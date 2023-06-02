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Показаны кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета

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Показаны кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета

Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России в ходе боя уничтожил самолет ВСУ. Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения российским истребителем украинского военного самолета.


На продемонстрированных в социальных сетях видеокадрах от российского военного ведомства можно увидеть, как истребитель Су-35 заправляется. Также показывается боекомплект самолета. Затем истребитель взлетает, позже демонстрируются кадры из кабины истребителя, показывают его пилота.

Истребитель обнаруживает цель, запускает ракету. На следующих кадрах показано, как самолет возвращается на аэродром в ночное время суток.




Согласно сообщению Министерства обороны РФ, экипажи многоцелевых истребителей Су-35 выполняли задачи по патрулированию в определенных районах в зоне проведения специальной военной операции. Они прикрывали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации.

Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет противника

- подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.


Полеты российских самолетов, указывает военное ведомство, выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Напомним, что Су-35 представляет собой российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, разработанный в 2008 году. В настоящее время самолеты Су-35 являются одними из основных истребителей, находящихся на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации. Они принимают активное участие в специальной военной операции ВС РФ.

Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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45 комментариев
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  1. kenig1
    kenig1 Сегодня, 18:34
    +15
    Фееричные съемки от МО РФ, видишь суслика? А он есть.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:42
      +7
      Цитата: kenig1
      Фееричные съемки от МО РФ, видишь суслика? А он есть.

      Ну а как продемонстирировать поражение если происходит воздушный бой на средних и дальних дистанциях? Там по радару ориентируется лётчик, если цель пропала с радара значит сбил, вам показать запись с радара? Вы скажите на компьютере нарисовали.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 18:51
        +2
        Ну а как продемонстирировать поражение если происходит воздушный бой на средних и дальних дистанциях? Там по радару ориентируется лётчик, если цель пропала с радара значит сбил, вам показать запись с радара? Вы скажите на компьютере нарисовали.

        Не надо такие ролики показывать. Если есть видео падения укропского самолёта, то можно было бы, в целях пропаганды показать и это видео, мол вот так летают на задание наши лётчики-истребители. А так получается куда-то летел, чем-то стрелял, но поверьте на слово - он попал. request
      2. Попандос
        Попандос Сегодня, 18:53
        +3
        Ну а как продемонстирировать

        Статью по другому назвать
      3. bambr731
        bambr731 Сегодня, 19:17
        +3
        Так нефиг писать про "кадры уничтожения" если нет этих кадров. Уничтожили и очень хорошо. Кадры уничтожения предполагают видео с визуальным уничтожением самолёта противника
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 18:43
      -5
      Хорошо хоть об уничтожении еще одного Хаймерса и как всегда без видео, перестали говорить. Одной из наших огромных проблем, это просто вьевшееся в кровь еще с советских времен очковтирательство. На моем любимом Вести ФМ два комментатора на юмор исходили по поводу какого то там западного саммита в Молдавии. Целью их насмешек было. что поселок какой то там украсили, а жителям порекомендовали не выходить из домов.)))) Как будто у нас по другому бы было. И вот сидят и на голубом глазу ерничают! Сидел , думал, до чего заскорузлая наша пропаганда, просто 50-е годы XX века!)))) Ничего не поменялось!
      там тоже похоже какая то мафия сложилась, как в разных шоу многочисленных на телеке. Голубом огоньке. Сладкая парочка Попов со Скабеевой все страдают по забугорным п...кам. Никонов того гляди заснет и все время подхихикивает, хоть и о серьезных вещах говорит. Убрали его? Иногда появляются у Скабеевой ( смотрю по вырезкам в телеге) Медведев с Бессоновым и сразу видна убогость остальных ЛОМов. Которые умудряются проговорить всю передачу и переливать из пустого в порожнее из передачи в передачу на разных каналах. Уважаю правда Андрея Клинцевича, тот сразу видно, что специалист по вооружению и мысли четко свои изъясняет.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:47
        +6
        Цитата: azkolt
        Сидел , думал,...

        Сколько присудили и за что?
        1. azkolt
          azkolt Сегодня, 19:44
          -1
          Цитата: Теренин
          Цитата: azkolt
          Сидел , думал,...

          Сколько присудили и за что?

