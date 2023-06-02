Обещанные Киеву немецкие колёсные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs пройдут модернизацию на территории Украины

Германия поставит Украине немецкие колесные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs, техника будет взята не из состава Бундесвера, а из промышленных запасов. Об этом сообщает немецкое специализированное издание ESUT со ссылкой на заявление концерна.Как предполагается, бронетехника будет поставляться на Украину в базовом варианте, после чего походить модернизацию на совместном предприятии Rheinmetall и "Укроборонпрома", открытие которого запланировано на середину июля. После проведенных работ обновленные машины будут поставляться в ВСУ. В дальнейшем немецкий оборонный гигант якобы намерен развернуть полноценное производство бронетранспортеров TPz 1 Fuchs на данном предприятии.По версии украинских ресурсов, модернизированные БТР для ВСУ будут значительно превосходить вариант TPz Fuchs 1A8 для Бундесвера, а потом на базе этой машины будут разработаны другие варианты, включая колесную боевую машину пехоты с установленной башней от БМП Marder. В общем, Киеву предлагают очередную вундерваффе, принятую на вооружение немецкой армии аж в 1979 году.С совместным предприятием тоже пока не все ясно, развертывание любого военного производства на территории Украины грозит его уничтожением. В России уже давно предупредили, что не дадут Украине выпускать военную технику, поэтому сейчас все основное производство Киев размещает на территории соседних стран. А тут такое заявление.Кстати, как утверждает журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке, правительство ФРГ уже отложило на неопределенное время поставки бронетранспортеров TPz 1 Fuchs Украине, поскольку Rheinmetall запросил "астрономические цены" за модернизированные и новые машины. А оплачивать поставки будет не Киев, поэтому в Берлине не намерены тратить на них лишние деньги.