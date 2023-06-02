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Немецкая пресса: Отставные офицеры ВВС ФРГ могут участвовать в разработке военной операции Китая против Тайваня

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Немецкая пресса: Отставные офицеры ВВС ФРГ могут участвовать в разработке военной операции Китая против Тайваня

В Министерстве обороны Германии обеспокоены высокой вероятностью разглашения государственных тайн и военных секретов бывшими офицерами немецких военно-воздушных сил, которые сейчас работают инструкторами в Китае. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на военное министерство.


Немецкая пресса утверждает, что в настоящее время в Китае находится несколько бывших военных летчиков ВВС ФРГ. Они работают на Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК), трудоустроившись через подставную фирму Lode-Tech.

Издание напоминает, что владельца фирмы Су Бина еще в 2016 году задерживали в США по обвинению в шпионаже на Китай. Но затем его обменяли на канадцев – мужа и жену, которых задержали в Китае, сочтя шпионами.

В официальном ответе Минобороны ФРГ на запрос издания сообщается, что Китай пытается вербовать бывших военных летчиков Германии и других стран НАТО для работы инструкторами своих ВВС. В Китае летчикам обещают большие зарплаты.

Немецкое военное ведомство считает, что офицеры-отставники не просто будут учить китайских летчиков управлять истребителями, но и расскажут китайским военным различные секреты, включая данные технического характера и тактику воздушного боя военных авиаций НАТО.

Издание Spiegel отмечает, что китайских летчиков готовят на военном аэродроме Цицикар, недалеко от границы с Российской Федерацией. Немецкие спецслужбы заявляют о высокой вероятности участия отставных летчиков ВВС ФРГ в разработке воздушной части сценариев предстоящего нападения Китая на Тайвань.

Сколько находится в Китае немецких пилотов, не сообщается, но известно, что их зарплаты в разы превосходят военные пенсии офицеров бундесвера.
Использованы фотографии:
ВВС Германии
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2 комментария
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 16:36
    0
    офицеры-отставники не просто будут учить китайских летчиков управлять истребителями

    Какими истребителями научат управлять немецкие лётчики?
    СУ-27 и их клонами? А они сами то умеют?
    Если европейскими или американскими самолётами, то как говорится, на фига козе баян?
    И так понятно зачем их вербуют.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:39
    0
    Написано же: в разработке сценариев , ну и тактике боя.