СБУ сообщила о задержании «агента КГБ Белоруссии» - бывшего советского десантника

Впервые за продолжительный период времени Служба безопасности Украины сообщила о задержании гражданина Белоруссии, подозреваемого в шпионаже в пользу КГБ РБ. Согласно официальной информации, изложенной украинской стороной, задержанный имеет вид на жительство на Украине и на протяжении длительного времени проживал на территории Ровенской области.Сообщается, что в начале российской спецоперации он был якобы завербован сотрудниками белорусских спецслужб для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности на Украине.Как утверждает украинская спецслужба, в задачи задержанного гражданина Белоруссии входил сбор данных, касающихся обороны северных границ Украины, а также маршрутов перемещения вооружений и военной техники. Украинские контрразведчики заявляют, будто бы для этого подозреваемый регулярно обходил приграничные территории и наблюдал за перемещениями боевиков киевского режима.В опубликованном СБУ пресс-релизе говорится, что подозреваемый был задержан по месту жительства в момент очередной попытки передачи белорусским спецслужбам полученных разведданных. В настоящее время задержанный СБУ гражданин Белоруссии помещен под стражу.В СБУ утверждают, что задержанный якобы попал в поле зрения КГБ еще во времена СССР во время прохождения воинской службы в рядах Советской Армии, где он занимал должность командира подразделения десантно-штурмовых войск и исполнял свой интернациональный долг на территории Афганистана.Отметим, что в последнее время под подозрение СБУ может попасть фактически любой человек, связанный каким-либо образом с Россией и даже Белоруссией. Украинский режим проводит масштабные репрессии и против своих граждан.