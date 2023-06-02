Американская пресса: Перед контрнаступлением ВСУ надо разминировать собственные минные поля

Контрнаступление ВСУ в текущей ситуации может привести к тому, что украинские военные начнут подрываться на своих же минах. Поэтому перед контрнаступлением ВСУ надо разминировать собственные минные поля. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.Ранее украинские формирования активно минировали районы у линии боевого соприкосновения, чтобы предотвратить российское продвижение. Теперь свои же минные поля станут преградой для анонсированного контрнаступления.Американская пресса советует украинским саперам действовать тихо, чтобы российские военные не замечали работ по разминированию и не обстреливали саперов, а также не получили информацию о предполагаемых направлениях ударов. Уже сейчас, пишет Washington Post, украинские саперы по ночам разминируют участки у линии фронта.Издание приводит слова командира инженерного подразделения одной из механизированных бригад ВСУ, который утверждает, что работы по разминированию скрытно ведутся уже несколько недель. Когда путь расчищают, устанавливают соответствующие знаки – освещенные, с лучами, которые указывают безопасную дорогу.Украинские боевики рассказали и о том, какие минные поля якобы делают российские военные. Саперы ВС РФ, по утверждению американской прессы, устанавливают одну линию противотанковых мин, затем линию противопехотных мин и мин-ловушек, а затем снова противотанковую линию. Сильнее всего заминирована линия боевого соприкосновения в Запорожской области, отмечает издание.Для прорыва минных полей украинским формированиям придется использовать специальную технику. У ВСУ сейчас есть машины УР-77 «Метеорит», переданная Западом техника, но ее недостаточно, отмечает американская пресса.