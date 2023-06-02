Глава Госдепа: Вашингтон не хотел бы насильственного свержения власти в России

Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки

Американские власти якобы желают, чтобы РФ была безопасной и процветающей страной. Ведь Америка для России – вовсе не враг. По крайней мере, в Вашингтоне не хотят, чтобы россияне воспринимали американцев как врагов.Такое заявление сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен в своей речи, произнесенной им в ходе мероприятия в мэрии Хельсинки, организатором которого является Финский институт международных отношений.- сказал американский госсекретарь.Он заявил, что последние три десятилетия Вашингтон старался поддерживать с Москвой стабильные контакты и сотрудничал по целому ряду вопросов. И сегодня Вашингтон, утверждает Блинкен, не хотел бы насильственного свержения власти в России.Собственно, в 90-е годы прошлого столетия многие россияне, включая тех, кто находился в высших властных эшелонах, думали примерно так же. Вскоре большинство из них испытали сильное разочарование.Сейчас Вашингтон ведет активную работу среди российской оппозиции, в том числе и через своих дипломатических работников, агитируя ее предпринимать шаги для свержения действующей власти.По словам главы Госдепа, Соединенный Штаты готовы поддержать любые инициативы, которые подтолкнули бы Киев и Москву сесть за стол переговоров.Стоит напомнить, что с сегодняшнего дня Вашингтон прекращает информировать российских представителей о состоянии и количестве вооружений, о которых идет речь в договоре СНВ-3.