Глава МИД ЮАР назвала БРИКС защитником развивающихся стран, от которых отказался Запад

Развитые страны так и не выполнили свои обязательства перед развивающимся миром и пытаются переложить всю ответственность на глобальный Юг

Организация БРИКС, включающая в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, в последнее время пользуется все большим интересом со стороны развивающихся государств Глобального Юга. Сегодня в Кейптауне проходит саммит, на который съехались не только делегации стран-участников, но и представители многих стран мира.Перед собравшимися выступила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Глава южноафриканского дипломатического ведомства назвала БРИКС защитником развивающихся стран, от которых отказались Запад и международные организации во время пандемии коронавируса.- цитирует агентство Reuters слова Наледи Пандор.Таким образом, руководитель дипломатического ведомства ЮАР сказала весьма неприятные для США и других западных стран слова, которые отражают восприятие западной политики странами Азии, Африки, Латинской Америки.Напомним, что в саммите БРИКС, помимо делегаций России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, участвуют представители Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Коморских островов, Кубы, Габона, Демократической Республики Конго. Кроме того, виртуально в саммите участвовали представители Аргентины, Египта, Бангладеш, Индонезии и Гвинеи-Бисау. Страны БРИКС сейчас обсуждают перспективы создания единой валюты, которая бы помогла развивающимся экономикам обезопасить себя от негативных последствий западных санкций.