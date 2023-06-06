Немецкие 37–55-мм морские зенитные автоматы в годы Второй мировой

В начальный период Второй мировой зенитные подразделения вермахта и люфтваффе имели на вооружении зенитные орудия, которые по своим характеристикам соответствовали или даже превосходили артиллерийские системы аналогичного назначения в армиях других государств.
Однако с флотской зенитной артиллерией дела обстояли не так хорошо. Если ближнюю зону ПВО в кригсмарине обеспечивали весьма удачные 20-мм автоматы 2 cm FlaK C/30 и 2 cm FlaK C/38, то автоматических зениток более крупного калибра на палубах немецких кораблей к моменту начала активных боевых действий на море не имелось.
Надежды на зенитные установки Einh.LC/34, Ubts.LC/39 и Dopp.LC/30, в которых использовались 37-мм полуавтоматы 3,7 cm SK C/30, в полной мере не оправдались. Полуавтоматическая универсальная пушка 3,7 cm SK C/30 имела лучшую в своём калибре дальность прямого выстрела и очень высокую точность. Но даже спаренная установка давала практическую скорострельность около 60 выстр./мин, которая к тому же очень сильно зависела от уровня подготовки заряжающих. Кроме того, ручное досылание по одному патрону по сравнению с автоматическими установками того же калибра требовало большего числа людей, участвующих в процессе заряжения и подноски боеприпасов.
В итоге, несмотря на все достоинства (в том числе и высокую надёжность), выпуск 37-мм полуавтоматов 3,7 cm SK C/30 в 1942 году прекратили, и их место заняли адаптированные для флотских условий 37-мм и 40-мм зенитные автоматы, использовавшиеся до этого на суше.
37-мм автоматические зенитные установки
Пока в кригсмарине в калибре 37 мм единолично царствовал полуавтомат 3,7 cm SK C/30, зенитные подразделения вермахта и люфтваффе активно использовали 37-мм зенитки под патрон 37х263 мм. Пусть не столь мощные и точные, но гораздо более скорострельные.
В 1935 году начался выпуск 37-мм автоматического зенитного орудия 3,7 cm Flak 18 (Flugabwehrkanone 18), созданного концерном Rheinmetall Borsig AG на базе разработок швейцарской компании Solothurn Waffenfabrik AG.
37-мм автоматическое зенитное орудие 3,7 cm Flak 18 на огневой позиции
Конструкторы уделили большое внимание простоте обслуживания и ремонтопригодности зенитной пушки. В частности, в ней широко применялись безрезьбовые соединения. Автоматика работала за счет энергии отдачи при коротком ходе ствола. Стрельба велась с тумбового лафета, опиравшегося с помощью крестообразного основания на грунт. В походном положении орудие транспортировалось на четырехколесной повозке. Масса орудия в боевом положении 1 760 кг, в походном – 3 560 кг. Расчёт – 7 человек. Углы вертикального наведения: от –7° до +80°. В горизонтальной плоскости имелась возможность кругового обстрела. Приводы наведения двухскоростные. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям – 4 200 м.
Питание осуществлялось из 6-зарядных обойм с левой стороны приемника. Темп стрельбы – до 150 выстр./мин.
В боекомплект входили выстрелы: с осколочно-трассирующей, осколочно-зажигательной и осколочно-зажигательно-трассирующей гранатами, бронебойно-фугасный снаряд, а также подкалиберный бронебойно-трассирующий снаряд с твердосплавным сердечником. Бронебойно-трассирующий снаряд массой 680 г разгонялся в стволе длиной 2 106 мм до 800 м/с. На дальности 800 м при встрече под углом 60° такой снаряд мог пробить 25-мм броню средней твёрдости.
В целом 37-мм зенитное орудие 3,7 cm Flak 18 являлось вполне работоспособным и достаточно эффективным против самолётов на дальности до 2 000 м, и могло успешно действовать по легкобронированным наземным, а также морским целям и живой силе в пределах прямой видимости. Однако в войсках имелись нарекания на чрезмерную массу в транспортном положении, причиной чего являлась тяжелая и неудобная четырёхколёсная телега. Кроме того, орудие было весьма сложным и дорогим в производстве.
