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Глава МИД ЮАР назвала БРИКС защитником развивающихся стран, от которых отказался Запад

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Глава МИД ЮАР назвала БРИКС защитником развивающихся стран, от которых отказался Запад

Организация БРИКС, включающая в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, в последнее время пользуется все большим интересом со стороны развивающихся государств Глобального Юга. Сегодня в Кейптауне проходит саммит, на который съехались не только делегации стран-участников, но и представители многих стран мира.


Перед собравшимися выступила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Глава южноафриканского дипломатического ведомства назвала БРИКС защитником развивающихся стран, от которых отказались Запад и международные организации во время пандемии коронавируса.

Развитые страны так и не выполнили свои обязательства перед развивающимся миром и пытаются переложить всю ответственность на глобальный Юг

- цитирует агентство Reuters слова Наледи Пандор.

Таким образом, руководитель дипломатического ведомства ЮАР сказала весьма неприятные для США и других западных стран слова, которые отражают восприятие западной политики странами Азии, Африки, Латинской Америки.

Напомним, что в саммите БРИКС, помимо делегаций России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, участвуют представители Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Коморских островов, Кубы, Габона, Демократической Республики Конго. Кроме того, виртуально в саммите участвовали представители Аргентины, Египта, Бангладеш, Индонезии и Гвинеи-Бисау. Страны БРИКС сейчас обсуждают перспективы создания единой валюты, которая бы помогла развивающимся экономикам обезопасить себя от негативных последствий западных санкций.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел ЮАР
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4 комментария
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:12
    0
    А вот не фига Запад не отказывался. Просто долларов на подкуп верхушки не хватило и методичка тупа не сработала
    1. Замира
      Замира Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Tusv
      Просто долларов на подкуп верхушки не хватило

      В смысле "не хватило"? Хотите сказать, что у них бумага закончилась? Или наконец-то печатный станок сломался?
      Я то думаю, что просто количество идиотов на этой планете хоть и медленно, но вполне уверенно уменьшается. И это не может не радовать. )
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:27
    0
    ЮАР самые дерзкие из БРИКС оказываются)) режут правду-матку
  3. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:32
    0
    Камрады, не в тему.
    В МО решили :сформировать общевойсковую и воздушную армии. Вновь, появятся :Московский и Ленинградский Военные Округа.
    Выходит, до Кожуогетовича дошло, что "табуреткинские" новшества, далеки от совершенства?
    Когда прочёл инфу, про округа, сразу вспомнил :детство и молодость.
    Помните :МВО, ЛВО, СКВО, КВО, ОВО?
    Ностальгия, ностальгия