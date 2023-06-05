Принятие на вооружение, серийное производство и эксплуатация в войсках. Успехи винтовки СВЧ

Винтовка СВЧ под патрон 7,62х54 мм R
Российская армия получает новую снайперскую винтовку, призванную дополнить, а в перспективе и заменить заслуженную СВД. Перспективная винтовка СВЧ конструкции А. Чукавина справилась со всеми испытаниями, готовится к принятию на вооружение и уже производится серийно. Теперь концерну «Калашников», разработавшему новое оружие, предстоит выйти на требуемые темпы производства и обеспечить запланированное перевооружение.
Последние новости
26 мая концерн «Калашников» провел мероприятие, посвященное его последним разработкам в сфере стрелкового оружия. Основное внимание прессы и публики, по понятным причинам, привлекла презентация обновленного автомата АК-12 обр. 2023 г. Кроме того, концерн продемонстрировал новый пистолет-пулемет ППК-20 и снайперскую винтовку СВЧ серийного производства.
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников отметил, что изделие СВЧ уже принято на вооружение российской армии. Впрочем, вскоре пресс-служба организации уточнила текущее положение дел. По ее информации, винтовка пока официально не принята на вооружение, однако уже готовится соответствующее постановление правительства, которое будет принято в ближайшее время.
Концерн начал производство новых винтовок, и первые партии уже попали в войска. Военнослужащие эксплуатируют новые винтовки и присылают свои отзывы – в целом они остались довольны. При этом руководитель концерна напомнил, что отработка конструкции может продолжаться и после ее принятия на вооружение и в эксплуатацию.
Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев демонстрирует новые разработки. Слева - винтовка СВЧ
Сейчас основной задачей «Калашникова» в рамках проекта СВЧ является отработка серийного производства и выход на необходимые темпы. В конце апреля создатель винтовки Андрей Юрьевич Чукавин раскрыл основные планы такого рода. Он напомнил, что освоение серийного производства нового оружия является трудоемким процессом. Однако налаженное производство позволяет наращивать темпы в соответствии с поставленными задачами.
По итогам таких процессов объемы производства растут. В этом году производство винтовок СВЧ в несколько десятков раз превысит прошлогоднее. В следующем 2024-м концерн «Калашников» планирует выйти на темпы, соответствующие запросам заказчика в лице министерства обороны. Впрочем, точные числа назвать пока не могут.
Пока «Калашников» занимается запуском производство, государство отмечает заслуги создателей нового оружия. В марте 2023 г. указом президента начальник конструкторского бюро снайперского оружия Конструкторско-технологического центра концерна «Калашников» А.Ю. Чукавин был награжден орденом Александра Невского. Заслуженную награду вручили в мае, за несколько дней до презентации серийной винтовки и других изделий.
Перспективная замена
Будущая снайперская винтовка СВЧ разрабатывалась в середине десятых годов в качестве современной замены для заслуженной, но старой СВД. В новом проекте планировалось использовать современные материалы и решения, которые позволяли улучшить все основные характеристики оружия. Кроме того, с самого начала рассматривалась разработка нескольких модификаций винтовки под разные патроны.
Винтовку Чукавина впервые показали общественности в 2017 г. на форуме «Армия». Тогда же раскрыли основные положения проекта и ожидаемые характеристики. В дальнейшем СВЧ неоднократно демонстрировалась на различных выставках в России и за рубежом. К примеру, несколько недель назад ее показывали в Минске на выставке MILEX-2023.
Глава "Ростеха" С. Чемезов и А.Ю. Чукавин (справа) с заслуженной наградой
За несколько лет изделие СВЧ прошло стадию заводских испытаний и отработки конструкции. В начале 2021 г. стало известно, что винтовка вышла на этап государственных испытаний, которые определят ее дальнейшую судьбу. По известным данным, винтовка показала себя с лучшей стороны, в результате чего началась подготовка к производству и принятию на вооружение.
