Зеленский объявил, что намерен «публично» бороться с обходящими антироссийские санкции странами

Есть, к сожалению, государства во всем мире и на Европейском континенте, которые... помогают обходить (антироссийские) санкции... Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции

То есть какая-то ерунда происходит

Президент Украины Владимир Зеленский открывает новый фронт, на котором он обещает лично и публично бороться со странами, которые не соблюдают введенные против России западные санкции. О начале новой кампании против РФ и «помогающих» ей государств Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, прибывшим сегодня с визитом в Киев.— заявил украинский президент, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.Зеленский выразил возмущение тем, что пока одни страны отдают чуть ли не последнее вооружение Украине и предпринимают титанические усилия по наращиванию производства ракет ПВО для Киева, другие фактически помогают Москве.— досадливо резюмировал президент Украины.Очевидно, что одной из первых стран, с которой намерен «публично бороться» украинский президент, станет Сербия. Во время вчерашнего посещения саммита Европейского политического сообщества в Молдавии Зеленский буквально на ходу атаковал президента этой страны Александра Вучича.Как рассказал после сербский лидер, за менее чем минуту общения его украинский коллега пытался убедить президента Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. На что получил твердый отказ и вынужден был ретироваться под недобрыми взглядами и характерным жестом одного из сопровождавших Вучича членов сербской делегации.Еще более сложно представить, как Зеленский собирается «бороться» с такими лидерами мировых держав, как президенты Турции и Ирана, а тем более председатель Китайской Народной Республики.