В 1936 году с использованием артиллерийской части 3,7 cm Flak 18 и нового лафета с двухколесной повозкой был создан зенитный автомат 3,7 сm Flak 36. В конструкцию артиллерийской части был введен гидравлический тормоз отката и салазки, по которым откатывался автомат.
3,7 сm Flak 36 в походном положении
Массу системы в боевом положении удалось уменьшить до 1 550 кг, а в походном – до 2 400 кг. При сохранении баллистических характеристик и скорострельности предыдущей модификации в пределах от –8° до + 85° увеличили углы вертикальной наводки. Баллистические характеристики и скорострельность орудия остались на прежнем уровне.
В 1937 году начался выпуск зенитных пушек 3,7 сm Flak 37. От предыдущей модификации эта модель внешне отличалась кожухом ствола, что связано с упрощением технологии производства. Главным же отличием стало введение нового прицела Sonderhänger 52 со счётно-решающим устройством. Управление огнём зенитной батареи осуществлялось при помощи дальномера Flakvisier 40. Благодаря этому удалось существенно повысить эффективность стрельбы на дистанциях близких к предельным.
В целом стоящие на вооружении 37-мм автоматы удовлетворяли предъявляемым требованиям. Однако при ведении огня по быстро перемещающимся воздушным целям было крайне желательно повысить боевую скорострельность. В связи с этим концерн Rheinmetall Borsig AG в 1943 году создал новую 37-мм буксируемую зенитную установку 3,7 сm Flak 43.
37-мм зенитная пушка 3,7 сm Flak 43 в музейной экспозиции
Угол возвышения ствола был доведён до 90°, а принцип работы автоматики артиллерийской части подвергся существенной переработке. Короткий ход ствола при отдаче совмещался с газоотводным механизмом, отпирающим затвор. Благодаря этому удалось совместить несколько операций и сократить время, необходимое на выполнение всех действий при производстве выстрела. Одновременно с повышением темпа стрельбы до 250 выстр./мин, за счёт внедрения эффективного пружинно-гидравлического демпфера получилось снизить отдачу и ударные нагрузки на станину орудия.
Длина ствола, боеприпасы и баллистика Flak 43 по сравнению с Flak 36 остались без изменений. Для повышения эффективности зенитного огня в качестве основной была принята наводка от единого прибора управления зенитным огнём. В то же время для использования вне зенитной батареи на 3,7 сm Flak 43 сохранены индивидуальные прицелы.
Для повышения практической скорострельности и длины непрерывной очереди, число выстрелов в обойме довели до 8 единиц. Одновременно с ростом боевой скорострельности удалось снизить вес. Масса орудия в боевом положении составила 1 300 кг, в транспортном – около 2 000 кг. Пушка перевозилась на одноосном подрессоренном прицепе, с пневматическим и ручным тормозами, а также лебедкой для опускания и поднимания пушки при переводе ее из походного положения в боевое и обратно.
Станины имели домкраты для выравнивания зенитной установки. Подъемный механизм секторный, с одной скоростью наводки. Поворотный механизм имел две скорости наводки. Балансировка качающейся части осуществлялась уравновешивающим механизмом со спиральной пружиной. С учётом опыта боевых действий 37-мм зенитка Flak 43 оснащалась стальным щитом с двумя откидными боковыми створками, что снижало уязвимость расчёта при отражении воздушных атак и обстреле с земли.
Спаренная 37-мм зенитная установка получила обозначение Flakzwilling 43. Артиллерийские автоматы располагались один над другим, причем люльки, на которых устанавливались автоматы, были связаны друг с другом тягой, образующей параллелограммное сочленение. Каждый автомат располагался в своей люльке и образовывал качающуюся часть, вращающуюся относительно своих кольцевых цапф.
37-мм спаренная зенитная установка Flakzwilling 43
Благодаря наличию индивидуальных для каждого автомата цапф, к минимуму было сведено влияние отдачи на качающуюся часть зенитной установки. Также было возможно использовать автоматы из одинарных установок без каких-либо переделок.
Спаренная 37-мм зенитная установка Flakzwilling 43 на огневой позиции
Масса Flakzwilling 43 по сравнению с Flak 43 возросла примерно на 40 %, а боевая скорострельность увеличилась почти в два раза.
