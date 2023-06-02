Немецкая пресса: Отставные офицеры ВВС ФРГ могут участвовать в разработке военной операции Китая против Тайваня

В Министерстве обороны Германии обеспокоены высокой вероятностью разглашения государственных тайн и военных секретов бывшими офицерами немецких военно-воздушных сил, которые сейчас работают инструкторами в Китае. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на военное министерство.Немецкая пресса утверждает, что в настоящее время в Китае находится несколько бывших военных летчиков ВВС ФРГ. Они работают на Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК), трудоустроившись через подставную фирму Lode-Tech.Издание напоминает, что владельца фирмы Су Бина еще в 2016 году задерживали в США по обвинению в шпионаже на Китай. Но затем его обменяли на канадцев – мужа и жену, которых задержали в Китае, сочтя шпионами.В официальном ответе Минобороны ФРГ на запрос издания сообщается, что Китай пытается вербовать бывших военных летчиков Германии и других стран НАТО для работы инструкторами своих ВВС. В Китае летчикам обещают большие зарплаты.Немецкое военное ведомство считает, что офицеры-отставники не просто будут учить китайских летчиков управлять истребителями, но и расскажут китайским военным различные секреты, включая данные технического характера и тактику воздушного боя военных авиаций НАТО.Издание Spiegel отмечает, что китайских летчиков готовят на военном аэродроме Цицикар, недалеко от границы с Российской Федерацией. Немецкие спецслужбы заявляют о высокой вероятности участия отставных летчиков ВВС ФРГ в разработке воздушной части сценариев предстоящего нападения Китая на Тайвань.Сколько находится в Китае немецких пилотов, не сообщается, но известно, что их зарплаты в разы превосходят военные пенсии офицеров бундесвера.