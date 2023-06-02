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Госсекретарь США пообещал Украине помочь в создании «армии будущего»

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Госсекретарь США пообещал Украине помочь в создании «армии будущего»

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в очередной раз продемонстрировал позицию Вашингтона по украинскому конфликту. Он заявил, что все предложения о мире без вывода российских войск принимать нельзя, а Украине следует заниматься строительством мощных вооруженных сил.


Любые переговоры в текущей ситуации, то есть с сохранением границ по линии фронта, по утверждению главы Госдепа, приведут лишь к тому, что Россия будет укреплять свои позиции и затем предпринимать новые атаки против Украины. Поэтому Запад и вооружает киевский режим, чтобы иметь возможность затягивать конфликт и далее.

Госсекретарь США пообещал Украине помочь в создании «армии будущего». Энтони Блинкен пояснил в своем выступлении, что он подразумевает под модернизацией украинских вооруженных сил.

Это означает - современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники

- заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, Блинкен дал понять, что из Украины Соединенные Штаты планируют строить мощную «Анти-Россию», вкладывая в это дело огромные средства. Фактически Украину уже превратили в «страну-наемника», единственный смысл существования которой сводится к боевым действиям против России в интересах Запада. С таким настроем американского руководства не стоит и сомневаться в том, что Украина может получить и авиацию, и дальнобойные ракеты американского производства, и иные возможности, которыми еще не обладает.
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18 комментариев
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  1. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 16:51
    +3
    Так и представил себе стадо терминаторов с трезубами, в жовто-блакитной броне и все с одинаковыми идиотскими рожами Блинкина.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:05
      +5

      Госсекретарь США пообещал Украине помочь в создании «армии будущего»

      Ещё один проходимец обещает, что женится на Украине winked
      Эй, Украина, скоро... утро и вино заканчивается fool
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:17
        +3
        Цитата: Теренин
        обещает, что женится на Украине

        и чего я только на тебе не обещал
        1. Borik
          Borik Сегодня, 17:34
          +1
          Госсекретарь США пообещал Украине помочь в создании «армии будущего»

          И пообещал он клоуну что его армия будет выглядеть как имперские штурмовики из Звёздных войн.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 16:52
    0
    а вот это уже чистая фантазия, армия будущего стоит не один десяток миллиардов
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:02
      +5
      Хм..Да ради противостояния России нарисовать несколько десятков миллиардов,ну ни сколько не жалко.Вор,и потолок госдолга как раз подняли
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 17:12
        +2
        А вариантов нет, свою промку на экспорт загнали в попу, за овердофига никто не берет-аналогов полно, ширпотреб рулит на экспорт а этого у штатов нет и небудет(жить дорого багато привыкли и за ложку риса а именно ложку а не миску как у китайцев-работать 24/7 не будут. И как жить то полосатикам? Только рисовать пока берут
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:06
      +5
      Цитата: incoggnoto
      а вот это уже чистая фантазия, армия будущего стоит не один десяток миллиардов

      Судя по тратам, США её уже несколько раз создали winked
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:53
    +3
    Бандера будет рад - к той "подземной армии ",которая есть в его распоряжении добавится еще и "армия будущего" , созданная американцами из последних украинцев.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:17
      +3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Бандера будет рад - к той "подземной армии ",которая есть в его распоряжении добавится еще и "армия будущего" , созданная американцами из последних украинцев.

      А, как всё красиво начиналось winked ... безвиз, труселя под пейсы, зарплата по пять тыс евро, потом - пирожки, небесная сотня, безнаказанная стрельба по ДЛНР... затем - киборги, гвардия наступления... сейчас - "красивые" от прапоров гектары новых кладбищ по всей Украине...
      Это what сколько-же дури нужно слопать, чтобы любыми путями попасть к бандере!? fool
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:00
    +4
    Нам не оставляют иного выбора, кроме, как уничтожить нацисткую Украину до того, как такая армия будет создана.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:08
    +1
    Ага, в будущем,когда наш кидок украинцев закончится и все забудется, мы вернемся и создадим вам армию будущего, но это не сейчач когда вам нада, а в будущем, когда это будущее будет.
    В общем, дердитесь,мы с вами, пламенный привет, но пасаран и гей ки чпоки. Адью.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 17:09
    +1
    Нацистскую свинью готовят на убой. Её кормят, холят и обнадеживают на вечную прозападную жизнь. Ничего не поменялось. Мясник знает свое дело. Свинья - то сдохнет, а вот как быть нам с Мясником?!..
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 17:12
    0
    Госсекретарь США пообещал Украине помочь в создании «армии будущего»

    Обещать не значит жениться. request
    Сама-то Окраина ещё будет? Вот в чём вопрос. lol
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:14
    +1
    Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен
    . Болтун, с которым нормальные, порядочные люди общаться не хотят... нашол подходящие уши, а лапшу вешать на них, это он мастер...
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:16
    +2
    Госсекретарь США пообещал Украине помочь в создании «армии будущего»
    сейчас выдадут шумерам световые мечи
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:03
      +1
      Ну да. Дарт вейдер-то у них есть. Ток меча светового не хватает.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:35
    +1
    ну это их фантазия а пока сша дает и управляет всем в укррр