В вермахте 37-мм буксируемые зенитные автоматы сводились в батареи по 6–9 орудий. В зенитной батарее люфтваффе, размещённой на стационарных позициях, могло быть до 12 таких пушек.
После того, как немецкие объекты стали подвергаться налётам британской авиации, командование кригсмарине запросило усиление ПВО военно-морских баз и артиллерийских батарей крупного калибра, расположенных на берегу. В 1940 году флоту было передано несколько десятков 37-мм зенитных автоматов, изначально предназначенных для сухопутных войск. Эти орудия в основном разместили на стационарных, хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях и железнодорожных платформах, что позволяло оперативно усиливать защиту крупных ВМБ, к которым были подведены железнодорожные ветки. В ходе войны береговые зенитные части кригсмарине, пусть и в меньших количествах, чем вермахт и люфтваффе, продолжали получать 37-мм скорострельные зенитные установки на сухопутных лафетах.
После знакомства с 37-мм автоматическими зенитными пушками и оценки их боевых возможностей немецкие адмиралы пришли к выводу о необходимости принять их на вооружение флота.
В 1942 году с использованием артиллерийской части 3.7 сm Flak 36 была создана зенитная пушка 3.7 cm Flak М42. В сентябре 1943 года новый автомат был принят на вооружение кригсмарине под обозначением 3.7-cm Flak М42 (встречается также обозначение 3.7-cm М/42), но поставки начались в конце 1943 года. Автомат с деталями, выполненными из стойких к коррозии сталей, и предназначенный в основном для размещения на подводных лодках, обрела обозначение 3.7 cm Flak M42U. В первую очередь новые одноствольные и спаренные 37-мм автоматы получали подводные лодки типа VII-C. В начале 1944 года началось поступление пушек M/42 на надводные корабли.
37-мм морская зенитная установка 3.7 cm Flak М42
С учётом морской специфики 37-мм артиллерийская часть установки размещалась на тумбе, обеспечивающей круговой обстрел. Масса установки в зависимости от варианта исполнения 1 320–1 370 кг. Диапазон вертикальной наводки: от –10° до +90°. По сравнению с сухопутной модификацией длина ствола увеличилась с 57 до 69 калибров (с 2 112 мм до 2 560 мм) и изменился шаг нарезки. Темп стрельбы достигал 180 выстр./мин, практическая скорострельность была вдвое меньше.
В отличие от сухопутных 37-мм зениток, имевших боковое заряжание, морские орудия заряжались обоймой сверху. Расчет установки: 4–6 человек. Для подноски боеприпасов привлекались другие члены экипажа. Частичную защиту расчёта от пуль и осколков во фронтальной проекции обеспечивал 8-мм стальной щит.
Щиты на установках для подводных лодок были снабжены шарнирами, чтобы их можно было складывать назад относительно стволов для уменьшения сопротивления воды.
Щиты установок надводных кораблей имели более сложную форму и не складывались. Кроме того, прицелы установок на подводных лодках имели герметичную конструкцию.
В морском автомате 3.7 cm Flak М42 использовался выстрел 37×248R. Вероятно, отказ от «сухопутного» боеприпаса 7×263B, используемого в зенитке 3.7 cm Flak 36, был связан с желанием снизить отдачу, улучшить точность стрельбы и надёжность. В боекомплекте имелись три типа снарядов: бронебойно-трассирующий, осколочно-трассирующий, осколочно-зажигательно-трассирующий.
37-мм патрон 37×248R с осколочно-трассирующим снарядом
Осколочно-трассирующий снаряд массой 0,635 г имел начальную скорость 845 м/с и содержал 26 г тротила. В конце войны снаряды этого типа для повышения фугасного и зажигательного эффекта стали снаряжать сплавом тротила с гексогеном, содержащим около 15 % алюминиевой пудры. Досягаемость по высоте при угле возвышения 85° составляла 4 400 м. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – около 3 000 м.
Первой тумбовой установкой с 37-мм автоматом M/42 была модель C/36. Вероятно, индекс С/36 указывает на использование в конструкции установки деталей другой установки обр.1936 года. Этот первый вариант применялся для тренировки расчетов и различных испытаний, на корабли и подводные лодки установка не поступала.
