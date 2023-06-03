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Ликвидатор аварии на ЧАЭС: Виной всему безграмотность управленцев

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Ликвидатор аварии на ЧАЭС: Виной всему безграмотность управленцев

О трагедии, которая произошла 26 апреля 1986 года, сказано, снято и написано уже очень много. Авария на Чернобыльской АЭС стала черной страницей в нашей истории.


В то же время несмотря на то, что после случившегося уже прошел довольно внушительный срок (37 лет), сегодня продолжают раскрываться все новые подробности и нюансы.

О том, что происходило на ЧАЭС после аварии и насколько опасно было людям, героически боровшимся с последствиями крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, рассказал в эфире TacticMedia один из ликвидаторов, а ныне специалист-ядерщик Григорий Кириченко.



Эксперт высказал свое мнение и по поводу того, почему произошла эта страшная катастрофа. С его слов, виной всему безграмотность управленцев.

Кириченко отметил, что реактор БМК имел одно нехорошее свойство: при снижении мощности ниже 25%, его нужно обязательно «глушить» (полностью останавливать). Как пояснил эксперт, во процессе остановки в реакторе вырабатываются изотопы, которые поглощают нейтроны, за счет чего постепенно прекращается их деление.

Однако всё дело в том, что распад происходит через несколько десятков секунд после поглощения и, если снова начать поднимать мощность, то к уже существующим (не распавшимся) начнут резко добавляться новые нейтроны, что вызовет взрывообразный рост мощности реактора.

Со слов Кириченко, так и произошло 26 апреля 1986 года. Мощность БМК сначала опустили ниже допустимых пределов, когда никаких вариантов, кроме как останавливать реактор – не было. В то же время поступил звонок с «Киевэнерго» с просьбой добавить мощности, так как из цепи «выпала» одна из ТЭС. Именно это и сделал начальник смены.

Тогда плохая тенденция пошла людей, которые не имели отношения к атомной энергетике, ставить начальниками смен

- резюмировал Кириченко.
Использованы фотографии:
архивное фото
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16 комментариев
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  1. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:30
    -7
    А что здесь плохого? Это же и есть социальный лифт! В те времена даже наспех переученный комбайнер мог стать генсеком.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:45
      +2
      Цитата: Катя_Иванова
      А что здесь плохого? Это же и есть социальный лифт! В те времена даже наспех переученный комбайнер мог стать генсеком.

      Зря вы так насчёт атомной отрасли, там комбайнеров быть не могло. Куча обстоятельств сложилась таким образом, что произошла авария. Я ни в коем случаи никого не оправдываю, но надо понимать, чем выше поднимается цивилизация по технологической лестнице, тем серьезнее аварии. А без них никак. В 1986 году, прошло только 32 года с момента запуска первой атомной электростанции, так что я бы не стал судить строго тех людей.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:33
    +5
    Цитата: Катя_Иванова
    А что здесь плохого? Это же и есть социальный лифт! В те времена и наспех переученный комбайнер мог стать генсеком.

    В наше время наспех переученные менеджеры становятся министрами обороны...результаты такие же плачевные.
    В обоих случаях нельзя подпускать к таким делам людей не понимающих последствий своих деяний.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:38
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.

      .
      В обоих случаях нельзя подпускать к таким делам людей не понимающих последствий своих деяний.

      А как определить, кто понимает, а кто-- нет? Образование? Вот Сталин не смог окончить семинарию, а Горбачев даже не смог туда поступить... Вот и вся разница.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 10:45
        +1
        Цитата: Катя_Иванова
        А как определить, кто понимает, а кто-- нет? Образование? Вот Сталин не смог окончить семинарию, а Горбачев даже не смог туда поступить... Вот и вся разница

        Я же сказал...по последствиям...понимал ли Горбачев что его гласность и перестройка страны приведет к ее развалу?... нет не понимал.
        Понимал ли Сталин что его индустриализация и коллективизация приведет к экономическому подьему страны?... да понимал.
        Горбачев не стратег... он мелкий проходимец и популист...Сталин же стратег-созидатель мощнейшей державы мира...можно сказать шахматист-гроссмейстер умело управлявший и людьми и ситуациями...пускай и не без ошибок.
        Нынешнее руководство ему и в подметки не годится.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:42
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      В наше время наспех переученные менеджеры становятся министрами обороны...результаты такие же плачевные.
      В обоих случаях нельзя подпускать к таким делам людей не понимающих последствий своих деяний.

      В наше время вообще на посты ставят менахеров-однопартийцев с начальным управленческим образованием, а не грамотных с опытом работы инженеров-управленцев ! И так повсюду, увы...
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 10:47
        0
        Цитата: Starover_Z


        В наше время вообще на посты ставят менахеров-однопартийцев с начальным управленческим образованием, а не грамотных с опытом работы инженеров-управленцев ! И так повсюду, увы...

        А когда только создали атомные станции, где брали специалистов для них?
  3. Million
    Million Сегодня, 10:42
    +2
    Тогда плохая тенденция пошла людей, которые не имели отношения к атомной энергетике, ставить начальниками смен

    Нынче ситуация только ужудшилась.Такое происходит во всех сферах жизни.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:48
      -2
      Цитата: Million
      [
      Нынче ситуация только ужудшилась.Такое происходит во всех сферах жизни.
      Неужели? И сколько атомных станций взорвалось нынче?
    2. Oleg812spb
      Oleg812spb Сегодня, 11:00
      +1
      Нынче ситуация только ужудшилась.Такое происходит во всех сферах жизни.

      Типа этого:
      1. Million
        Million Сегодня, 11:08
        0
        Еще хуже,когда нас заменяют мигрантами.В наших больницах стало очень много гастарбайтеров работать врачами,хотя на русском еле говорят.
  4. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:49
    -1
    Может кому кощунство покажется, но тем не менее, это факт. Лучше конечно вообще без этого, но к этому всё равно шло, люди стали слишком беспечно относится к ядерной энергии, и эта катастрофа всё равно бы произошла. И можно сказать, повезло что во времена СССР. Когда были мощности сразу приступить к ликвидации, а заодно навести порядок в отрасли, на котором и сейчас держимся.
    А вот случись такая катастрофа в РФ и что? Замалчивание истинного положения дел, как на фукусиме, да крестные ходы?
  5. Arzt
    Arzt Сегодня, 10:49
    +1
    И кто там из смены не имел отношения к атомной энергетике? Директор станции Брюханов? Так он дома спал…
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:51
    +1
    Бвло бы неплохо если бы в подобных статьях рассказывали про аварии в других странах. Например в сше всю информацию тоталитарно закрывают. А в СССР наступила гласность вот и пережевываем.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: Гардамир
      Бвло бы неплохо если бы в подобных статьях рассказывали про аварии в других странах. Например в сше всю информацию тоталитарно закрывают. А в СССР наступила гласность вот и пережевываем.

      Так у них начали взрываться атомные станции еще раньше. И надо было учиться на их ошибках...
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:19
    0
    ВО! Что это за информационный мусор?
    Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС - это человек, благодаря которому многие остались живы, и ещё большее число людей сохранили здоровье. Ценой жизней и здоровья тех самых ликвидаторов.
    Но...
    Ставший в последствии специалистом-ядерщиком 37 лет спустя говорит о том, что к аварии привело безграмотное действие упопвленцев, приводя в пример начальника смены...