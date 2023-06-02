В южных районах Косово тоже начались протесты сербского населения

Проживающие в анклавах на юге непризнанного Косово этнические сербы устроили массовые протесты в поддержку требований, выдвинутых соотечественниками на севере территории. В мирных протестах приняли участие тысячи сербов, проживающих в южных анклавах Грачанице и Штрпце, а также в поселке Горне-Кусце.Как сообщает портал Kosovo online, в северных муниципалитетах Звечан и Лепосавич продолжаются протесты этнических сербов, выступающих с требованием отозвать избранных, несмотря на бойкоты со стороны сербского населения, в апреле текущего года косовоалбанских представителей местных властей.Кроме того, протестующие требуют отвода спецподразделений полиции самопровозглашенной республики, в ходе столкновений с которыми пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих KFOR. Организаторы протестов также подчеркивают мирный характер акций.Военнослужащие контингента НАТО KFOR заранее окружили здания органов муниципального самоуправления укреплениями в виде рядов колючей проволоки, за которыми разместились оснащенные тяжелой экипировкой и бронеавтомобилями сотрудники косовоалбанской полиции.Глава правительства самопровозглашенного Косово Альбин Курти в ходе заседания непризнанного "парламента" республики заявил, что оказание поддержки, оказанной главам муниципалитетов спецподразделениями косовоалбанской полиции, были продиктованы существовавшей в этом необходимостью.