Первой серийной установкой с автоматом 3.7 cm Flak M42 стала одноствольная Ubts. LC/39, предназначенная для подводных лодок, при создании которой использовалось тумбовое основание одноствольного 37-мм полуавтомата SK C/30.
Вслед за установкой Ubts. LC/39 последовала одноствольная Flak LM/42 для размещения на надводных кораблях.
Одноствольная установка Flak LM/42 на эсминце Z-39
Для увеличения огневой мощи были созданы спаренные установки. Модель Ubts. Dop. LM/42 предназначалась для подводных лодок, а Dop. LM/42 – для надводных кораблей.
Спаренные установки Dop. LM/42 на носовой надстройке эсминца Z-39
В рамках программы Barbara, разработанной для усиления ПВО немецкого флота одноствольными и спаренными автоматами M/42, предусматривалось заменить большую часть 37-мм полуавтоматических орудий.
Спаренная установка Ubts. Dop. LM/42 на подводной лодке
В частности, на эсминцах предполагалось разместить не менее четырнадцати 37-мм автоматов, на миноносцах – до 6 стволов, на тральщиках планировалось иметь 1–2 установки, на подводных лодках 37-мм одноствольные или спаренные орудия должны были заменить полуавтоматы того же калибра.
Программа Barbara по перевооружению надводных кораблей была полностью реализована лишь на нескольких эсминцах и миноносцах, а на многие корабли устанавливалось то, что было в данный момент в наличии. Впрочем, некоторые подводные лодки получили 37-мм автоматические пушки сверх того, что изначально предусматривалось проектом.
После выхода Италии из войны в сентябре 1944 года трофеями немецких войск стали около двух сотен 37-мм зенитных автоматов 37 mm/54 Breda Mod. 1932/1938/1939, получивших у немцев обозначение 3,7 cm Flak Breda(i). Помимо буксируемых зениток на двухосных и четырёхосных повозках, в исправном состоянии удалось захватить примерно три десятка одноствольных и спаренных морских установок, которые впоследствии использовались кригсмарине на транспортно-пассажирских и вспомогательных судах, а также в береговых батареях.
37-мм зенитный автомат создан по заказу ВМС Италии фирмой «Бреда» путём масштабирования 13,2-мм пулемёта Hotchkiss M1930 и предназначался для замены устаревшей британской 40-мм морской зенитки QF 2 pounder Mark II.
Спаренная 37-мм зенитная установка 37 mm/54 Breda mod. 1932
Для новой морской скорострельной пушки был принят боеприпас 37x232 SR. Заряжание велось из коробчатых магазинов на шесть выстрелов. Суммарный темп стрельбы двух автоматов достигал 240 выстр./мин. Боевая скорострельность – около 100 выстр./мин. Осколочно-фугасный снаряд массой 820 г покидал ствол с начальной скоростью около 800 м/с. Дальность стрельбы по воздушным целям – до 4 000 м. Морская спаренная установка Breda 37/54 mod 1932 на стационарной тумбе весила около 4 тонн.
В 1939 году на вооружение поступила облегчённая одноствольная установка 37 mm/54 Breda mod. 1939. Орудие устанавливалось на тубовом лафете, предназначенном для размещения на палубе корабля или стационарных позициях. Масса одноствольной тумбовой установки – около 1 400 кг.
40-мм автоматическая зенитная установка 4,0 cm Flak 28
Рассказывая о малокалиберных зенитных установках, используемых ВМС нацисткой Германии, невозможно пройти мимо 40-мм автомата Bofors L60. В ряде источников утверждается, что проектирование этой зенитки началось ещё во время Первой мировой.
В 1918 году специалисты концерна Friedrich Krupp AG работали над прототипом скорострельной пушки с автоматикой, основанной на использовании отдачи ствола с коротким откатом. В связи с ограничениями, наложенными Версальским договором на Германию, имеющиеся наработки по зенитному автомату якобы были переданы шведской фирме AB Bofors, которая в свою очередь довела орудие до требуемого уровня надёжности и в 1932 году предложила потенциальным покупателям.
