Губернатор Белгородской области: ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты региона

Ситуация в Белгородской области остается довольно напряженной. О том, что происходит в настоящее время, в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам регионального руководителя, ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты региона. В Шебекино из-за попавших снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах, но сейчас пожары уже ликвидированы силами местных пожарных расчетов.Семь частных домовладений и две хозяйственные постройки, а также один автомобиль были повреждены в результате обстрела села Новая Таволжанка. Сейчас представители властей продолжают подомовой обход территории в населенном пункте.Гладков отметил, что в селе Вязовое в Краснояружском районе осколки снаряда повредили сельскохозяйственные машины, а в селе Тишанка в Волоконовском районе была повреждена линия электропередачи. Сейчас там работают ремонтники аварийной службы.В то же время, губернатор подчеркнул, что в пятницу в Шебекино было спокойнее, чем накануне, когда в городе упало более 850 снарядов. Но, отметил Гладков, возвращаться в Шебекино местным жителям пока нельзя. Разрешение на возвращение в город администрация области людям пока не дает. В Шебекино сейчас работают силы МЧС, полиция, другие силовые ведомства, одна из главных задач – не допустить проявлений мародерства в покинутых жителями домах.Напомним, что в ночь на четверг Шебекинский городской округ, который и так активно обстреливался ВСУ, подвергся масштабной атаке. В результате были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры. Украинский режим показывает свою истинную сущность, нанося удары по мирному населению российского региона.