Украинские СМИ сообщают о запуске ракет «Искандер» из Белгородской области и взрывах в Харькове

Сейчас в Харьковской области слышны взрывы. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и местные паблики.Взрывы в Харькове и его пригородах, как сообщают местные паблики, являются «мощными». Что именно взрывается, украинские СМИ не сообщают. Из-за жесткой цензуры киевского режима пресса вынуждена сильно ограничивать подачу информации.Вероятно, удары наносятся по многочисленным объектам военного назначения, которые находятся в Харькове. Здесь исторически сосредоточена значительная часть украинской военной промышленности, сейчас ее мощности задействованы в ремонте поврежденной военной техники. В Харькове концентрируются и внушительные по численности украинские формирования, в том числе и перебрасываемые затем на Купянское направление и иные участки фронта.Кроме того, украинские информационные ресурсы сообщили о запуске российских ракет якобы с территории Белгородской области. Утверждается, что ВС РФ запускают в сторону Харьковской области ракеты «Искандер».Подтверждения этому со стороны российского военного ведомства не поступало. Поэтому речь может идти как об ответе ВС РФ за обстрелы региона, так и о целенаправленном дезинформировании с украинской стороны с целью оправдать удары по мирным населенным пунктам Белгородской области.По мере появления подробностей ситуация с взрывами в Харькове прояснится, в том числе станут известны и последствия прилетов ракет, если они были.