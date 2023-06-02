Военное обозрение
Войти Регистрация

Администрация США пообещала сделать ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений

18
Администрация США пообещала сделать ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений

В настоящее время США не видят необходимости в наращивании своего ядерного арсенала до того уровня, который бы демонстрировал количественное превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.


По утверждению представителя Белого дома, США делают ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений. При этом Вашингтон выражает готовность следовать тем количественным ограничениям ядерных вооружений, которые были прописаны в ДСНВ, до тех пор, пока Россия ведет себя аналогичным образом.

Кроме того, США пообещали по-прежнему уведомлять российскую сторону о пусках межконтинентальных баллистических ракет и учениях ядерных сил. То есть, в сложившейся глобальной военно-политической ситуации определенные контакты между Вашингтоном и Москвой, в том числе и в военной сфере, сохраняются.

Однако ранее в Государственном департаменте США сообщали, что с 1 июня прекратилась передача российской стороне информации о статусе и местонахождении стратегических вооружений, которые подпадали под действие ДСНВ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня отметил, что общение между США и Российской Федерацией по вопросу о ДСНВ осуществляется по дипломатическим каналам и не стал более подробно отвечать, направив журналистов с вопросами по этому поводу в министерство иностранных дел.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:05
    +2
    Хм. Качество ядерного боеприпаса может быть только мощность и кво оного, усё, остальное лирика для биллов the.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:14
      0
      Ядерного арсенала. Например (цитата из Вики): В отличие от Р-36М, в концепции комплекса «Сармат» делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами противоракетной обороны (ПРО), а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО; заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых батарей. Вот он пример качества ядерного арсенала.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 17:32
      -1
      Цитата: evgen1221
      Хм. Качество ядерного боеприпаса может быть только мощность и кво

      Не мешай янкам пилить бюджет. "Случишь война а я в однобортном", а денег то на сюртук и не хватит
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:07
    0
    Так не интересно,мы разве при СССР до первого договора СНВ предупреждали о своих пусках и где находятся МБР?
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 17:10
    +2
    Администрация США пообещала сделать ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений

    Против лома нет приёма. request
    Чем качество заменит количество?
    Вот к примеру.
    Прилетает ядрён-батон на пару - тройку десятков мегатонн и осуществляет воздушный подрыв над территорией супостата, за ним, вдогон летят ещё такие же "гостинцы" с приземлением.
    Что там от "качества останется? Выжженная пустыня и много угольков, в смысле не негров, а остатков от жителей.
    Всё, гейм как говорится овэ, игра окончена.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:14
      +1
      Цитата: К-50
      Прилетает ядрён-батон на пару - тройку десятков мегатонн

      Сейчас нет таких мощных боеголовок на стратегических ракетах, максимум 750-800 килотонн.
      Цитата: К-50
      Что там от "качества останется? Выжженная пустыня и много угольков, в смысле не негров, а остатков от жителей.

      Речь про прорыв ПРО видимо, под этим понимается качество, то есть ПРО можно количеством прорвать, или применить всякие планирующие боеголовки-глайдеры, настильную траекторию итд.
      1. К-50
        К-50 Сегодня, 17:21
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Речь про прорыв ПРО видимо

        Ну прилетит десяток-другой по 0,7 или 0,8 Мтс воздушным подрывом. Вся электроника в хлам, как военная, так и гражданская. Потом территория засевается "квадратно-гнездовым" методом.
        Результат тот же - пустыня и угольки. Уж для этого у нас "добра" хватит, ещё и их союзникам отмеряем полной мерой, чтобы не обиделись, что их обнесли. lol
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:10
    0
    И какое у них качество? Минитмен-3 с 1970 года, Трайдент-2 с 1990 года, ракеты воздух-земля AGM-86 ALCM с 1981 года на вооружении.
  5. KCA
    KCA Сегодня, 17:15
    0
    Где и как США будут развивать ядерные заряды, не, ну на суперкомпьютерах они смогут смоделировать даже круче нас, а вот собирать будут где и из чего? Из U235 из России? Pu239 наработают? Пилите Шура, пилите, они золотые, в штатах нет обогащения урана, с тех пор как у них 300 центрифуг разорвались, выделять из отработки плутоний тоже не можут
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:17
      0
      Цитата: KCA
      Из U235 из России? Pu239 наработают?

      Если не ошибаюсь в Австралии крупнейшие залежи урана.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 17:48
        0
        А толку? В урановой руде содержание U235 0,91% максимум, нужны обогатительные комбинаты, ихов нет, в США совсем, да и сколько там в Австралии залежей руды, накласть, 90% реальной добычи контролирует Росатом, открыто или посредственно, или явно, или через цепочку хозяева Росатом
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:21
      +1
      300 центрифуг разорвались, выделять из отработки плутоний тоже не можут
      Плутоний отделяют химическими методами ввиду отличия его химических свойств от урана.
    3. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 17:56
      0
      выделять из отработки плутоний тоже не можут

      В 1993 году был подписан договор «Гора-Черномырдина», благодаря которому Россия передала США 500 тонн обогащенного оружейного плутония в качестве топлива для американских АЭС. При этом в рамках того же договора наша страна в течение последующих лет отдала США еще 14446 тонн низкообогащенного урана.

      Где-где. В ̶К̶а̶р̶а̶г̶а̶н̶д̶е̶ России.
      Что бы Борьке-алкашу и Витьке-грамотею земля стекловатой.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:17
    0
    В настоящее время США не видят необходимости в наращивании своего ядерного арсенала до того уровня,
    . А до кокого такого?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:26
    -1
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Цитата: К-50
    Прилетает ядрён-батон на пару - тройку десятков мегатонн

    Сейчас нет таких мощных боеголовок на стратегических ракетах, максимум 750-800 килотонн.
    Цитата: К-50
    Что там от "качества останется? Выжженная пустыня и много угольков, в смысле не негров, а остатков от жителей.

    Речь про прорыв ПРО видимо, под этим понимается качество, то есть ПРО можно количеством прорвать, или применить всякие планирующие боеголовки-глайдеры, настильную траекторию итд.

    Вообще-то, точных данных по мощности российских боеголовок нет в природе. Темна история сия: да, те что летят по баллистической траектории имеют мощность от 100 до 800 кт, но есть и 2 мт, это та, что стоит на Авангарде. Кромн всего прочего есть ещё и Посейдон, там тоже заявлено 2 мт, но темнят они, так как для получения должного эффекта ( мегацунами ) поболе надо.
  8. Юра
    Юра Сегодня, 17:26
    +1
    Администрация США пообещала сделать ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений
    Ну и куда больше, когда его у них и так больше чем дофига.
  9. Комментарий был удален.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:50
    +1
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Сейчас нет таких мощных боеголовок на стратегических ракетах, максимум 750-800 килотонн.

    Лейтенант запаса знает государственные и военные тайны страны и не стесняется их разглашать? "Не верю"©.
    А поэтому не надо писать о том, чего не знаешь. recourse
    ©К.Станиславский
  11. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 18:00
    -1
    Да американские стратегические ракетоносители разработки 1960х годов, и производства 1970-80х годов настолько устарели, что наверное больше опасности составляют для самих США в случае их запусков.
    Видели мы как их суперсовременные противоракеты разлетаются по всему Киеву.
    Боязно даже представить сколько их Минитмэнов смогут просто выйти из шахт, а сколько из вышедших так же красиво будут падать на территории самих США, по примеру противоракет от Патриотов в Киеве.
    Тут поневоле задумаешься о качестве, а не о количестве ядерного оружия.