Для созданной в Швеции зенитной установки был принят выстрел 40х311R с различными типами снарядов. Основным считался осколочно-трассирующий 900-г снаряд, снаряженный 60 г тротила, покидавший ствол со скоростью 850 м/с. Сплошной бронебойно-трассирующий 40-мм снаряд массой 890 г, с начальной скоростью 870 м/с, на дистанции 500 м мог пробить 50-мм броню.
Обойма для 40-мм зенитного автомата Bofors L60 с выстрелами разных типов
По дальности эффективного выстрела и массе снаряда зенитная установка Bofors L60 немного превосходила немецкую 3,7 сm Flak 36, имела примерно одинаковую с ними боевую скорострельность, но была тяжелей.
Первым заказчиком зенитных автоматов L60 в 1932 году стал голландский флот, установивший 5 спаренных 40-мм установок на лёгкий крейсер De Ruyter. Зенитные пушки монтировались на стабилизированной установке, разработанной голландской компанией Hazemeyer.
Во второй половине 1930-х буксируемые и морские 40-мм зенитки фирмы «Бофорс» пользовались популярностью у иностранных заказчиков. В Европе до начала Второй мировой их закупили или получили лицензию на серийное производство: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция и Югославия.
Вермахт стал обладателем 40-мм «Бофорсов» в 1938 году, когда вследствие аншлюса достались 60 зениток австрийской армии. В Германии эти зенитные автоматы обозначались как 4,0 cm Flak 28. После оккупации Бельгии, Голландии, Греции, Дании, Норвегии, Польши, Франции и Югославии в распоряжении немецкой армии оказалось около 400 зениток Bofors L60.
Более того, после немецкой оккупации серийное производство 40-мм зенитных автоматов было продолжено на предприятиях: Österreichinschen Staatsfabrik – в Австрии, Hazemeyer B.V – в Нидерландах, Waffenfabrik Kongsberg – в Норвегии. Венгерский металлургический и машиностроительный консорциум MÁVAG до декабря 1944 года поставил около 1 300 40-мм «Бофорсов». Пик выпуска «Бофорсов» на контролируемых немцами предприятиях пришелся на март-апрель 1944 года, когда заказчику сдавалось до 50 зенитных автоматов в месяц.
Хотя калибр 40мм не был стандартным для немецкого флота, в июле 1941 года в кригсмарине имелось 247 4,0 cm Flak 28. В то же время зенитные части люфтваффе располагали 615 40-мм автоматами.
Первоначально немецкие адмиралы рассматривали 40-мм зенитки как средство усиления ПВО береговых объектов, но позже, в связи с недостаточной эффективностью 20-мм автоматов и 37-мм полуавтоматических орудий, их стали ставить на корабли и катера.
Англоязычные источники утверждают, что в годы Второй мировой зенитные установки 4,0 cm Flak 28 имелись на крейсерах Admiral Hipper и Prinz Eugen. После того, как «Шнелльботы» начали нести чувствительные потери от авиации и сталкиваться с британскими артиллерийскими катерами, часть немецких торпедных катеров вооружили 40-мм автоматами.
В отличие от 37-мм орудий 3.7 cm Flak M42, зенитные 40-мм зенитные установки монтировались не на тумбах, а на поворотных станинах с широкой площадкой, на которой располагался расчёт.
50-мм автоматическая зенитная установка 5.0 cm Flak 41
В справочных изданиях говорится, что в распоряжении кригсмарине имелись 50-мм зенитные автоматы 5.0 cm Flak 41 (Gerät 56). Найти фотографии таких пушек на немецких кораблях не удалось, и, по всей видимости, речь идёт о зенитках, размещённых на берегу.
Разработка 50-мм орудия началась во второй половине 1930-х, после того как военные обратили внимание, что между 20–37-мм автоматами и 75–88-мм полуавтоматическими пушками на высотах от 2 000 до 3 500 м существует промежуток, на которых скорострельные малокалиберные автоматы уже не столь эффективны, а для тяжелых зениток с дистанционными взрывателями эта высота ещё мала. Для решения проблемы казалось оправданным создать зенитки некоего промежуточного калибра, и конструкторы концерна Rheinmetall Borsig AG остановили свой выбор на 50-мм выстреле 50x345B. Испытания прототипа 50-мм зенитки начались в 1936 году, а через пять лет орудие приняли на вооружение.
