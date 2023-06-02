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Зеленский объявил, что намерен «публично» бороться с обходящими антироссийские санкции странами

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Зеленский объявил, что намерен «публично» бороться с обходящими антироссийские санкции странами

Президент Украины Владимир Зеленский открывает новый фронт, на котором он обещает лично и публично бороться со странами, которые не соблюдают введенные против России западные санкции. О начале новой кампании против РФ и «помогающих» ей государств Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, прибывшим сегодня с визитом в Киев.


Есть, к сожалению, государства во всем мире и на Европейском континенте, которые... помогают обходить (антироссийские) санкции... Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции

— заявил украинский президент, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.

Зеленский выразил возмущение тем, что пока одни страны отдают чуть ли не последнее вооружение Украине и предпринимают титанические усилия по наращиванию производства ракет ПВО для Киева, другие фактически помогают Москве.

То есть какая-то ерунда происходит

— досадливо резюмировал президент Украины.

Очевидно, что одной из первых стран, с которой намерен «публично бороться» украинский президент, станет Сербия. Во время вчерашнего посещения саммита Европейского политического сообщества в Молдавии Зеленский буквально на ходу атаковал президента этой страны Александра Вучича.

Как рассказал после сербский лидер, за менее чем минуту общения его украинский коллега пытался убедить президента Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. На что получил твердый отказ и вынужден был ретироваться под недобрыми взглядами и характерным жестом одного из сопровождавших Вучича членов сербской делегации.



Еще более сложно представить, как Зеленский собирается «бороться» с такими лидерами мировых держав, как президенты Турции и Ирана, а тем более председатель Китайской Народной Республики.

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11 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:12
    +3
    Чем он " бороться" собрался? Тем местом,которым на рояле играл?.. Недоразвитое недоразумение. Каков поп,таков,приход.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:25
      0
      Пора уже этого "гегемона" опустить головой в говно.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:15
    +2
    Что? После турне по Европе травки хватает? Ну скупи весь серый импорт. Толька так это побеждается. Зеля будешь должен за идею
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 18:17
    +1
    Вот там два мегаполитика встретились. Прощай европа и мир. Этим долбакам уже пора переходить на мейнстрим клоуна, ездить друг к другу в майках и штанах адидас. Не брить морду лица, проторить дорожку другую и лакирнуться соткой другой.))))
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 18:20
      +1
      Не! Смотреть фильм Павел Деревянко vs Вова Зеленский
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:18
    +4
    Это как? Деревянную саблю приготовил и влез на деревянного коня?
    Скоро с воплями в атаку пойдёт?
    Совсем свихнулся наркофюрер.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 18:23
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      Это как? Деревянную саблю приготовил и влез на деревянного коня?
      Скоро с воплями в атаку пойдёт?
      Совсем свихнулся наркофюрер.

      Так к нему Блинкин прискакал и сказал что надо на абордаж взять несогласные с ним страны.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:21
    +1
    Кокаинист запретит Китаю и Индии в 3 миллиарда человек закупать сырье и оружие из России? belay
    Забористую травку курнул Зеля.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:28
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Кокаинист запретит Китаю и Индии в 3 миллиарда человек закупать сырье и оружие из России?

      Пусть для начала пробует "ливерную колбасу" напрямую пнуть,
      а потом уж на КНР замахивается. hi
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 18:21
    0
    другие фактически помогают Москве.

    То есть какая-то ерунда происходит

    Можно начать со страны, которая по транзиту гонит вражеский газ в эропу.
  7. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:25
    0
    Вот что то, но набрехать это скоро чисто укр. чертой станет laughing Он сколько всего обещал, от стояния на коленях, до сегодняшнего дня