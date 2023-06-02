Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ под Марьинкой и взяли пленных

Примеры мужества, стойкости и умелой боевой работы российских военных в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ Министерство обороны освещает практически каждый день. Сегодня стало известно об очередном впечатляющем подвиге российских бойцов.
Российский военнослужащий Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Лис» рассказал журналистам, как они вместе с товарищем (позывной «Тэд») после нескольких часов боя не только взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой, но и сохранили жизни четырем украинским солдатам, уговорив их сдаться в плен.
По словам бойца, их взвод занимал позиции на одном из участков марьинского направления. Ему и второму военнослужащему было поручено подавить опорный пункт ВСУ, из которого противник вел плотный огонь по нашим. Выполнить приказ оказалось непросто, бой длился около четырех часов. При этом, обстреливая опорник, наши солдаты вели переговоры с обороняющимися украинцами, пытаясь уговорить их сдаться.
Мы не совсем понимали, сколько их там
— цитирует слова Лиса РИА Новости.
Примерно через три часа ожесточенной перестрелки Лис, назначенный старшим этой небольшой штурмовой группы, отослал сослуживца за пополнением боекомплекта. Сам он продолжал обстрел опорника, не позволяя противнику покинуть его. В какой-то момент по опорному пункту прилетели мины, выпущенные со стороны ВСУ. Наш боец предположил, что обороняющиеся украинцы вызвали огонь на себя. Хотя, не исключено, что их командование решило ликвидировать своих, дабы не допустить сдачи в плен.
К окончанию четвертого часа сражения один из бойцов ВСУ все-таки принял решение сдаться. После чего Лис и Тэд сумели занять позиции врага, взяв в плен еще трех украинских военнослужащих. Об успешном выполнении задания наши штурмовики доложили командованию, к ним для транспортировки военнопленных ВСУ был направлен бронетранспортер.
В пресс-службе группировки «Юг» журналистам сообщили, что готовятся документы о предоставлении двух отличившихся российских бойцов к награде.