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Пресс-секретарь президента России рассказал об обмене информацией с США по ДСНВ

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Пресс-секретарь президента России рассказал об обмене информацией с США по ДСНВ

С 1 июня Соединенные Штаты перестают выполнять обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Которые, впрочем, Вашингтон и так саботирует уже не первый год.


О приостановке соглашения вчера официально объявили в Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепа США. С этого момента Вашингтон прекращает предоставлять информацию Москве о местах нахождения американских стратегических вооружений, их статусе, а также телеметрические данные о пусках МБР.

На сегодняшнем брифинге решение Вашингтона о прекращении исполнения обязательств в рамках ДСНВ журналисты попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Спикер Кремля посоветовал обратиться за разъяснениями по этому вопросу в МИД РФ. По его словам, обмен информацией по ДСНВ между двумя странами в настоящее время происходит по дипломатическим каналам.

Здесь обмен информацией идет по дипломатическим каналам, поэтому нужно обращаться в министерство иностранных дел

— ответил Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, возможно ли в ближайшее время возобновление официальных переговоров между Москвой и Вашингтоном по стратегической безопасности, Песков отметил, что пока никаких наметок на этот счет нет. При этом он выразил уверенность, что подвижки в этом направлении «должны быть однозначно». Во вчерашнем заявлении Госдепа, помимо всего прочего, также прозвучало, что вводимые США в рамках ДСНВ ограничения носят «обратимый характер».

Россия приостановила участие в договоре с Соединенными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в феврале этого года, о чем в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. Причиной было названо фактическое неисполнение условий соглашения Вашингтоном. Российский лидер отметил, что Москва готова в любой момент сесть за стол переговоров по этому вопросу, но только при условии полного выполнения пунктов договора всеми участниками, которыми должны стать и остальные страны НАТО, обладающие ядерным оружием.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:04
    -2
    УПС. А разве не Мы первыми послали ДСНВ в пешее эротическое? Причем дважды. Хотя нет. Полковник Трамп вышел, а Байден отменил. Мы первыми вышли из ДОВСЕ
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 16:18
      +1
      Трамп вышел из ДРСМД, ДСНВ он не трогал (хотя и хотел. Но не успел, срок президентства закончился).
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 16:39
        0
        Цитата: военком Котёнок
        Трамп вышел из ДРСМД

        Это правда, но и выйти из ДСНВ всеми правдами пытался, аргументируя присоединением Китая к договору. Но тут срок закончиля и первым же указом Байден отметил
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:27
      0
      А какая разница?

      Все эти ДОВСЕ, СНВ и прочие договора об ограничении, сокращении, разоружении - прямая угроза безопасности нашей страны.

      Только ядерное оружие гарантирует суверенитет России. К сожалению...
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:31
      +1
      Цитата: Tusv
      УПС. А разве не Мы первыми послали ДСНВ в пешее эротическое? Причем дважды. Хотя нет. Полковник Трамп вышел, а Байден отменил. Мы первыми вышли из ДОВСЕ

      Это смотря кто "Мы".
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 16:42
        0
        Цитата: Теренин
        Это смотря кто "Мы".

        Я гражданин России. А вы не знаю
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:12
    -2
    Песков отметил, что пока никаких наметок на этот счет нет. При этом он выразил уверенность, что подвижки в этом направлении «должны быть однозначно». Во вчерашнем заявлении Госдепа, помимо всего прочего, также прозвучало, что вводимые США в рамках ДСНВ ограничения носят «обратимый характер».

    И Песков и Госдеп США Горбатого нам лепят.
    Верить им себя не уважать.
  3. Dear_Matt
    Dear_Matt Сегодня, 16:13
    0
    If the Yanks got away with two atomic bombs on Japan unnecessary delivered, give at least one to Kiev now, so let 's see the unraveling of the situation!
  4. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 16:16
    +1
    Российские политиканы готовы лететь на любые переговоры, на любую тему по первому свистку из Вашингтона... Но не зовут их на них американские партнёры и это очень огорчает российскую элитку...
    1. Dear_Matt
      Dear_Matt Сегодня, 16:23
      0
      Итак, очевидно, что обе стороны действительно являются частью плана Сионских мудрецов.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 16:32
      0
      Тут Вы не правы от слова совсем. Напоминаю, что жесткая конфронтация началась с Мюнхенской речи. Тут Запад не хочет идти на уступки, А Мы задабривать откровенных убийц и бандитов не намеряны
      1. Dear_Matt
        Dear_Matt Сегодня, 16:38
        0
        Confrontation not began with the Munich speech, but many, many years before that SPEECH!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:35
    0
    При нынешнем положении вещей проще делать, как Китай: определить сколько и чего нам надо, а США игнорировать.