Показаны кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета

Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России в ходе боя уничтожил самолет ВСУ. Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения российским истребителем украинского военного самолета.
На продемонстрированных в социальных сетях видеокадрах от российского военного ведомства можно увидеть, как истребитель Су-35 заправляется. Также показывается боекомплект самолета. Затем истребитель взлетает, позже демонстрируются кадры из кабины истребителя, показывают его пилота.
Истребитель обнаруживает цель, запускает ракету. На следующих кадрах показано, как самолет возвращается на аэродром в ночное время суток.
Согласно сообщению Министерства обороны РФ, экипажи многоцелевых истребителей Су-35 выполняли задачи по патрулированию в определенных районах в зоне проведения специальной военной операции. Они прикрывали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации.
Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника
- подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.
Полеты российских самолетов, указывает военное ведомство, выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.
Напомним, что Су-35 представляет собой российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, разработанный в 2008 году. В настоящее время самолеты Су-35 являются одними из основных истребителей, находящихся на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации. Они принимают активное участие в специальной военной операции ВС РФ.