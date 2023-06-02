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Зеленский дал указание Генштабу ВСУ смоделировать сценарий затягивания конфликта с целью дождаться поставки самолётов перед наступлением

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Зеленский дал указание Генштабу ВСУ смоделировать сценарий затягивания конфликта с целью дождаться поставки самолётов перед наступлением

Зеленский отказался отвечать на вопрос о контрнаступлении и его сроках, заданный журналистами на совместном брифинге с президентом Эстонии Аланом Карисом, прибывшим в Киев на переговоры.


Украинскому президенту был задан вопрос, когда на Украине увидят давно анонсированное контрнаступление, на что Зеленский ответил, что не может назвать конкретные сроки, но оно начнется точно. По его словам, когда ВСУ начнут "освобождать оккупированные территории", это и будет контрнаступление.

(...) мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. (...) Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления

- приводит офис заявление президента Украины.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Зеленский дал указание Генштабу ВСУ смоделировать сценарий затягивания конфликта с целью дождаться получения обещанных США истребителей. В офисе хотят знать, сколько ВСУ протянут, если перейдут к окопной войне, фактически - к обороне. В Киеве хотят получить как можно больше вооружений, в частности дальнобойных ракет и боевой авиации и только потом переходить в наступление.

Как ранее сообщалось, руководство киевского режима рассчитывает, что все необходимые решения по поставкам самолетов и обучению пилотов будут приняты на очередном "Рамштайне", который пройдет в июне, а истребители поступят на вооружение уже к осени. Однако в США предупреждают, что быстро такие дела не делаются, передача истребителей - дело серьезное, необходимо подготовить инфраструктуру для них, обучить пилотов и технический персонал. Планы Киева о том, что истребители будут размещаться на аэродромах НАТО в соседних странах, в Вашингтоне назвали не выполнимыми. Базироваться самолеты будут на Украине.
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9 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:42
    0
    Зеленский дал указание Генштабу ВСУ смоделировать сценарий затягивания конфликта с целью дождаться получения обещанных США истребителей.

    Повторить оборону Артемовска на примере другого города, потеряв еще тысяч сто л/с невозвратными. а там и новая авиация подоспеет под наше ПВО.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:59
      +3
      .....быстро такие дела не делаются,.....необходимо подготовить инфраструктуру для них, обучить пилотов и технический персонал.

      Думаю, что дело пока в самолетах. Пилоты уже обучаются, плюс наемники. А вот с базированием пока непонятно. Если будут взлетать с аэродромов стран-нато, это будет равносильно объявлению нам войны. Хотя негласно она уже вовсю идет.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:49
    +3
    Сколько бы они не затягивали конфликт, конец будет один.Только с еще большей гибелью мужского населения украины. Да и страна будет разрушена, и города, и села.
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:59
    +1
    Зеленский дал указание Генштабу ВСУ смоделировать сценарий затягивания конфликта с целью дождаться получения обещанных США истребителей.

    Честно сказать, вообще не понимаю этой фразы.
    То есть, если бы не это указание Зеленского, ВСУ объявило бы о капитуляции? Или они готовили массовое самоубийство, а Зеленский спутал ВСУ все карты?
    Больше на чушь похоже...
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:01
    +2
    Зеленский отказался отвечать ... на совместном брифинге с президентом Эстонии Аланом Карисом, прибывшим в Киев на переговоры.

    Почему и как Алани Карис прибыл в Киев на переговоры, его дело.
    Вопрос в том а почему он в Киеве жив?
    Все визитёры должны там и утилизироваться.
    Именно на территории Киева.
    Ну, чтобы не расширять сферу бодания.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:08
    0
    А России, для наступления тоже надо ждать поставок самолётов? Может, пока они ждут литаки, самим наступать? Если укроп дождётся всего обещанного (и необещанного) западом, нам будет ещё тяжелее. Надеюсь это понимают принимающие решения.
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:08
    0
    В Киеве хотят получить как можно больше вооружений, в частности дальнобойных ракет и боевой авиации и только потом переходить в наступление.

    Или с целью часть их забодать налево пополнив свой карман.
  7. Быков.
    Быков. Сегодня, 18:17
    0
    Какой хитрец! Шойгу не догадается, стопудово.
    Пока ждать будут, потеряют ещё больше чем получат.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:19
    0
    Цитата: frruc
    Если будут взлетать с аэродромов стран-нато, это будет равносильно объявлению нам войны

    Да и без этого есть уже десятки оснований считать, что НАТО объявили нам войну.
    Так что вопрос не в основаниях - они есть
    Вопрос в том, решатся ли наши принять эти основания, или будут старательно не замечать их