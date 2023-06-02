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Губернатор Белгородской области: ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты региона

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Губернатор Белгородской области: ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты региона

Ситуация в Белгородской области остается довольно напряженной. О том, что происходит в настоящее время, в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


По словам регионального руководителя, ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты региона. В Шебекино из-за попавших снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах, но сейчас пожары уже ликвидированы силами местных пожарных расчетов.

Семь частных домовладений и две хозяйственные постройки, а также один автомобиль были повреждены в результате обстрела села Новая Таволжанка. Сейчас представители властей продолжают подомовой обход территории в населенном пункте.

Гладков отметил, что в селе Вязовое в Краснояружском районе осколки снаряда повредили сельскохозяйственные машины, а в селе Тишанка в Волоконовском районе была повреждена линия электропередачи. Сейчас там работают ремонтники аварийной службы.

В то же время, губернатор подчеркнул, что в пятницу в Шебекино было спокойнее, чем накануне, когда в городе упало более 850 снарядов. Но, отметил Гладков, возвращаться в Шебекино местным жителям пока нельзя. Разрешение на возвращение в город администрация области людям пока не дает. В Шебекино сейчас работают силы МЧС, полиция, другие силовые ведомства, одна из главных задач – не допустить проявлений мародерства в покинутых жителями домах.

Напомним, что в ночь на четверг Шебекинский городской округ, который и так активно обстреливался ВСУ, подвергся масштабной атаке. В результате были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры. Украинский режим показывает свою истинную сущность, нанося удары по мирному населению российского региона.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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13 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:18
    +1
    ну не пора ли РФ НАЧИНАТЬ ??????????????? как там Путин сказал мы ищё не начинали !!!!!!!!!!!! уже пора начинать !!!!!!!!!!!!!
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 17:52
      +2
      Вопрос, зачем России президент бросивший регионы России на произвол?
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:29
    +5
    Когда ДНР и ЛНР обстреливали (кстати - гораздо менее интенсивно, чем ныне) они просили о помощи Россию. Теперь ежедневно обстреливают территорию России - кого нам просить помочь?
  3. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 17:30
    +5
    Комментировать нечего.
    Только соболезновать погибшим, пострадавшим.
  4. Million
    Million Сегодня, 17:38
    +4
    Лучший человек России почему то молчит по этому поводу.Нечего сказать или в отпуске?
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:25
      0
      Цитата: Million
      Лучший человек России почему то молчит по этому поводу.Нечего сказать или в отпуске?

      Он сегодня Воробьёва нахваливает и обещает поддержку на выборах губернатора подмосковья.
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 17:39
    +3
    Где авиация? Столько стреляют, уже вряд ли 850 снарядов можно выпустить на ходу, сидят же где-то
  6. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:40
    +2
    Но, отметил Гладков, возвращаться в Шебекино местным жителям пока нельзя.

    Я не понял, там эвакуация, бегство, или людей из дома выгоняют?
  7. certero
    certero Сегодня, 17:42
    +4
    Давайте смотреть правде в глаза это не напряжённая обстановка это полный писец.
    Начинали с одного снаряда в месяц и уже это было ЧП А теперь дошли до 1.000 снарядов в один день.
    И вот если честно ни разу не читал о том что противнику было нанесено огневое поражение за обстрелы.
  8. certero
    certero Сегодня, 17:44
    +4
    Цитата: opuonmed
    ну не пора ли РФ НАЧИНАТЬ ??????????????? как там Путин сказал мы ищё не начинали !!!!!!!!!!!! уже пора начинать !!!!!!!!!!!!!

    Кто то ещё чему-то верит подобному?
    Правительство волнует невыполнение зерновой сделки они грозятся её приостановить до тех пор пока не будет запущен аммиакопровод до Одессы.
    Другими словами, правительство представляешь интересы крупного бизнеса об этом самом бизнесе заботиться. А что там у шебекинцов да какая разница...
    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 17:50
      0
      По моему это же правительство начало СВО. Те же люди . Почему вдруг заволновали сделки ?
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:52
      0
      я очень надеюсь что у РФ есть силы средства НАЧИНАТЬ иначе будет полный ппц ! и я надеюсь что начнут уже Пора просыпаться Путину ! без этого не какова крупного бизнеса не будет а будет тока прокладка которая отдает хозям бабло !!!!!!!!! это мое мнение у вас свое !!!!!!!!!!! когда придут враги не какова бизнеса уже не будет !
  9. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:47
    -4
    Лавочка под названием "60 минут" на канале "Россия-1"опять нагнетает психоз в прямом в эфире. Кстати тем самым работают в интересах противника, выкладывая видео эвакуации, поврежденных домов, и разгоняя панику. Это в некотором роде развединформация. Куда Контора смотрит? sad