пресс-секретарь президента России рассказал об обмене информацией с США по ДСНВ

С 1 июня Соединенные Штаты перестают выполнять обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Которые, впрочем, Вашингтон и так саботирует уже не первый год.
О приостановке соглашения вчера официально объявили в Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепа США. С этого момента Вашингтон прекращает предоставлять информацию Москве о местах нахождения американских стратегических вооружений, их статусе, а также телеметрические данные о пусках МБР.
На сегодняшнем брифинге решение Вашингтона о прекращении исполнения обязательств в рамках ДСНВ журналисты попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Спикер Кремля посоветовал обратиться за разъяснениями по этому вопросу в МИД РФ. По его словам, обмен информацией по ДСНВ между двумя странами в настоящее время происходит по дипломатическим каналам.
Здесь обмен информацией идет по дипломатическим каналам, поэтому нужно обращаться в министерство иностранных дел
— ответил Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, возможно ли в ближайшее время возобновление официальных переговоров между Москвой и Вашингтоном по стратегической безопасности, Песков отметил, что пока никаких наметок на этот счет нет. При этом он выразил уверенность, что подвижки в этом направлении «должны быть однозначно». Во вчерашнем заявлении Госдепа, помимо всего прочего, также прозвучало, что вводимые США в рамках ДСНВ ограничения носят «обратимый характер».
Россия приостановила участие в договоре с Соединенными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в феврале этого года, о чем в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. Причиной было названо фактическое неисполнение условий соглашения Вашингтоном. Российский лидер отметил, что Москва готова в любой момент сесть за стол переговоров по этому вопросу, но только при условии полного выполнения пунктов договора всеми участниками, которыми должны стать и остальные страны НАТО, обладающие ядерным оружием.