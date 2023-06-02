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Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ под Марьинкой и взяли пленных

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Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ под Марьинкой и взяли пленных

Примеры мужества, стойкости и умелой боевой работы российских военных в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ Министерство обороны освещает практически каждый день. Сегодня стало известно об очередном впечатляющем подвиге российских бойцов.


Российский военнослужащий Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Лис» рассказал журналистам, как они вместе с товарищем (позывной «Тэд») после нескольких часов боя не только взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой, но и сохранили жизни четырем украинским солдатам, уговорив их сдаться в плен.

По словам бойца, их взвод занимал позиции на одном из участков марьинского направления. Ему и второму военнослужащему было поручено подавить опорный пункт ВСУ, из которого противник вел плотный огонь по нашим. Выполнить приказ оказалось непросто, бой длился около четырех часов. При этом, обстреливая опорник, наши солдаты вели переговоры с обороняющимися украинцами, пытаясь уговорить их сдаться.

Мы не совсем понимали, сколько их там

— цитирует слова Лиса РИА Новости.

Примерно через три часа ожесточенной перестрелки Лис, назначенный старшим этой небольшой штурмовой группы, отослал сослуживца за пополнением боекомплекта. Сам он продолжал обстрел опорника, не позволяя противнику покинуть его. В какой-то момент по опорному пункту прилетели мины, выпущенные со стороны ВСУ. Наш боец предположил, что обороняющиеся украинцы вызвали огонь на себя. Хотя, не исключено, что их командование решило ликвидировать своих, дабы не допустить сдачи в плен.

К окончанию четвертого часа сражения один из бойцов ВСУ все-таки принял решение сдаться. После чего Лис и Тэд сумели занять позиции врага, взяв в плен еще трех украинских военнослужащих. Об успешном выполнении задания наши штурмовики доложили командованию, к ним для транспортировки военнопленных ВСУ был направлен бронетранспортер.

В пресс-службе группировки «Юг» журналистам сообщили, что готовятся документы о предоставлении двух отличившихся российских бойцов к награде.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:08
    +2
    Нв,молодцы парни.ГШ надо пример брать.Пример инициативы и мужества
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 17:56
      +1
      Не надоело чушь писать? Я понимаю что на пенсии заняться нечем. Какой пример? Идиотизма??? За такие приказы по суд нужно отдавать! Два бойца штурмуют опорник противника (((
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:11
    +15
    Парни конечно кремень, но подобный приказ наводит на мысли, отправить двоих на опорный пункт врага. Гениально.
    Ему и второму военнослужащему было поручено подавить опорный пункт ВСУ
    Мы не совсем понимали, сколько их там
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:15
      +8
      Да, странноватый текст. Много вопросов возникает, непонятки, нестыковки...
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:23
      -1
      Цитата: Trapp1st
      Парни конечно кремень, но подобный приказ наводит на мысли

      Есть такие отмороженные, которые боевую секут на интуитивном уровне. И скорее всего было понимание что опорник можно взять "на понт". А что бы не подставлять командира или выгородить, было сказанно про приказ. Склонен думать что Лис сам отпросился у командира, мелькал он уже на кадрах у кого то. Отвязанный парень. Если это он конечно.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 17:43
      0
      .......сохранили жизни четырем украинским солдатам, уговорив их сдаться в плен.

      Кому они нужны ? Зачем эти уговоры. Там все военные преступники, подлежащие уничтожению и точка.
    4. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 17:44
      0
      Подавить и захватить это 2 разные вещи. Я как ротный со свом корректировщиком мог душманить опорник с несколькими десятками человек не дав высунуться. А за мной был контрснайпер уже. Мы с Тамарой ходим парой - у нас нашу связку пацаны называли из 2х снайперских пар. А то что украинцы сдались - пацаны с задачей справились более чем! good
      З.Ы. 2я чечня. Пока езще не рассеили за недостатком живой силы и коробок и так действовали
    5. Konnick
      Konnick Сегодня, 18:23
      0
      Парни конечно кремень, но подобный приказ наводит на мысли, отправить двоих на опорный пункт врага. Гениально

      Это серии фронтовых мифов, блогерам от СВО не хватает новостей, вот они и сочиняют.
      Лис...Тэд...ни имени, ни фамилии, ни части. Четыре часа...
      Это как Рауль Карел, бывший секретарь доктора Геббельса описал гибель 2-й роты полка СС Дер Фюрер в рукопашном бою который длился два часа...а по нашим документам эту роту в ночной атаке под Ржевом во Фролово на правом берегу Волги в феврале 42-го уничтожили обозники и химики одного из наших стрелковых полков. Два часа рукопашного боя, что не сутки, максимум 5 минут.
  3. JD1979
    JD1979 Сегодня, 17:23
    0
    Какой лютый бред происходит на украине...
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 17:25
    0
    А почему не один наш боец захватил laughing , или не кому воевать? am
  5. Million
    Million Сегодня, 17:37
    -1
    Молодцы ребята! Проявили смекалку!Достойны награды!
    1. Million
      Million Сегодня, 18:16
      0
      бандеровцы минусуют.Видимо,их здесь много развелось
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:45
    +2
    Ему и второму военнослужащему было поручено подавить

    Это что, игра "Зарница"? С каких это пор бойцам "поручают", а не приказывают.
    Или это журналюга "от ЕГЭ" немного перепутал?