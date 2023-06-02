Администрация США пообещала сделать ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений

В настоящее время США не видят необходимости в наращивании своего ядерного арсенала до того уровня, который бы демонстрировал количественное превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По утверждению представителя Белого дома, США делают ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений. При этом Вашингтон выражает готовность следовать тем количественным ограничениям ядерных вооружений, которые были прописаны в ДСНВ, до тех пор, пока Россия ведет себя аналогичным образом.Кроме того, США пообещали по-прежнему уведомлять российскую сторону о пусках межконтинентальных баллистических ракет и учениях ядерных сил. То есть, в сложившейся глобальной военно-политической ситуации определенные контакты между Вашингтоном и Москвой, в том числе и в военной сфере, сохраняются.Однако ранее в Государственном департаменте США сообщали, что с 1 июня прекратилась передача российской стороне информации о статусе и местонахождении стратегических вооружений, которые подпадали под действие ДСНВ.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня отметил, что общение между США и Российской Федерацией по вопросу о ДСНВ осуществляется по дипломатическим каналам и не стал более подробно отвечать, направив журналистов с вопросами по этому поводу в министерство иностранных дел.