          Очередной ученик Петросяна? Даже юмор у вас такой же как и пропаганда. Я имею ввиду вас, пропагандонов.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 19:08
        +1
        Цитата: azkolt
        Одной из наших огромных проблем, это просто вьевшееся в кровь еще с советских времен очковтирательство

        Так было везде и во все времена.
        Цитата: Отто фон Бисмарк
        Никогда столько не лгут, как после охоты, во время войны, и перед выборами.
        1. azkolt
          azkolt Сегодня, 19:48
          -2
          Ничего не ново под луной конечно, но раньше хоть люди Бога боялись, а в то врем я кого им было бояться? Знаю о чем говорю, сужу по своей прабабушке 1884 года рождения и дожившей почти да ста лет. В советское время все нравственные устои были попраны, отсюда и пошли все наши беды и в наше время этого уже не остановить.
      3. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 19:30
        0
        Если верить брифингам Конашенкова, то число сбитых вертолётов и самолётов почти в два раза превышает их наличие на начало войны. Даже с учетом запаса и западных поставок это явный перебор.
        1. azkolt
          azkolt Сегодня, 19:50
          -1
          Цитата: Алексей Лантух
          Если верить брифингам Конашенкова, то число сбитых вертолётов и самолётов почти в два раза превышает их наличие на начало войны. Даже с учетом запаса и западных поставок это явный перебор.

          И летчиков где берут, как во время войны взлет -посадка что ли? А тут еще на F 16 обучаются.
    3. doktor_alex
      doktor_alex Сегодня, 18:48
      +3
      А что вы хотите увидеть еще? Голливудские кадры как хохлопилот яростно 6 минут уклоняется от ракеты, на лбу выступает пот, но в какой то момент ему не везёт и камера крупно показывает ужас в его глазах, далее мы наблюдаем поражение самолёта с 3х ракурсов и падение обломков, а потом кадры с земли и на траву падает еще тлеющий жовтоблакитный шеврон? Норм видео было бы? НА видео от МО вам всё показано, показан ИЛС, там всё ясно, происходит захват цели, появляется индикатор пуск разрешен, судя по всему запущена Р-73, даже с учетом того что ракета ближнего боя, вспышка от поражения скорее всего будет размером с пиксель.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 19:56
        -1
        Цитата: doktor_alex
        А что вы хотите увидеть еще? Голливудские кадры как хохлопилот яростно 6 минут уклоняется от ракеты, на лбу выступает пот, но в какой то момент ему не везёт и камера крупно показывает ужас в его глазах, далее мы наблюдаем поражение самолёта с 3х ракурсов и падение обломков, а потом кадры с земли и на траву падает еще тлеющий жовтоблакитный шеврон? Норм видео было бы? НА видео от МО вам всё показано, показан ИЛС, там всё ясно, происходит захват цели, появляется индикатор пуск разрешен, судя по всему запущена Р-73, даже с учетом того что ракета ближнего боя, вспышка от поражения скорее всего будет размером с пиксель.

        Да-да, мы насмотрелись голливудских фильмов и хотим видеть ужас в глазах укрского пилота! Но мы все понимаем и нам достаточно просто кадров, где самолет подбивается и он падает. А не как танк украинский поражается Ланцетом, а он едет. Или вот какое то хохляцкое изделие едет, стоит, прячется, скрывается, его находит наш дрон и кажется вот сейчас ракета сюда прилетит, но вместо этого ракурс меняется и на удалении ракета, снаряд, дрон попадают куда то в посадку или лес и нам говорят, вот как мы их бомбанули. Не люблю смотреть хохляцкое видео, здоровье уже не то, но там почему то четко в основном показывается. Хотя вначале и было много подтасовок, но по сравнению с конашом уже несколько раз уничтожившим все что летает и что ползает, это детский лепет на лужайке.
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:53
      +2
      Интересно, а как в журналистике (я имею в виду настоящую профессиональную журналистику, не ВО) незывается несоответствие заголовка и содержимого статьи?
    5. frruc
      frruc Сегодня, 19:00
      0
      Зачем такое показывать Взлетел светло, сел темно. Может, конечно, его дозаправили в воздухе, но об этом ничего не сказано. И уничтожение цели под вопросом, только было слышно "пи-пи-пи".
    6. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 19:08
      0
      То есть вы можете подтвердить поражение цели только из лук и стрел ?
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 18:35
    +7
    Опять, двадцать пять.
    Кадры боевой работы видно, а где
    кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета
    ? sad
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:41
      +5
      Цитата: Попандос
      Опять, двадцать пять.
      Кадры боевой работы видно, а где
      кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета
      ? sad