Установка транспортировалась на двухосной повозке. В боевом положении оба колёсных хода откатывались, и крестообразное основание лафета выравнивалось домкратами. Орудие получилось достаточно тяжелым, его масса в боевом положении составляла 4 300 кг. Расчёт – 7 человек.
50-мм автоматическая зенитная пушка 5.0 cm Flak 41
Действие автоматики 5.0 cm Flak 41 было основано на смешанном принципе. Отпирание канала ствола, экстракция гильзы, отбрасывание затвора назад и сжатие пружины накатника затвора происходили за счет пороховых газов, отводимых через боковой канал в стволе. А подача патронов осуществлялась за счет энергии откатывающегося ствола. Ствол запирался клиновым продольно скользящим затвором. Питание автомата патронами боковое, по горизонтальному столу подачи с помощью обоймы на 5 или 10 патронов.
Темп стрельбы – 180 выстр./мин. Реальная боевая скорострельность не превышала 90 выстр./мин. Углы вертикальной наводки: от – 10° до + 90°. Осколочно-трассирующий снаряд, весивший 2,25 кг, покидал ствол со скоростью 840 м/с и мог поражать цели, летящие на высоте до 3 500 м. Самоликвидация снаряда происходила на дальности 6 800 м. Также в боекомплект могли входить бронебойно-трассирующие снаряды с бронепробиваемостью на дистанции 500 м по нормали 70 мм.
Судя по всему, количество выпущенных 50-мм зенитных автоматов не превышает 200 единиц. Столь незначительная по меркам военного времени серия объясняется тем, что орудие 5.0 cm FlaK 41 являлось откровенно неудачным.
Основные нарекания были связаны с боеприпасами. Даже днём вспышки выстрелов сильно слепили расчёт, а снаряды для такого калибра оказались маломощными. Кроме того, обстрел быстро перемещающихся целей был затруднен ввиду слишком низкой скорости горизонтальной наводки. Тем не менее 50-мм зенитные установки использовались вплоть до капитуляции Германии.
55-мм автоматическая зенитная установка 5.5 cm Gerät 58
Малоизвестным является 55-мм зенитное орудие 5.5 cm Gerät 58.
Как и в случае с 5.0 cm Flak 41, причиной появления этой артиллерийской системы было желание увеличить эффективную дальность стрельбы зенитных автоматов. Данный образец под боеприпас 55х450В разрабатывался как универсальное орудие, пригодное как для целей ПВО сухопутных войск, так и в качестве зенитного вооружения боевых кораблей (и для основного вооружения малотоннажных кораблей и катеров).
Gerät 58
Орудие, создаваемое концерном Rheinmetall Borsig AG, известно как Gerät 58, специалисты концерна Friedrich Krupp AG спроектировали орудие Gerät 58K.
55-мм автоматическая зенитка Gerät 58 с газоотводной автоматикой имела длину ствола 4 235 мм (77 калибров). Вес орудия без станка составлял 650 кг. Масса в боевом положении – около 3 000 кг. Углы вертикальной наводки: от –10° до +90°. Снаряд массой 2,03 кг покидал ствол с начальной скоростью 1 050 м/с и снаряжался 450 г взрывчатки. Эффективная дальность стрельбы – до 4 000 м. Досягаемость по высоте – 6 000 м. Темп стрельбы – до 140 выстр./мин. Заряжание производилось обоймой на 5 выстрелов.
Прототипы концерна Rheinmetall Borsig AG прошли испытания в конце 1944 года. Но по причине отсутствия свободных производственных мощностей и проблем с материальными ресурсами запустить 55-мм зенитку в серийное производство не удалось.
В то же время ряд источников утверждает, что эсминец Z-29 типа 1936А, модернизированный по программе Barbara, в конце 1944 года получил два опытных 55-мм автомата 5.5 cm Gerät 58. Автоматическими 55-мм зенитными орудиями также планировалось вооружать модернизированные эсминцы типа 1944 с дизельными двигателями. Этот проект был создан на базе опытного дизельного эсминца тип 1944, но ни один из заложенных семи кораблей достроен не был.