Ликвидатор аварии на ЧАЭС: Виной всему безграмотность управленцев

О трагедии, которая произошла 26 апреля 1986 года, сказано, снято и написано уже очень много. Авария на Чернобыльской АЭС стала черной страницей в нашей истории.
В то же время несмотря на то, что после случившегося уже прошел довольно внушительный срок (37 лет), сегодня продолжают раскрываться все новые подробности и нюансы.
О том, что происходило на ЧАЭС после аварии и насколько опасно было людям, героически боровшимся с последствиями крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, рассказал в эфире TacticMedia один из ликвидаторов, а ныне специалист-ядерщик Григорий Кириченко.
Эксперт высказал свое мнение и по поводу того, почему произошла эта страшная катастрофа. С его слов, виной всему безграмотность управленцев.
Кириченко отметил, что реактор БМК имел одно нехорошее свойство: при снижении мощности ниже 25%, его нужно обязательно «глушить» (полностью останавливать). Как пояснил эксперт, во процессе остановки в реакторе вырабатываются изотопы, которые поглощают нейтроны, за счет чего постепенно прекращается их деление.
Однако всё дело в том, что распад происходит через несколько десятков секунд после поглощения и, если снова начать поднимать мощность, то к уже существующим (не распавшимся) начнут резко добавляться новые нейтроны, что вызовет взрывообразный рост мощности реактора.
Со слов Кириченко, так и произошло 26 апреля 1986 года. Мощность БМК сначала опустили ниже допустимых пределов, когда никаких вариантов, кроме как останавливать реактор – не было. В то же время поступил звонок с «Киевэнерго» с просьбой добавить мощности, так как из цепи «выпала» одна из ТЭС. Именно это и сделал начальник смены.
Тогда плохая тенденция пошла людей, которые не имели отношения к атомной энергетике, ставить начальниками смен
- резюмировал Кириченко.