Зеленский дал указание Генштабу ВСУ смоделировать сценарий затягивания конфликта с целью дождаться поставки самолётов перед наступлением

(...) мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. (...) Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления

Зеленский отказался отвечать на вопрос о контрнаступлении и его сроках, заданный журналистами на совместном брифинге с президентом Эстонии Аланом Карисом, прибывшим в Киев на переговоры.Украинскому президенту был задан вопрос, когда на Украине увидят давно анонсированное контрнаступление, на что Зеленский ответил, что не может назвать конкретные сроки, но оно начнется точно. По его словам, когда ВСУ начнут "освобождать оккупированные территории", это и будет контрнаступление.- приводит офис заявление президента Украины.Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Зеленский дал указание Генштабу ВСУ смоделировать сценарий затягивания конфликта с целью дождаться получения обещанных США истребителей. В офисе хотят знать, сколько ВСУ протянут, если перейдут к окопной войне, фактически - к обороне. В Киеве хотят получить как можно больше вооружений, в частности дальнобойных ракет и боевой авиации и только потом переходить в наступление.Как ранее сообщалось, руководство киевского режима рассчитывает, что все необходимые решения по поставкам самолетов и обучению пилотов будут приняты на очередном "Рамштайне", который пройдет в июне, а истребители поступят на вооружение уже к осени. Однако в США предупреждают, что быстро такие дела не делаются, передача истребителей - дело серьезное, необходимо подготовить инфраструктуру для них, обучить пилотов и технический персонал. Планы Киева о том, что истребители будут размещаться на аэродромах НАТО в соседних странах, в Вашингтоне назвали не выполнимыми. Базироваться самолеты будут на Украине.