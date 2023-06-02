Рогов: ВСУ могли использовать для обстрела Бердянска британские дальнобойные ракеты Storm Shadow

Обстрел порта города Бердянска в Запорожской области мог вестись дальнобойными ракетами британского производства. Об этом рассказал лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам политика, в результате ракетного удара есть пострадавшие среди граждан. Количество пострадавших в настоящее время уточняется местными властями. Пока известно о девятерых раненых, экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
Рогов считает, что обстрел города велся британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, которые ранее были поставлены Великобританией на вооружение ВСУ.
Речь может идти об ударе именно ими
- сказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
Политик отметил, что более подробные комментарии затем даст военное ведомство после детального изучения всех обстоятельств нанесенного сегодня удара.
После того, как Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты, участились атаки с их помощью на города, расположенные на удалении от линии фронта. Так, первые удары ракетами Storm Shadow были нанесены по Луганску, затем ракеты стали использовать для ударов по Мариуполю, сегодня нанесли удар по Бердянску. То есть, киевский режим, как и следовало ожидать, стал использовать очередное поставленное Западом вооружение для ударов по мирному населению и объектам гражданской инфраструктуры.