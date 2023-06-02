Военное обозрение
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В южных районах Косово тоже начались протесты сербского населения

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В южных районах Косово тоже начались протесты сербского населения

Проживающие в анклавах на юге непризнанного Косово этнические сербы устроили массовые протесты в поддержку требований, выдвинутых соотечественниками на севере территории. В мирных протестах приняли участие тысячи сербов, проживающих в южных анклавах Грачанице и Штрпце, а также в поселке Горне-Кусце.


Как сообщает портал Kosovo online, в северных муниципалитетах Звечан и Лепосавич продолжаются протесты этнических сербов, выступающих с требованием отозвать избранных, несмотря на бойкоты со стороны сербского населения, в апреле текущего года косовоалбанских представителей местных властей.

Кроме того, протестующие требуют отвода спецподразделений полиции самопровозглашенной республики, в ходе столкновений с которыми пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих KFOR. Организаторы протестов также подчеркивают мирный характер акций.

Военнослужащие контингента НАТО KFOR заранее окружили здания органов муниципального самоуправления укреплениями в виде рядов колючей проволоки, за которыми разместились оснащенные тяжелой экипировкой и бронеавтомобилями сотрудники косовоалбанской полиции.

Глава правительства самопровозглашенного Косово Альбин Курти в ходе заседания непризнанного "парламента" республики заявил, что оказание поддержки, оказанной главам муниципалитетов спецподразделениями косовоалбанской полиции, были продиктованы существовавшей в этом необходимостью.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Sgt. Joshua Dodds
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1 комментарий
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:48
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    Не мытьем так катаньем косовары пытаются сломать сербов с помощью натовцев.