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Украинские СМИ сообщают о запуске ракет «Искандер» из Белгородской области и взрывах в Харькове

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Украинские СМИ сообщают о запуске ракет «Искандер» из Белгородской области и взрывах в Харькове

Сейчас в Харьковской области слышны взрывы. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и местные паблики.


Взрывы в Харькове и его пригородах, как сообщают местные паблики, являются «мощными». Что именно взрывается, украинские СМИ не сообщают. Из-за жесткой цензуры киевского режима пресса вынуждена сильно ограничивать подачу информации.

Вероятно, удары наносятся по многочисленным объектам военного назначения, которые находятся в Харькове. Здесь исторически сосредоточена значительная часть украинской военной промышленности, сейчас ее мощности задействованы в ремонте поврежденной военной техники. В Харькове концентрируются и внушительные по численности украинские формирования, в том числе и перебрасываемые затем на Купянское направление и иные участки фронта.

Кроме того, украинские информационные ресурсы сообщили о запуске российских ракет якобы с территории Белгородской области. Утверждается, что ВС РФ запускают в сторону Харьковской области ракеты «Искандер».

Подтверждения этому со стороны российского военного ведомства не поступало. Поэтому речь может идти как об ответе ВС РФ за обстрелы региона, так и о целенаправленном дезинформировании с украинской стороны с целью оправдать удары по мирным населенным пунктам Белгородской области.

По мере появления подробностей ситуация с взрывами в Харькове прояснится, в том числе станут известны и последствия прилетов ракет, если они были.
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8 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 17:35
    +5
    Что именно взрывается, украинские СМИ не сообщают.

    Наверно кондиционеры взрываются. Это привет из Шебекино.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:40
    +3
    И покурили возле газовых баллонов.... yes
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 17:47
      0
      Старый советский анекдот. Американцы высадились на Луну и развернули банер "Cemel". Русские, как известно не высаживались, но баннер таки развернули "Министерство обороны СССР предупреждает. Куренье опасно для жизни"
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 17:44
    +3
    Все это конечно отлично, пусть земля горит под ногами у этих продажных гадов. Но, Харьков исконно русский город. Ясен пень там народишко запуган, но все таки. Что мешало им пойти по пути Донецка и Луганска?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:08
      +1
      lukash66 .....Что мешало им пойти по пути Донецка и Луганска?

      Отвечаю: местные элиты и их кураторы .
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:05
    +1
    Стрелять по харькову из белгородской области эскандером, как стрелять из миномёта за собственный бруствер или из снайперской винтовки стрелять в упор. Муть какая-то.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:13
      0
      Хорон ....Муть какая-то.

      Ну почему муть. Если речь идет об уничтожении крупных промышленных объектов, то другого и не надо. Время полета 1 мин, сбить проблематично, результат очевиден.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 18:17
        0
        Время полета 1 мин, сбить проблематично, результат очевиден.

        Дорого и накрывается малая площадь. Смерч накрывает большую площадь, дёшево, пусть сбивают.