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Глава Госдепа: Вашингтон не хотел бы насильственного свержения власти в России

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Глава Госдепа: Вашингтон не хотел бы насильственного свержения власти в России

Американские власти якобы желают, чтобы РФ была безопасной и процветающей страной. Ведь Америка для России – вовсе не враг. По крайней мере, в Вашингтоне не хотят, чтобы россияне воспринимали американцев как врагов.

Такое заявление сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен в своей речи, произнесенной им в ходе мероприятия в мэрии Хельсинки, организатором которого является Финский институт международных отношений.

Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки

- сказал американский госсекретарь.

Он заявил, что последние три десятилетия Вашингтон старался поддерживать с Москвой стабильные контакты и сотрудничал по целому ряду вопросов. И сегодня Вашингтон, утверждает Блинкен, не хотел бы насильственного свержения власти в России.


Собственно, в 90-е годы прошлого столетия многие россияне, включая тех, кто находился в высших властных эшелонах, думали примерно так же. Вскоре большинство из них испытали сильное разочарование.

Сейчас Вашингтон ведет активную работу среди российской оппозиции, в том числе и через своих дипломатических работников, агитируя ее предпринимать шаги для свержения действующей власти.

По словам главы Госдепа, Соединенный Штаты готовы поддержать любые инициативы, которые подтолкнули бы Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Стоит напомнить, что с сегодняшнего дня Вашингтон прекращает информировать российских представителей о состоянии и количестве вооружений, о которых идет речь в договоре СНВ-3.
Использованы фотографии:
Госдепартамент США
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:36
      +1
      Глава Госдепа: Вашингтон не хотел бы насильственного свержения власти в России

      Вашингтон может и не хочет насильственного свержения власти в России, а вот политические элиты и власти Вашингтона об этом только и мечтают.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:34
    +2
    . Соединенный Штаты готовы поддержать любые инициативы, которые подтолкнули бы Киев и Москву сесть за стол переговоров.

    Вот она, главная цель этого "откровения Блинкена". Англосаксам верить нельзя. Спят и видят как бы привести либералов к власти
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:36
    0
    Цитата: Глава Госдепа
    Вашингтон не хотел бы насильственного свержения власти в России

    волк в овечей шкуре, главное не заиграйтесь матрасы
  4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 16:36
    0
    Может не в тему, но по моему украинский конфликт должен завершиться разгромом Великобритании.
  5. brodyaga
    brodyaga Сегодня, 16:37
    0
    Во свистит ковбой, аж заслушаешся.