      Ну, конечно, на ВО такое название статьи и яко-бы подтверждающие кадры не прокатят.
      Хотя, если сбили, то - отлично!
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 18:42
      +1
      Это конечно не Голливудский Топ Ган. smile
      Слабое место нашей попаганды...мало зрелищных кадров взрывов, крушений, вооруженных схваток и т. д.
      а то некоторые форумчане прям по Станиславскому не верят что предоставляет наше МО.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:51
        +5
        Цитата: Леха с Андроида.
        а то некоторые форумчане прям по Станиславскому не верят что предоставляет наше МО.

        Леха, hi так информационные службы Минобороны делают все (вернее не делают практически ничего) что-бы комментирующие делали (не делали) такие выводы.
        Креативнее нужно. Нельзя-же целый год долбить в одном монотонном стиле.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 19:12
          0
          Цитата: Теренин
          так информационные службы Минобороны делают все (вернее не делают практически ничего) что-бы комментирующие делали (не делали) такие выводы.

          Я всегда говорил что наши генералы застряли по мышлению в 20 веке.
          Иначе не было бы такого провала с военно космической разведкой, спутниками, центрами информационной борьбы и много других современных вещей. smile
          1. azkolt
            azkolt Сегодня, 19:59
            -1
            Не обижайте боевых генералов 20 века!
    3. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 18:43
      +3
      Цитата: Попандос
      Опять, двадцать пять.
      Кадры боевой работы видно, а где
      кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета
      ? sad

      А как в реальности вы это представляете? Видео с ракеты, как с Ланцета, или видео с другого ракурса? МО организовать дежурство беспилотников в зоне предполагаемого падения цели? belay
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:54
        +3
        Цитата: Чеширский
        Цитата: Попандос
        Опять, двадцать пять.
        Кадры боевой работы видно, а где
        кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета
        ? sad

        А как в реальности вы это представляете? Видео с ракеты, как с Ланцета, или видео с другого ракурса? МО организовать дежурство беспилотников в зоне предполагаемого падения цели? belay

        Да, просто изложение должно быть интересным и повышающим эмоционально-моральное настроение у нас и понижающие у врага. И ууууусЁ! yes
        1. azkolt
          azkolt Сегодня, 20:03
          -1
          Сегодня на любимом Вести ФМ шел разговор о паникерах и о том, что в телеге нагнетается все. А каждое наш пост, наше сообщение должно поднимать дух у наших бойцов и понижать у противника. А я вспомнил как накинулись на канал, где били тревогу по поводу готовящегося наступления украинцев на Белгородскую область (Грайворон) и военкора обозвали военкурой. Так что все должно быть строго в соответствии с песней "Все хорошо прекрасная маркиза"
      2. Попандос
        Попандос Сегодня, 18:58
        +2
        Название статьи должно соответствовать содержимому.
  3. Pivot
    Pivot Сегодня, 18:40
    +2
    Сейчас все потребуют зрелища. Как так не зашёл в хвост супостата и не отработал пушкой с минимального расстояния, специально для диванных войск ВО.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:55
      +4
      Цитата: Pivot
      Сейчас все потребуют зрелища. Как так не зашёл в хвост супостата и не отработал пушкой с минимального расстояния, специально для диванных войск ВО.

      Вот именно! Только так! Все-же так очевидно. Это элементы информационной составляющей в войне.
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:43
    +4
    Цитата: kenig1
    Фееричные съемки от МО РФ, видишь суслика? А он есть.

    Современный воздушный бой не подразумевает зрелищности. Цели обнаруживаются и захватываются на расстояниях десятков км, чаще всего поражение идёт по принципу "выстрелил и забыл"
    Захватывающие дух виражи и карусели второй мировой канули в лету
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:57
      +3
      Цитата: sdivt
      Современный воздушный бой не подразумевает зрелищности.