В ноябре 2022 г. Минобороны выдало концерну «Калашников» первый заказ на серийное производство винтовок СВЧ. Через несколько месяцев, в феврале 2023-го, руководство концерна сообщило об успешном запуске серии. Теперь предприятие принимает меры, направленные на рост производства в соответствии с ожидаемыми требованиями заказчика.
Ожидается, что в обозримом будущем серийные СВЧ начнут массово поступать в части российской армии и постепенно заменять имеющиеся СВД. Планируется ли полная замена наличных винтовок, и как долго может продлиться этот процесс, пока не уточнялось. Впрочем, на данный момент главной задачей является отработка производства и выход на необходимые объемы – это позволит решать любые производственные задачи и выполнять любые заказы.
Технические особенности
Изделие СВЧ представляет собой самозарядную винтовку для пехотных снайперов и в целом занимает ту же нишу, что и существующая СВД. При этом конструкция новой винтовки создана с учетом накопленного опыта, актуальных требований заказчика и т.д. Такой подход позволил повысить общие характеристики оружия, а также адаптировать его к современным условиям.
Неполная разборка винтовки. Кадр из видео о методах разработки
Сообщалось о разработке трех вариантов винтовки под разный патрон. Так, для российской армии предназначается базовая модификация, использующая боеприпас 7,62х54 мм R. Других заказчиков может заинтересовать вариант оружия под натовский патрон 7,62х51 мм. Также разработана увеличенная и усиленная версия винтовки, использующая более мощный боеприпас .338 Lapua Magnum.
СВЧ всех модификаций построена по т.н. гардинной схеме. Ствольная коробка и внутренние механизмы разделены на два агрегата, как у популярных изделий иностранной разработки. Верхний «ресивер» выполняется из металла и оснащается стволом, затвором и т.д. Его конструкция соответствует возникающим нагрузкам. Нижняя часть коробки не испытывает больших нагрузок, что позволило выполнить ее из полимера.
Общая длина оружия, в зависимости от установленной длины приклада, не менее 940 мм. Длина со сложенным прикладом – 730 мм. Масса без патронов – 4,3 кг. Проектом предусматривается использование стволов длиной от 410 до 565 мм.
Винтовка получила автоматику на основе отвода пороховых газов. Используется газовый поршень с коротким ходом, передающий энергию затворной раме. Затвор оснащен тремя боевыми упорами и запирает ствол путем поворота. Для работы в разных условиях, в т.ч. с применением дополнительных дульных устройств, предусмотрен газовый регулятор. Ударно-спусковой механизм имеет регулировку усилия и оснащен флажками предохранителя на обеих сторонах винтовки.
СВЧ под патрон .338 LM
СВЧ под отечественный 7,62-мм боеприпас использует стандартные магазины от СВД емкостью 10 патронов. Под два других боеприпаса пришлось разработать собственные магазины той же емкости.
Предусмотрена возможность установки различных прицельных приспособлений. Для этого по всей длине цевья и ствольной коробки проходит планка Пикатинни. На нее предлагается ставить как открытый прицел, так и различные оптические средства.
Прицельная дальность для основных модификаций СВЧ заявлена на уровне 1000-1200 м. Обеспечивается высокая точность. Так, при использовании специального снайперского патрона, кучность достигает 1 MOA – на дистанции 100 м это соответствует рассеиванию 30 мм.
Больше успехи
Таким образом, один из самых интересных отечественных проектов в области стрелкового оружия успешно приближается к желаемым результатам. Не так давно снайперская винтовка СВЧ справилась с испытаниями, после чего появился первый заказ на серийное производство, и началась подготовка документов для принятия на вооружение. Ожидается, что все оставшиеся процедуры завершатся в ближайшее время.
Некоторое количество винтовок СВЧ уже имеется в войсках. Они обеспечивают наработку опыта эксплуатации, а кроме того, снайперы помогают дальнейшему совершенствованию конструкции. В ближайшее время количество такого оружия в нашей армии увеличится в разы или даже в десятки раз, что позволит говорить о полноценном перевооружении.