      Захватывающие дух виражи и карусели второй мировой канули в лету

      Бой, да. Но, рассказ об этом должен заставить позабыть вовремя поужинать winked
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:44
    +4
    На продемонстрированных в социальных сетях видеокадрах от российского военного ведомства можно увидеть, как истребитель Су-35 заправляется. Также показывается боекомплект самолета. Затем истребитель взлетает, позже демонстрируются кадры из кабины истребителя, показывают его пилота.

    Истребитель обнаруживает цель, запускает ракету. На следующих кадрах показано, как самолет возвращается на аэродром в ночное время суток.

    То есть фиксации попадания нет? На чём тогда основано утверждение:
    Показаны кадры уничтожения российским истребителем Су-35 украинского военного самолета
    ???
    Когда прочитал название статьи даже удивился. Сейчас перехват ракетами вв происходит на расстояниях 20+ км, что там может рассмотреть камера маневрирующего самолёта, даже ума не приложу. Уровень такой журналистики - плинтус. fool
  6. жарофф
    жарофф Сегодня, 18:48
    +3
    Прикольно. Куда он летит если ему напоминают о включении Главного и охлаждения Р-73. В свое время в Афгане на Су-17М3 ,выруливали с включенным Главным,т к. потом уже некогда было отвлекаться на боевом курсе
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 19:17
      0
      Специально спросил моего друга, с которым дружим с 1962 года. Он с Чирчика на удары, на Су-17м3 ходил.
      Вот, что он мне ответил:
      "Я не знаю, кто в Афганистане выруливал с включенным главным, я лично в такие игры не играл. При любом случайном даже нажатии на БК освободишься от подвески. Херня всё это, что времени нет. Это секундное дело поднять черный колпачок и включить АЗС. Что и делалось при подлёте к цели"
  7. Keingar
    Keingar Сегодня, 19:02
    +2
    Я вообще считаю, что можа а подтверждающие кадры, она вредна. а то получается как, если ты не дал публике видео уничтожения, то вроде ты ничего и не сделал. А то что это война, а не съемки фильма, где можно 20 дублей сделать. никто не думает. Поколение сэлфи.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 19:02
    +1
    А недавно была новость что С350 сбил самолеты ВСУ в полностью автоматическом режиме.
    СамолетЫ, то есть несколько. какие , где, неизвестно. 24 мая объявили.
    А 13 мая в Брянской области практически одновременно разбилась авиагруппа России. И Пригожин намекнул. И тему прикрыли.
    Настораживает.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:02
    +1
    Цитата: Кот Александрович
    как в журналистике (я имею в виду настоящую профессиональную журналистику, не ВО) незывается несоответствие заголовка и содержимого статьи?

    Кликбейтом это обычно называется
    В настоящей, в не совсем настоящей, и даже в совсем не настоящей - кликбейт
  10. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:11
    0
    Что-то я кадров уничтожения не увидел, а ведь смотрел внимательно. Даже не моргал
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 19:14
    0
    Цитата: sdivt
    Захватывающие дух виражи и карусели второй мировой канули в лету

    Ну не скажите...есть видео где наша СУшка сбивает вертолет ВСУ...снято с земли... кадры впечатляющие.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 19:49
      0
      Ну не скажите...есть видео где наша СУшка сбивает вертолет ВСУ...снято с земли... кадры впечатляющие.
      Это случайно не эти кадры?
  12. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 19:18
    0
    Цитата: bambr731
    Что-то я кадров уничтожения не увидел, а ведь смотрел внимательно. Даже не моргал

    Что-то мы кадров не видели, как вы не моргали,
  13. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:28
    -1
    Су-35 без ПТБ в воздухе около двух часов продержится, а если судить по видео, то там между взлётом и посадкой не менее четырёх часов проходит.
    Халтурит кинокомпания Конашенков и КО. no
  14. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 19:45
    0
    я на World of Warplanes, каждый день, супостатов по 20-30 сбиваю......выглядит так же
  15. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:57
    0
    Я думал Боливуд недосягаемое дно.
    здесь только танцев не хватает
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:06
    0
    Цитата: Теренин
    Бой, да. Но, рассказ об этом должен заставить позабыть вовремя поужинать

    ахах)
    так это надо к охотникам
    или рыбакам
    так не столько сама рыбалка важна, как рассказы о ней)